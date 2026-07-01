Chuyên gia Việt: Congo khó thoát vuốt Sư tử Anh

TPO - Đội tuyển Anh với những ngôi sao như Harry Kane, Bellingham...sẽ đánh bại Congo một cách thuyết phục để vượt qua vòng 1/16, theo nhận định của các chuyên gia Việt Nam.

Kane và Bellingham sẽ đưa Tam Sư vượt Congo?

"Congo đang rất hưng phấn với thành tích vượt qua vòng đấu bảng. Họ cũng có những nhân tố có khả năng tạo đột biến như Yoane Wissa, và đua thể lực nhờ Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba hay Axel Tuanzebe. Tuy nhiên tôi cho rằng đẳng cấp và kinh nghiệm sẽ giúp Anh vượt qua Congo"-HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, tuyển Anh chơi không quá hay ở vòng bảng. Ngoài trận thắng đậm Croatia 4-2, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel chỉ thắng Panama 2-0 và để Ghana cầm hoà 0-0. Tuy nhiên, đây có thể chính là điểm đáng ngại nhất của Anh, không cần quá hay nhưng vẫn biết cách chiến thắng và đạt mục đích của mình.

Cùng nhận định trên, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng cho rằng Anh giàu kinh nghiệm ở đấu trường World Cup. Tuy nhiên, Tam Sư không được phép chủ quan trước Congo. HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết:

"Anh chơi chắc chắn và khi cần họ vẫn có những ngôi sao như Harry Kane, Bellingham đang phong độ cao, đủ khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên nếu chủ quan, Anh có thể gặp khó khăn vì Congo mang đặc điểm của các đội châu Phi, chơi giàu cảm hứng và khi đó sẽ trở nên rất nguy hiểm. Tôi cho rằng Anh có thể thắng 2-0".