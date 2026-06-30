Erling Haaland đưa Na Uy vượt Bờ Biển Ngà, giành vé vào vòng 16 đội

report Haaland chỉ chạm bóng 1 lần sau 23 phút

Chưa bao giờ Haaland "đói bóng" như vậy ở World Cup 2026. Các cầu thủ Na Uy đang bế tắc trong nhiệm vụ bơm bóng cho chân sút số 1.



Ảnh: Số lần chạm bóng của cầu thủ 2 đội tính tới lúc này.