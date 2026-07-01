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Chuyên gia Việt: Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina, Bỉ phải đề phòng Senegal

Vĩnh Xuân

TPO - Đội chủ nhà World Cup 2026, đội tuyển Mỹ được dự báo sẽ vượt qua Bosnia & Herzegovina để giành quyền vào vòng 16 đội.

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Mỹ sẽ nối chân các ông lớn giành vé vào vòng 16 đội?

"Đội tuyển Mỹ rõ ràng có sự chuẩn bị kỹ cho World Cup 2026, họ có tập thể giàu năng lượng và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Lối chơi của Mỹ dưới thời HLV Mauricio Pochettino cũng trở nên hoàn thiện hơn. Cùng với lợi thế chủ nhà, tôi cho rằng Mỹ sẽ giành chiến thắng để vào vòng 16 đội"-HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, tuyển Mỹ sở hữu nhiều gương mặt giàu kỹ thuật và sức mạnh như Tyler Adams, Weston McKennie hay Christian Pulisic. Hệ thống thi đấu của Mỹ có khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh.

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Với Bosnia & Herzegovina, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá đại diện châu Âu nhiều khả năng sẽ chọn chiến thuật phòng ngự-phản công, chờ cơ hội từ các tình huống bóng bổng với lão tướng Edin Dzeko phía trên. HLV Hoàng Văn Phúc dự đoán nếu có bàn thắng sớm, Mỹ có thể đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0.

Ở cặp đấu giữa Bỉ và Senegal, ông Hoàng Văn Phúc cho rằng cơ hội đôi bên là 50-50. "Bỉ chơi không thực sự ấn tượng ở vòng đấu bảng. Các phương án tấn công của họ so với trước đây thiếu sắc bén và tính đột phá. Senegal chơi không thực sự gắn kết nhưng họ lại có những cầu thủ như Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr...đủ khả năng tạo đột biến. Theo tôi Senegal có thể thắng với cách biệt tối thiểu, trận đấu có thể cần đến hiệp phụ"-HLV Hoàng Văn Phúc dự đoán.

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Không dễ để Bỉ vượt qua Senegal

Cựu HLV trưởng Thể Công Viettel đánh giá đội tuyển Mỹ trình diễn thứ bóng đá giàu năng lượng ở World Cup 2026. Với lợi thế chủ nhà, Mỹ sẽ là bên chiếm thế trận trong cuộc đối đầu với Bosnia & Herzegovina. HLV Nguyễn Đức Thắng dự đoán Mỹ có thể thắng 3-1.

Vĩnh Xuân
#World Cup vòng 32 #đội tuyển Mỹ #Senegal #Bỉ

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