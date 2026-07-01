Garcia bảo vệ dàn sao Bỉ trước trận knock-out với Senegal

TPO - HLV Rudi Garcia xác nhận đội tuyển Bỉ sẽ bước vào cuộc đối đầu với Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026 với lực lượng gần như mạnh nhất, đồng thời lên tiếng bảo vệ các trụ cột trước những hoài nghi về khả năng cạnh tranh của “thế hệ vàng” một thời.

Trước buổi tập cuối cùng tại Seattle, Garcia cho biết toàn bộ các cầu thủ đều sẵn sàng cho trận đấu với Senegal. Theo chiến lược gia người Pháp, những vấn đề về thể lực từng ảnh hưởng đến đội bóng ở vòng bảng đã cơ bản được giải quyết, giúp Bỉ có thêm sự tự tin trước khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

“Trước trận gặp Senegal, thật may khi chúng tôi có đầy đủ lực lượng. Điều đó đã không xảy ra ở ba trận vòng bảng. Khi ấy, không phải ai cũng đạt thể trạng tốt nhất. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác”, Garcia cho biết.

HLV Rudi Garcia mong người hâm mộ Bỉ tin tưởng và ủng hộ đội tuyển thay vì tỏ ra hoài nghi.

Trong suốt vòng bảng World Cup 2026, Bỉ liên tục đối mặt với những khó khăn về nhân sự. Romelu Lukaku chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau chấn thương, Jérémy Doku vắng mặt ở trận gặp Iran vì lý do gia đình, còn Charles De Ketelaere cũng bỏ lỡ trận đấu này do vấn đề ở đầu gối.

Sự chắp vá về lực lượng phần nào lý giải cho màn trình diễn thiếu thuyết phục của “Quỷ đỏ” trong hai trận đầu tiên, khi họ lần lượt hòa Ai Cập và Iran. Chỉ đến lượt đấu cuối, Bỉ mới thực sự bùng nổ với chiến thắng 5-1 trước New Zealand để giành ngôi đầu bảng G.

Dẫu vậy, những màn trình diễn trước đó vẫn khiến đội bóng này trở thành tâm điểm chỉ trích tại quê nhà. Một số ý kiến cho rằng những trụ cột như Kevin De Bruyne, Lukaku hay Thibaut Courtois đã bước qua thời kỳ đỉnh cao.

Garcia không đồng tình với quan điểm đó. Sau chiến thắng trước New Zealand, ông bày tỏ sự khó chịu khi các học trò bị gắn mác là những “ngôi sao hết thời”, đồng thời khẳng định những cầu thủ giàu kinh nghiệm vẫn là nền tảng quan trọng của đội tuyển Bỉ.

Với lực lượng mạnh nhất trong tay kể từ đầu giải, Garcia cũng tỏ ra thận trọng khi đánh giá Senegal. Nhà cầm quân 62 tuổi cho rằng đại diện châu Phi sở hữu tốc độ, sức mạnh và chất lượng chuyên môn đủ để gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

”Không có đội bóng nào nhỏ bé ở World Cup. Ngay cả khi là ứng viên hàng đầu trên giấy tờ, như trường hợp của Đức, bạn vẫn có thể thua”, Garcia nói, ngầm nhắc đến thất bại cay đắng của Đức trước Paraguay như một lời cảnh tỉnh chung cho các đội bóng lớn.

Ông cũng dành những lời tích cực cho HLV Senegal Pape Thiaw, người từng có thời gian làm việc cùng ông tại Saint-Étienne khi còn là cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, Garcia khẳng định tình cảm cá nhân sẽ được gác lại khi hai đội bước vào trận đấu loại trực tiếp.

Bỉ bước vào trận gặp Senegal với chuỗi 16 trận bất bại kể từ sau thất bại trước Ukraine hơn một năm trước. Tuy nhiên, trước một đối thủ được đánh giá là một trong những đội xếp thứ ba khó chịu nhất giải, thầy trò Garcia hiểu rằng họ cần thể hiện nhiều hơn so với những gì đã làm được ở vòng bảng nếu muốn tiếp tục hành trình tại World Cup 2026.