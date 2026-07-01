Vì sao nói tuyển Mexico đang đi trên con đường của Italia tại World Cup 1990?

TPO - Tại World Cup 2026, Mexico đang làm nên những điều phi thường. Nhờ chiến thắng 2-0 trước Ecuador vào sáng 1/7, đội tuyển này đã chấm dứt cái dớp tệ nhất lịch sử và hướng tới một cột mốc lịch sử, cột mốc ấy mới chỉ có 1 đội tuyển làm được suốt gần 100 năm qua - Italia ở VCK 1990.

Sáng 1/7, Jimenez và Quinones đã cùng nhau tỏa sáng để mang về cho Mexico thắng lợi 2-0. Họ hiên ngang tiến vào vòng 1/8 với thành tích toàn thắng từ đầu giải. Để hiểu được chiến thắng trước Ecuador mang ý nghĩa lớn lao đến nhường nào với hàng chục triệu người dân Mexico, chúng ta phải lật lại những trang sử buồn nhất của họ tại các kỳ World Cup.

Kể từ năm 1994 cho đến tận trước giải đấu với Ecuador, Mexico đã vướng vào một kỷ lục không ai mong muốn: chuỗi 8 trận thua liên tiếp tại các vòng knock-out World Cup, dài nhất trong lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cái dớp ấy đã hình thành nên thuật ngữ El Quinto Partido, ám chỉ Mexico không thể vươn tới trận thứ 5 liên tiếp trong một VCK World Cup, cứ đến trận thứ 4 là Mexico gục ngã. Nó từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh với nền bóng đá quốc gia Trung Mỹ này.

Họ gục ngã trên chấm luân lưu trước Bulgaria (1994), đánh rơi chiến thắng vào những phút cuối trước Đức (1998), cay đắng nhìn đối thủ không đội trời chung Mỹ đi tiếp (2002), bị Maxi Rodriguez của Argentina lập siêu phẩm kết liễu (2006), thua lấm lưng trắng bụng trước người Argentina (2010), gục ngã oan nghiệt bởi quả penalty tranh cãi trước Hà Lan (2014), và bất lực trước Brazil (2018).

Trong suốt chiều dài tham dự World Cup, Mexico cũng thiết lập cột mốc chẳng mấy tự hào là đội góp mặt ở nhiều VCK nhất mà chưa từng một lần vào tới bán kết. Chi tiết trên cho thấy đội tuyển này thực sự chỉ được coi là một đội trung bình khá của thế giới.

8 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng là 8 lần họ gục ngã ở ranh giới đầu tiên tại vòng knock-out. Nhưng mùa Hè 2026 đã khác. Bằng sự lầm lỳ, lạnh lùng và một chiến thuật được tổ chức khoa học, Mexico đã dập tắt hoàn toàn mọi nỗ lực phản kháng của Ecuador để chính thức đưa "lời nguyền" 8 trận thua vào quá khứ. Cái thở phào nhẹ nhõm trên chảo lửa Banorte khi tiếng còi mãn cuộc vang lên chính là âm thanh của sự giải thoát. Quá khứ tăm tối đã chính thức khép lại với nền bóng đá Mexico.

Nếu việc phá vỡ chuỗi trận toàn thua ở knock-out là sự giải phóng về mặt tâm lý, thì cái cách mà đội tuyển có biệt danh "El Tri" tiến vào vòng 1/8 lại đang mở ra một chương mới đầy kiêu hãnh về mặt chuyên môn.

Mexico đang trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác lạ: thực dụng, kín kẽ và vững như bàn thạch. Trải qua 4 trận đấu từ đầu giải đấu (thắng Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0, CH Séc 3-0 ở vòng bảng và Ecuador 2-0 ở vòng 32 đội), lưới của đội chủ nhà vẫn chưa một lần rung lên.

4 trận toàn thắng, ghi 8 bàn và giữ sạch lưới 100%. Đây không phải là một sự may mắn, mà là minh chứng cho một hệ thống phòng ngự tinh vi và khả năng kiểm soát không gian xuất sắc.

Mexico tại World Cup 2026 không cống hiến thứ bóng đá ào ạt, hoang dã như những phiên bản quá khứ. Thay vào đó họ lùi sâu đội hình khi cần thiết, thi đấu với cự ly cực kỳ hợp lý và pressing đồng bộ ở khu vực giữa sân.

Sự kỷ luật của hệ thống tuyến dưới đã biến mọi đường lên bóng của đối phương trở nên vô vọng. Đội tuyển áo xanh khóa chặt mọi khoảng trống khiến đối thủ rất khó dứt điểm. 4 trận đã qua, không trận nào Mexico để đối phương sút trúng mục tiêu quá 2 lần. Đây là con số mà đến hàng thủ vững vàng như Argentina cũng không thể làm được.

Với thành tích 4 trận toàn thắng và trắng lưới, Mexico đã tạo nên một dấu son vĩ đại cho chính mình. Đội tuyển này đang trải qua VCK thành công nhất từ trước tới nay. Trước mắt, họ sẽ hướng tới nhiệm vụ san bằng kỷ lục về khởi đầu hoàn hảo nhất của một đội chủ nhà tại World Cup, một thành tích vốn chỉ thuộc về đội tuyển Italia lừng danh tại World Cup 1990.

Mùa hè nước Ý năm 1990, Azzurri với thế hệ vàng của những Franco Baresi, Paolo Maldini và "người nhện" Walter Zenga đã thiết lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Đội chủ nhà có chuỗi mạch trận thắng liên tiếp không thủng lưới dài nhất giải đấu (5 trận).

Hệ thống phòng ngự trứ danh Catenaccio ngày ấy đã làm nản lòng mọi tiền đạo xuất sắc nhất thế giới cho đến tận trận bán kết. Kỷ lục 5 trận thắng và giữ sạch lưới (1-0 trước Áo, 1-0 trước Mỹ, 2-0 trước Tiệp Khắc, 2-0 trước Uruguay và 1-0 trước CH Ireland) đã đứng vững như một tượng đài suốt 36 năm qua.



Tưởng chừng như không một đội tuyển chủ nhà nào trong bóng đá hiện đại có thể tái lập sức mạnh tuyệt đối ấy với cường độ thi đấu và sức ép ngày càng tăng. Nhưng nó đang có nguy cơ bị phá bởi Mexico.

Phải thừa nhận khó có ai nghĩ nó sắp bị chinh phục bởi người Mexico. Vì đây vốn là đội tuyển có lối chơi phóng khoáng. Nhưng thực ra nếu theo dõi thầy trò HLV Aguirre thi đấu, NHM có thể nhận thấy Mexico đã từ bỏ phong cách ấy từ lâu. Họ theo đuổi sự khoa học, chắc chắn không khác nào một đại diện tiêu biểu của châu Âu.

Lối chơi pressing quyết liệt, di chuyển đội hình khối đồng bộ và giữ nhịp điệu ở mức vừa phải, ưu tiên sự chặt chẽ của Mexico đang mang lại cho họ chuỗi 12 trận bất bại, gồm 10 trận sạch lưới. Trong quãng thời gian qua, chỉ Serbia và Bỉ là có thể chọc thủng lưới El Tri. Có lẽ những gì Mexico đang có, chỉ Argentina mới làm được .

Nếu giành chiến thắng và tiếp tục trắng lưới ở trận đấu vòng 1/8 sắp tới, đội tuyển chủ nhà Bắc Mỹ sẽ chính thức ngồi chung mâm với Italia 1990. Từ một đội tuyển luôn bị trói buộc bởi nỗi sợ hãi mang tên "vòng knock-out đầu tiên", Mexico đang cách kỷ lục vĩ đại nhất của một đội chủ nhà đúng 90 (hoặc 120) phút thi đấu.

Cánh cửa làm nên lịch sử đã mở hé. Chảo lửa của những ngày hè Bắc Mỹ đang chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ cuối cùng. Ngay cả khi đối thủ tiềm năng ở vòng 1/8 của Mexico là Anh (Tam sư đấu CHDC Congo vào đêm 1/7) thì đội chủ nhà vẫn hoàn toàn tự tin. Thời gian qua, Mexico đã hòa Bỉ, cầm chân Bồ Đào Nha. Vậy nên chẳng có lý do gì khiến họ bi quan khi đối đầu Tam sư.