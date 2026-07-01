Trực tiếp Mexico vs Ecuador, 08h00 ngày 1/7: Bản lĩnh chủ nhà

TPO - Đội chủ nhà Mexico đang sở hữu phong độ ấn tượng với chuỗi ba trận toàn thắng và hàng thủ vững chắc nhất giải. Trong khi đó, Ecuador quyết tâm nối dài hành trình kỳ diệu sau chiến thắng gây chấn động trước Đức ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026.

Mexico đang là một trong những đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất tại World Cup 2026. "El Tri" khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, ghi 6 bàn và không để thủng lưới lần nào, qua đó hiên ngang giành ngôi nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Đội chủ nhà khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trong trận đấu căng thẳng có tới ba thẻ đỏ. Julian Quiñones và Raúl Jiménez là những người lập công, trước khi Mexico tiếp tục đánh bại Hàn Quốc 1-0 rồi vùi dập CH Czech 3-0 để khẳng định vị thế của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Điểm tựa lớn nhất của thầy trò HLV Javier Aguirre vẫn là bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Mexico City. "El Tri" đang nối dài chuỗi chín trận bất bại tại World Cup trên sân nhà, nơi luôn tạo nên sức ép khổng lồ với hơn 80.000 khán giả phủ kín các khán đài. Trong nhiều năm qua, Mexico hiếm khi gục ngã tại đây và luôn biết cách biến lợi thế sân bãi thành sức mạnh.

Đây cũng là nhiệm kỳ thứ ba của chiến lược gia 67 tuổi dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Aguirre từng góp mặt tại World Cup 1986 với tư cách cầu thủ và đưa Mexico vượt qua vòng bảng ở các kỳ World Cup 2002 và 2010 trên cương vị HLV. Nếu trước đây đội bóng áo xanh thường kết thúc vòng bảng với hai chiến thắng và một trận hòa, thì lần này họ còn làm tốt hơn khi toàn thắng cả ba trận.

Ở chiều ngược lại, hành trình của Ecuador gian nan hơn rất nhiều. Đoàn quân của HLV Sebastián Beccacece khởi đầu bằng thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà sau bàn thua ở phút 90, rồi bị Curacao cầm hòa không bàn thắng dù tung ra tới 27 cú dứt điểm. Sau hai lượt trận, cánh cửa đi tiếp tưởng như đã khép lại với đại diện Nam Mỹ.

Tuy nhiên, Ecuador đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất vòng bảng khi quật ngã Đức 2-1. Bị Leroy Sané chọc thủng lưới từ rất sớm, họ vẫn bình tĩnh lội ngược dòng nhờ các pha lập công của Nilson Angulo và Gonzalo Plata để giành vé vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử Ecuador vượt qua vòng bảng World Cup, tái hiện thành tích từng đạt được tại World Cup 2006. Khi ấy, đại diện Nam Mỹ lọt vào vòng 16 đội trước khi dừng bước trước tuyển Anh bởi siêu phẩm đá phạt của David Beckham.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng rõ về phía đội chủ nhà. Trong 28 lần chạm trán, Mexico thắng tới 17 trận, hòa 7 và chỉ để thua Ecuador 4 lần. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu tháng 10/2025 với tỷ số 1-1, còn tại World Cup, Mexico từng đánh bại Ecuador 2-1 ở vòng bảng năm 2002.

Với phong độ thuyết phục, hàng phòng ngự chưa để lọt lưới và lợi thế sân nhà, Mexico được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Dù vậy, màn lội ngược dòng trước Đức cho thấy Ecuador đủ bản lĩnh để tạo thêm một cú sốc trước bất kỳ ứng viên nào.