Mexico vượt Ecuador, vào vòng 16 đội

TPO - Chủ nhà Mexico có chiến thắng thuyết phục Ecuador 2-0, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

foul Hết giờ. Mexico 2-0 Ecuador 90+9': Trọng tài nổi còi mãn cuộc trong tiếng hò reo vang dội trên khán đài sân Azteca. Mexico chính thức chấm dứt cơn khát kéo dài 40 năm ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup. Chiến thắng 2-0 trước Ecuador giúp đội chủ nhà có lần đầu tiên giành chiến thắng ở vòng knock-out kể từ World Cup 1986, qua đó giành vé vào vòng 16 đội một cách đầy thuyết phục. Đoàn quân của HLV Javier Aguirre thể hiện sự vượt trội trong phần lớn thời gian thi đấu với các pha lập công của Julian Quinones và Raul Jimenez, đồng thời tiếp tục giữ sạch lưới để nối dài chuỗi phong độ ấn tượng trên hành trình chinh phục World Cup 2026. red Hincapie nhận thẻ đỏ 90+5': Hincapie của Ecuador và Gimenez của Mexico xảy ra va chạm, lời qua tiếng lại rồi áp sát vào nhau. Sau đó, Hincapie lấy tay che miệng và nói điều gì đó với cầu thủ Mexico. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ cho cầu thủ của Arsenal. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. report Moises Caicedo dứt điểm! 85': Moises Caicedo, người gần như mất hút từ đầu trận, đón bóng ở cự ly khoảng 22 m rồi tung cú sút, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Mexico. report Ecuador bế tắc 84': Ecuador hoàn toàn bế tắc trước sức ép của Mexico. Đội chủ nhà đang tiến gần đến trận giữ sạch lưới thứ 4 liên tiếp tại World Cup lần này. report Mexico thay 2 người 80': Orbelin Pineda và Israel Reyes vào sân, thay thế Quinones và Alvarado. substitution Ecuador thay 2 người 79': Kendry Paez và Jordy Caicedo được tung vào sân, thay thế Yeboah và Angulo. report Quá đáng tiếc cho Ecuador 76': Caicedo phất đường chuyền dài chuẩn xác cho Kevin Rodriguez đang len vào giữa Montes và Vasquez. Tiền đạo Ecuador khống chế bóng bằng ngực rồi nhanh chân chích mũi giày, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Rangel. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. substitution Mexico thay 2 người 74': Jimenez và Romo rời sân, Santiago Gimenez và Obed Vargas vào thay thế. report Hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 2 68': Hai đội tạm rời sân để tiếp nước. report Cứu thua xuất thần! 66': Mexico tiếp tục tạo sóng gió từ một tình huống cố định. Quả treo bóng chính xác của Alvarado tìm đến vị trí của đội trưởng Montes, người tung cú đánh đầu đầy uy lực về phía khung thành Ecuador. Tuy nhiên, thủ môn Galindez đã phản xạ xuất thần, bay người đẩy bóng cứu thua cho Ecuador. report Không được! 62': Angulo của Ecodor có pha xử lý khéo léo để vượt qua Alvarado bên cánh trái, trước khi băng xuống xâm nhập vòng cấm Mexico. Cầu thủ Ecuador căng ngang sệt rất thuận lợi vào trong, nhưng Montes đã kịp thời xuất hiện để phá bóng giải nguy. substitution Ecuador thay 2 người 59': Mora và Enner Valencia rời sân, nhường chỗ cho Gutierrez và Kevin Rodriguez report Va chạm mạnh 55': Romo của Mexico và Yeboah của Ecuador cùng nằm sân ở khu vực giữa sân sau pha va chạm, buộc trọng tài phải cắt còi dừng trận đấu. report Ecuador phối hợp tấn công 53': Preciado đánh gót tinh tế, mở ra khoảng trống cho Yeboah thoát xuống bên cánh phải. Cầu thủ Ecuador chuyền xuyên tuyến để Valencia băng lên, trước khi tiền đạo kỳ cựu xộc vào vòng cấm và tung cú sút rất căng từ góc hẹp. