Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyên gia Việt: Congo khó thoát vuốt Sư tử Anh

Vĩnh Xuân

TPO - Đội tuyển Anh với những ngôi sao như Harry Kane, Bellingham...sẽ đánh bại Congo một cách thuyết phục để vượt qua vòng 1/16, theo nhận định của các chuyên gia Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2026-07-01-luc-085537.png
Kane và Bellingham sẽ đưa Tam Sư vượt Congo?

"Congo đang rất hưng phấn với thành tích vượt qua vòng đấu bảng. Họ cũng có những nhân tố có khả năng tạo đột biến như Yoane Wissa, và đua thể lực nhờ Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba hay Axel Tuanzebe. Tuy nhiên tôi cho rằng đẳng cấp và kinh nghiệm sẽ giúp Anh vượt qua Congo"-HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, tuyển Anh chơi không quá hay ở vòng bảng. Ngoài trận thắng đậm Croatia 4-2, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel chỉ thắng Panama 2-0 và để Ghana cầm hoà 0-0. Tuy nhiên, đây có thể chính là điểm đáng ngại nhất của Anh, không cần quá hay nhưng vẫn biết cách chiến thắng và đạt mục đích của mình.

anh-chup-man-hinh-2026-07-01-luc-085612.png

Cùng nhận định trên, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng cho rằng Anh giàu kinh nghiệm ở đấu trường World Cup. Tuy nhiên, Tam Sư không được phép chủ quan trước Congo. HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết:

"Anh chơi chắc chắn và khi cần họ vẫn có những ngôi sao như Harry Kane, Bellingham đang phong độ cao, đủ khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên nếu chủ quan, Anh có thể gặp khó khăn vì Congo mang đặc điểm của các đội châu Phi, chơi giàu cảm hứng và khi đó sẽ trở nên rất nguy hiểm. Tôi cho rằng Anh có thể thắng 2-0".

Vĩnh Xuân
#World Cup vòng 32 #tuyển Anh #Thomas Tuchel #Harry Kane #Congo #Bellingham

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe