Nhận định Anh vs CHDC Congo, 23h00 ngày 1/7: David đấu Goliath

TPO - Nhận định bóng đá Anh vs CHDC Congo, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu tại Atlanta hứa hẹn sẽ mang đến những gia vị trái ngược của bóng đá đỉnh cao. Đây chẳng khác nào màn so tài điển hình của "David và Goliath", nơi gã khổng lồ châu Âu đối đầu với tinh thần không sợ hãi của một đội bóng đang sống trong giấc mơ lịch sử.

Tam sư tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ đang gánh trên vai sứ mệnh chấm dứt cơn khát danh hiệu ròng rã 60 năm kể từ chức vô địch World Cup 1966. Anh sở hữu một đội hình đắt giá với những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới như Harry Kane và Jude Bellingham, rõ ràng họ được kỳ vọng sẽ cuốn phăng mọi vật cản.

Tuy nhiên, sức ép dành cho tuyển Anh cũng tỷ lệ thuận với kỳ vọng. Dù vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, lối chơi của đội tuyển Anh vẫn để lại một vài hoài nghi. Truyền thông và giới chuyên môn đánh giá Anh đôi lúc còn thiếu cường độ, thiếu ý tưởng tấn công dồn dập ở một vài thời điểm và phải trải qua những chiến thắng tương đối nhọc nhằn chứ chưa thực sự áp đảo toàn diện.

Ngược lại, CHDC Congo bước vào trận đấu này với một tâm thế hoàn toàn thoải mái. Họ đã vượt qua giới hạn của mình khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại trực tiếp một kỳ World Cup. Đối với đại diện châu Phi, việc lọt tới vòng 32 đội đã là một thành công rực rỡ và là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn đội.

Vào đến đây đã là rất thành công với CHDC Congo. Đi tiếp hay dừng bước đều không ảnh hưởng gì đến tinh thần của họ. Siêu máy tính của Opta đánh giá tỷ lệ chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức của Tam sư lên tới 73,9%, trong khi CHDC Congo chỉ còn 11,3% cơ hội - một con số cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về mặt đẳng cấp.

Nhưng chắc chắn đại diện châu Phi này hoàn toàn không để tâm đến thống kê ấy. Hãy nhớ Paraguay khiêm tốn từng đả bại Đức, Cape Verde lấy điểm của Tây Ban Nha… Vì vậy mà đội tuyển châu Phi hoàn toàn có lý do để lạc quan. Họ sở hữu một tập thể gắn kết, nền tảng thể lực dồi dào và không thiếu những cá nhân dạn dày kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu như Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka hay Chancel Mbemba. Tinh thần thoải mái và sự lì lợm chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà đại diện châu Phi mang tới sân Atlanta.

Tam sư mở màn chiến dịch bằng một chiến thắng tưng bừng 4-2 trước đối thủ nhiều duyên nợ Croatia. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ hai, họ bất ngờ bị Ghana cầm hòa 0-0 trong một ngày mà hàng công thi đấu bế tắc và thiếu đi sự sắc bén. Trong trận đấu cuối cùng, Anh đã kịp lấy lại cảm giác chiến thắng khi đánh bại Panama với tỷ số 2-0.

Nhìn chung, bộ đôi Harry Kane và Jude Bellingham đang duy trì phong độ làm bàn cực tốt khi đóng góp tới 5 bàn thắng (trên tổng số 6 bàn) cho đội nhà. Mặc dù hàng thủ duy trì sự chắc chắn vững vàng, nhưng sự phụ thuộc khá lớn vào khả năng tỏa sáng cá nhân của các ngôi sao tuyến trên là điều mà tuyển Anh cần phải nhanh chóng khắc phục. Đặc biệt, nếu vượt qua vòng này, chướng ngại vật tiếp theo của họ là Mexico, Brazil hay Argentina - những thử thách lớn hơn rất nhiều.