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang khung thành Mexico. report Mora chơi quá ấn tượng 49': Mora tiếp tục để lại dấu ấn với pha xử lý đầy tự tin. Tài năng 17 tuổi khống chế gọn đường chuyền của Montes, sau đó dùng thân người che chắn bóng trước sức ép từ Medina, buộc cầu thủ Ecuador phải phạm lỗi. report Hàng thủ Ecuador thiếu tập trung 47': Hàng thủ Ecuador tiếp tục chơi thiếu tập trung, để Mexico phản công thần tốc bên cánh trái. Quinones căng ngang thuận lợi cho Alvarado trong tư thế trống trải ở cánh đối diện. Alvarado xâm nhập vòng cấm, tung cú cứa lòng về góc cao khung thành Ecuador, nhưng pha dứt điểm lại thiếu chính xác, đưa bóng đi chệch cột dọc. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Ecuador thực hiện hai sự thay đổi ngay đầu hiệp hai. Joel Ordóñez và Alan Franco rời sân, nhường chỗ cho Preciado và Medina. Ecuador giao bóng. report Hết hiệp 1. Mexico 2-0 Ecuador 45+5': Mexico tạm thời dẫn trước 2-0. yellow Thẻ vàng đầu tiên 45+1': Alan Franco buộc phải phạm lỗi với Quinones để ngăn chặn pha phản công của Mexico và phải nhận thẻ vàng. time Bù giờ 45': Hiệp 1 có 5 phút bù giờ. report Suýt có bàn thứ ba cho Mexico 43': Jorge Sanchez treo bóng vào khu vực rìa vòng cấm và Raul Jimenez nhanh chân bắt vô-lê. Bóng đập đất, rồi bay thẳng về phía khung thành Ecuador, nơi Gilberto Mora đã áp sát cầu môn. Tuy nhiên, tài năng trẻ của Mexico không thể chạm bóng, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. report Yeboah lỡ cơ hội 40': Ecuador có cơ hội đáng chú ý nhất từ đầu trận. Yeboah, mũi khoan nguy hiểm nhất bên phía đội bóng Nam Mỹ, băng vào trung lộ từ cánh phải rồi tung cú dứt điểm hướng về góc xa khung thành Mexico. Thủ môn Rangel phải bay người hết cỡ để đẩy bóng ra, cứu thua cho đội chủ nhà. report Mexico kiểm soát thế trận 35': Sân Azteca đang bùng nổ với những tiếng cổ vũ vang dội từ CĐV chủ nhà. Mexico kiểm soát bóng hoàn toàn, trong khi Ecuador có vẻ vẫn chưa hết choáng váng trước sức ép của đội chủ nhà. goal VÀO! Mexico nhân đôi cách biệt 30': Ngay sau khi trở lại sau quãng nghỉ tiếp nước, Mexico đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Hàng thủ Ecuador mắc sai lầm nghiêm trọng khi Joel Ordóñez phá bóng đúng vào vị trí của Raul Jimenez ngay sát vòng cấm. Tiền đạo kỳ cựu của Mexico xử lý bình tĩnh, phối hợp chuyền bóng cho Julian Quinones trước khi băng vào nhận đường trả ngược. Sau nhịp khống chế gọn gàng, Jimenez tung cú sút căng vào góc cao khung thành, làm bó tay thủ thành Galindez của Ecuador. report Hai đội nghỉ tiếp nước 25': Hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1. goal VÀO! Mexico mở tỷ số 22': Gilberto Mora chọc khe cho Julian Quinones thoát xuống bên cánh trái. Tiền đạo Mexico bứt tốc thẳng về phía khung thành, tiến vào vòng cấm rồi tung cú sút như trái phá, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Galindez trước khi găm thẳng vào góc cao khung thành Ecuador. report Ecuador đáp trả 17': Trong pha phản công tốc độ cao, Yeboah xâm nhập vòng cấm Mexico, rồi chích mũi giày dứt điểm. Bóng dội trúng mép ngoài cột dọc khung thành Mexico. report Mora suýt ghi siêu phẩm 16': Cầu thủ 17 tuổi trẻ nhất đá chính ở một trận knock-out World Cup kể từ sau Pele suýt tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ. Mora quyết định dứt điểm từ góc hẹp, đưa bóng đi lượn rất đẹp nhưng đi chệch góc cao khung thành trong gang tấc Ecuador. report Không được! 13': Mexico tiếp tục khiến hàng thủ Ecuador chao đảo bằng những pha lên bóng tốc độ. Roberto Alvarado một lần nữa thoát xuống bên cánh phải, vượt qua sự đeo bám của các hậu vệ áo vàng trước khi căng ngang sệt nguy hiểm vào khu vực 5,50 m. Bóng lướt ngang khung thành Ecuador, nhưng không có cầu thủ Mexico nào kịp băng vào dứt điểm. report Nguy hiểm! 7': Chủ nhà Mexico đang nhập cuộc đầy hưng phấn. Alvarado bứt tốc thoát xuống bên cánh phải rồi tung đường chuyền dọn cỗ cho Jimenez ở cự ly gần khoảng 10m. Tiền đạo này lao người đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành Ecuador. report Mora sút xa 5': Gilberto Mora của Mexico thử vận may với cú sút xa đầy táo bạo từ ngoài vòng cấm sau nhịp xử lý bóng tự tin. Bóng đi căng nhưng hơi cao, vọt xà ngang khung thành Ecuador trong gang tấc. report Mexico nhập cuộc hứng khởi 3': Mexico nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra sức ép về phía khung thành Ecuador. Roberto Alvarado có khoảng trống trước vòng cấm rồi tung cú sút chân phải từ cự ly khoảng 18 m, nhưng hậu vệ Joel Ordóñez đã kịp thời lao vào chắn bóng, giải nguy cho đại diện Nam Mỹ. foul Trận đấu bắt đầu 1': Trận đấu chính thức bắt đầu. Mexico ra sân trong trang phục áo xanh lá - quần trắng truyền thống, trong khi Ecuador thi đấu với áo vàng - quần xanh đậm. Chủ nhà Mexico là đội giao bóng trước. report Hai đội khởi động report Những điều cần biết trước trận Mexico - Ecuador - Mexico bước vào vòng knock-out với hành trang ấn tượng khi trở thành đội tuyển thứ sáu trong lịch sử World Cup toàn thắng cả ba trận vòng bảng mà không để thủng lưới. Phong độ chắc chắn của hàng thủ cùng lợi thế sân nhà giúp “El Tri” được kỳ vọng sẽ phá dớp ở vòng đấu loại trực tiếp. - Ở chiều ngược lại, Ecuador chỉ giành vé đi tiếp sau màn ngược dòng kịch tính trước Đức ở lượt trận cuối vòng bảng. Đây là lần đầu tiên đội bóng Nam Mỹ góp mặt tại vòng knock-out World Cup kể từ năm 2006. - Cả hai đều đứng trước cơ hội viết nên cột mốc lịch sử. Mexico chưa thắng một trận knock-out World Cup nào kể từ năm 1986, còn Ecuador vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp. Đội giành quyền đi tiếp ở cặp đấu này sẽ gặp Anh hoặc CH Congo tại vòng 16 đội. report Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Mexico và Ecuador tại vòng 32 đội World Cup 2026 chưa thể khởi tranh đúng giờ do cơn mưa lớn bao trùm sân Azteca. Sấm sét liên tục xuất hiện ngay phía trên sân vận động. Theo quy định an toàn của FIFA, trận đấu buộc phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho cầu thủ, ban huấn luyện và khán giả. Đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ của hai đội vẫn chưa ra sân khởi động, trong khi ban tổ chức cũng chưa đưa ra thông báo về thời điểm bóng lăn trở lại. report Dàn sao 2 đội xuất hiện report Ecuador giữ nguyên đội hình Ecuador không thay đổi đội hình xuất phát so với trận thắng muộn trước Đức, kết quả giúp họ vượt qua vòng bảng. report Tài năng 17 tuổi Gilberto Mora đá chính Tài năng 17 tuổi Gilberto Mora được tin tưởng xếp đá chính ở hàng tiền vệ Mexico. HLV Javier Aguirre quyết định sử dụng đội hình được xem là tối ưu của Mexico, sau giai đoạn vòng bảng chỉ có những sự điều chỉnh mang tính tinh chỉnh. report Bầu không khí lễ hội trước trận đấu report Đội hình xuất phát Ecuador Ecuador (4-4-2): 1 Hernán Galíndez; 3 Piero Hincapié, 4 Joel Ordonez, 6 Willian Pacho, 21 Alan Franco; 15 Pedro Vite, 23 Moisés Caicedo; 20, Nilson Angulo, 9 John Yeboah; 13 Enner Valencia, 19 Gonzalo Plata. report Đội hình xuất phát Mexico Mexico (4-1-2-3): 1 Rangel; 2 Sanchez, 3 Montes, 5 Vasquez, 23 Gallardo; 6 Lira, 7 Romo, 19 Mora; 25 Alvarado, 9 Jimenez, 16 Quinones.

