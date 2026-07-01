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Thể thao

Đội tuyển Anh đau đầu vì chấn thương trước trận gặp CHDC Congo

Nguyễn Khánh

TPO - Đội tuyển Anh bước vào vòng knock-out với những lo ngại ngày càng lớn về tình hình nhân sự, khi HLV Thomas Tuchel xác nhận hai hậu vệ Reece James và Jarell Quansah chưa kịp bình phục để góp mặt trong cuộc đối đầu với CHDC Congo.

Vào lúc 23h00 đêm nay (1/7), đội tuyển Anh sẽ chạm trán CHDC Congo ở vòng 1/16 của World Cup 2026. Nhưng trước giờ bóng lăn, bài toán lực lượng vẫn đang khiến ban huấn luyện Tam sư phải đau đầu, đặc biệt ở vị trí hậu vệ phải.

Reece James, lựa chọn số một của HLV Thomas Tuchel bên hành lang phải, dính chấn thương gân kheo trong trận hòa Ghana ở vòng bảng và đã vắng mặt ở chiến thắng 2-0 trước Panama cuối tuần qua. Trong khi đó, Jarell Quansah, người được bố trí thay thế James trong trận đấu với Panama, lại gặp trẹo mắt cá chân sau một pha va chạm và buộc phải rời sân.

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HLV Thomas Tuchel đang khá đau đầu với vị trí hậu vệ cánh phải.

Phát biểu với báo giới, HLV Tuchel cho biết Reece James và Jarell Quansah đang hồi phục tích cực nhưng vẫn chưa thể ra sân. “Cả hai đang tiến triển rất tốt. Tôi đã thấy họ trở lại tập luyện trên sân. Jarell hiện có phần nhỉnh hơn Reece một chút trong quá trình hồi phục, nhưng cả hai mới chỉ rất gần với việc có tên trong danh sách thi đấu. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải có thêm các trận đấu tiếp theo, và họ sẽ sớm sẵn sàng”, nhà cầm quân người Đức nói.

Trong trường hợp James và Quansah đều không thể thi đấu, Djed Spence nhiều khả năng sẽ được kéo sang cánh phải để lấp vào khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Đây là phương án khả dĩ nhất khi đội tuyển Anh không còn nhiều lựa chọn giàu kinh nghiệm ở vị trí này.

Tuy nhiên, bên cạnh những tin không vui từ hàng thủ, HLV Tuchel cũng nhận được một số tín hiệu tích cực. Tiền vệ Declan Rice dự kiến trở lại đội hình xuất phát sau khi được cho nghỉ trong trận gặp Panama nhằm tránh nguy cơ nhận thêm thẻ vàng. Bukayo Saka, cầu thủ bước vào giải đấu với những vấn đề thể trạng nhất định, cũng đã hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, CHDC Congo lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Đại diện Trung Phi từng cầm hòa Bồ Đào Nha 1-1 ở vòng bảng và giành chiến thắng trước Uzbekistan để đoạt vé đi tiếp. Phát biểu trước trận gặp Anh, HLV Sebastien Desabre, khẳng định các học trò của ông hiểu rõ thách thức khi đối đầu với một ứng viên nặng ký, nhưng tin rằng Congo đã chứng minh được khả năng cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu.

“Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi. Chúng tôi đã cho thấy mình có thể chơi tốt trước những đội bóng được đánh giá mạnh hơn. Ở giai đoạn này của giải đấu, mọi trận đấu đều rất khó khăn với tất cả các đội”, HLV Desabre nói.

Nguyễn Khánh
AP
#Đội tuyển Anh #chấn thương #CHDC Congo #bóng đá #hậu vệ

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