Về phía CHDC Congo, phong độ của họ ở chiến dịch năm nay là một bản hùng ca của sự kiên cường. Rơi vào bảng cùng với những đối thủ được đánh giá rất cao như Colombia và Bồ Đào Nha, rất ít chuyên gia dám đặt niềm tin vào cơ hội đi tiếp của đại diện châu Phi.

Thế nhưng, bằng một chiến thuật hợp lý, lối đá rực lửa và khả năng tận dụng cơ hội xuất sắc, họ đã trở thành "ngựa ô" của giải đấu để hiên ngang tiến vào vòng 32 đội. Xuyên suốt vòng bảng, CHDC Congo cho thấy sự kỷ luật đáng kinh ngạc trong khâu phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng nhờ tốc độ của hàng công. Kết quả ấn tượng Bồ Đào Nha giúp họ hoàn toàn tự tin hướng tới cuộc đụng độ với một ông lớn khác là tuyển Anh.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Anh và CHDC Congo chạm trán nhau, cả ở cấp độ giao hữu lẫn các giải đấu chính thức. Trong quá khứ, bóng đá Anh từng có duyên nợ thú vị với các đội bóng lục địa đen tại kỳ World Cup 1990, nơi họ đã đánh bại Ai Cập 1-0 ở vòng bảng và phải rất vất vả mới vượt qua được Cameroon 3-2 trong một trận tứ kết đầy kịch tính.

Trước giải năm nay, Anh từng bị Senegal đả bại 2-3 rồi mới nhất là trận hòa 0-0 trước Ghana. Điều này báo hiệu lối chơi thiên về thể lực và tốc độ của các đội bóng châu Phi luôn ẩn chứa sự khó lường đối với người Anh.

Anh đang lo lắng vì Reece James dính chấn thương gân khoeo và buộc phải vắng mặt trong trận thắng Panama ở lượt đấu cuối. Người được lựa chọn thay thế anh là trung vệ trẻ Jarell Quansah sau đó cũng đã phải rời sân giữa chừng vì một chấn thương mắt cá chân và không thể kịp bình phục cho vòng 32 đội.

Với tình hình khủng hoảng nhân sự ở hành lang cánh này, HLV Tuchel nhiều khả năng sẽ phải đặt niềm tin vào Djed Spence - một cầu thủ có tốc độ tốt nhưng chủ yếu chơi tròn vai.

Bù lại ở tuyến giữa, tin tức tích cực cho người hâm mộ Anh là sự trở lại của tiền vệ mỏ neo Declan Rice. Ngôi sao này sẽ củng cố đáng kể khả năng tranh chấp và điều tiết lối chơi, tạo bệ phóng an toàn cho bộ ba Bukayo Saka, Jude Bellingham và Marcus Rashford tự do kiến thiết cho trung phong đội trưởng Harry Kane.

Ở phần sân đối diện, CHDC Congo có thể xoa tay hài lòng khi trong tay họ là một đội hình hoàn toàn sung sức. Không có bất kỳ ca chấn thương hay án treo giò nào. Điều này cho phép họ tung ra sân đội hình mạnh nhất với sơ đồ 5-3-2 chú trọng sự an toàn và kỷ luật.

Hàng thủ CHDC Congo sẽ được chỉ huy bởi những cái tên cực kỳ quen thuộc với bóng đá Anh như Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku cùng trung vệ thép Chancel Mbemba. Khả năng xoạc bóng và tranh chấp tay đôi khét tiếng của Wan-Bissaka hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đối đầu nảy lửa nhằm khóa chặt các ngòi nổ như Rashford hay Saka.

Trong khi đó, ở mặt trận tấn công, Yoane Wissa (tiền đạo đang thi đấu tại Newcastle) và ngôi sao tấn công Cedric Bakambu sẽ là hai mũi nhọn luôn thường trực, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ khoảng trống nào mà các hậu vệ Anh bộc lộ khi dâng cao.