Mexico đang là một trong những đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất tại World Cup 2026. "El Tri" khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, ghi 6 bàn và không để thủng lưới lần nào, qua đó hiên ngang giành ngôi nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Đội chủ nhà khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trong trận đấu căng thẳng có tới ba thẻ đỏ. Julian Quiñones và Raúl Jiménez là những người lập công, trước khi Mexico tiếp tục đánh bại Hàn Quốc 1-0 rồi vùi dập CH Czech 3-0 để khẳng định vị thế của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Điểm tựa lớn nhất của thầy trò HLV Javier Aguirre vẫn là bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Mexico City. "El Tri" đang nối dài chuỗi chín trận bất bại tại World Cup trên sân nhà, nơi luôn tạo nên sức ép khổng lồ với hơn 80.000 khán giả phủ kín các khán đài. Trong nhiều năm qua, Mexico hiếm khi gục ngã tại đây và luôn biết cách biến lợi thế sân bãi thành sức mạnh.

Đây cũng là nhiệm kỳ thứ ba của chiến lược gia 67 tuổi dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Aguirre từng góp mặt tại World Cup 1986 với tư cách cầu thủ và đưa Mexico vượt qua vòng bảng ở các kỳ World Cup 2002 và 2010 trên cương vị HLV. Nếu trước đây đội bóng áo xanh thường kết thúc vòng bảng với hai chiến thắng và một trận hòa, thì lần này họ còn làm tốt hơn khi toàn thắng cả ba trận.

Ở chiều ngược lại, hành trình của Ecuador gian nan hơn rất nhiều. Đoàn quân của HLV Sebastián Beccacece khởi đầu bằng thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà sau bàn thua ở phút 90, rồi bị Curacao cầm hòa không bàn thắng dù tung ra tới 27 cú dứt điểm. Sau hai lượt trận, cánh cửa đi tiếp tưởng như đã khép lại với đại diện Nam Mỹ.

Tuy nhiên, Ecuador đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất vòng bảng khi quật ngã Đức 2-1. Bị Leroy Sané chọc thủng lưới từ rất sớm, họ vẫn bình tĩnh lội ngược dòng nhờ các pha lập công của Nilson Angulo và Gonzalo Plata để giành vé vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử Ecuador vượt qua vòng bảng World Cup, tái hiện thành tích từng đạt được tại World Cup 2006. Khi ấy, đại diện Nam Mỹ lọt vào vòng 16 đội trước khi dừng bước trước tuyển Anh bởi siêu phẩm đá phạt của David Beckham.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng rõ về phía đội chủ nhà. Trong 28 lần chạm trán, Mexico thắng tới 17 trận, hòa 7 và chỉ để thua Ecuador 4 lần. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu tháng 10/2025 với tỷ số 1-1, còn tại World Cup, Mexico từng đánh bại Ecuador 2-1 ở vòng bảng năm 2002.

Với phong độ thuyết phục, hàng phòng ngự chưa để lọt lưới và lợi thế sân nhà, Mexico được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Dù vậy, màn lội ngược dòng trước Đức cho thấy Ecuador đủ bản lĩnh để tạo thêm một cú sốc trước bất kỳ ứng viên nào.