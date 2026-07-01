Nhận định Bỉ vs Senegal, 03h00 ngày 2/7: Quỷ đỏ sa lầy

TPO - Nhận định bóng đá Bỉ vs Senegal, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Các đội tuyển châu Phi đã và đang mang tới nhiều thách thức cho đối thủ châu Âu tại World Cup 2026. Trận đấu hôm nay nhiều khả năng sẽ diễn ra theo kịch bản tương tự.

Đội tuyển Bỉ xếp hạng 9 thế giới theo FIFA, tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách là đội nhất bảng. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ ở vòng bảng không thực sự thuyết phục. Mặc dù sở hữu những cái tên đẳng cấp như Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, và Thibaut Courtois… Quỷ đỏ vẫn cho thấy sự chậm chạp và thiếu đột biến trong lối chơi.

HLV Rudi Garcia đã phải thực hiện nhiều điều chỉnh chiến thuật để tạo ra sức bật, nhưng Bỉ dường như vẫn phụ thuộc nhiều vào những pha bứt tốc của Jeremy Doku để xuyên phá hàng thủ đối phương. Sự chệch choạc trong hai trận đầu tiên gặp Ai Cập và Iran (chỉ giành được 2 trận hòa) đã bộc lộ những hạn chế của một đội hình đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, khi tàn dư của "thế hệ vàng" vẫn còn hiện diện bên cạnh nhiều gương mặt trẻ.

Ở bên kia chiến tuyến, Senegal bước vào trận đấu với vị thế "chiếu dưới" nhưng lại mang theo vũ khí cực kỳ nguy hiểm: tốc độ và sự lì lợm. Hành trình đến vòng 32 của "Những chú sư tử Teranga" mang đậm tính kịch tính. Nằm ở một bảng đấu khó khăn và phải nhận hai thất bại liên tiếp trước Pháp và Na Uy, tưởng chừng như cơ hội đã khép lại với thầy trò HLV Pape Thiaw. Tuy nhiên, chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Iraq trong thế hơn người đã giúp họ lách qua khe cửa hẹp, trở thành đội bóng duy nhất vượt qua vòng bảng với chỉ vỏn vẹn 3 điểm.

Sự tương phản giữa hai đội là rất rõ rệt. Bỉ có kinh nghiệm, sự tinh quái và khả năng kiểm soát thế trận nhờ hàng tiền vệ giàu sức sáng tạo. Ngược lại, Senegal lại sở hữu tốc độ, sức mạnh thể chất và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh.

Tốc độ của những cầu thủ như Ismaila Sarr và Nicolas Jackson có thể sẽ là chìa khóa để Senegal xuyên thủng hàng phòng ngự có phần già cỗi và chậm chạp của Bỉ. Việc đội tuyển Pháp, một ứng cử viên vô địch, từng gặp khó khăn trong suốt 45 phút trước lối chơi phòng ngự phản công nhỏ gọn của Senegal ở vòng bảng cho thấy Bỉ sẽ phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ.

Tại World Cup 2026, Bỉ khởi đầu bằng trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Ai Cập, tiếp đó là một trận cầu không bàn thắng tẻ nhạt với Iran. Những kết quả này đã đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng tiến sâu của Bỉ.

Rất may mắn, chiến thắng tưng bừng trước New Zealand ở lượt trận cuối cùng không chỉ giúp họ giành ngôi nhất bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Ai Cập, mà còn mang lại cú hích tinh thần cần thiết trước vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, việc trở thành đội đầu tiên kể từ tuyển Mỹ năm 2010 đứng đầu bảng mà không thắng hai trận mở màn là một kỷ lục không mấy vui vẻ. Điểm sáng hiếm hoi của họ có chăng là sự đa dạng trong khâu ghi bàn, với Trossard (2 bàn), De Bruyne, Lukaku và Saelemaekers đều đã "nổ súng".

Mặc dù vậy, lối chơi của họ vẫn thiếu sự mượt mà và gắn kết. Nhìn rộng hơn, phong độ của Bỉ trên mọi đấu trường cũng không thực sự ổn định khi họ hòa tới 2 trong 5 lần ra sân vừa qua.

Con đường đến vòng 16 đội của Senegal chông gai hơn nhiều. Hai thất bại trước Pháp và Na Uy đã phơi bày những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của "Những chú sư tử Teranga". Dù vậy, chiến thắng 5-0 trước Iraq ở lượt trận cuối cùng mang ý nghĩa lịch sử, giúp Senegal trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên ghi được 5 bàn trong một trận đấu tại World Cup.

Phong độ của Senegal trên mọi đấu trường cũng phản ánh sự thiếu ổn định (thắng - thua - thua - hòa - thắng). Họ cũng chỉ thắng được 2 trong 5 trận gần nhất.

Bỉ và Senegal đều không có được phong độ ổn định nhất trước khi bước vào trận đấu này. Sự bất ổn của Bỉ nằm ở lối chơi thiếu sức sống trong hai trận đầu tiên, trong khi Senegal lại gặp vấn đề ở khả năng phòng ngự. Trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để cả hai đội chứng minh sự tiến bộ và khẳng định tham vọng của mình.

HLV Rudi Garcia đón nhận tin vui khi hậu vệ Nathan Ngoy đã hoàn thành án treo giò 1 trận và sẵn sàng trở lại. Tuy nhiên, có khả năng ông vẫn sẽ giữ nguyên cặp trung vệ Arthur Theate và Brandon Mechele như trong trận đấu với New Zealand. Trong khung gỗ, thủ thành kỳ cựu Thibaut Courtois (112 lần khoác áo ĐTQG) vẫn là sự lựa chọn không thể bàn cãi. Ở hai cánh, Timothy Castagne và Maxim De Cuyper dự kiến sẽ tiếp tục đảm nhiệm.

Sự thay đổi tích cực ở hàng tiền vệ trong trận đấu gần nhất là việc Hans Vanaken được điền tên vào đội hình xuất phát. Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục sát cánh cùng Youri Tielemans, tạo thành bộ đôi hỗ trợ cho nhạc trưởng Kevin De Bruyne thi đấu nhô cao.

Đáng chú ý là sự trở lại của Jeremy Doku sau khi cầu thủ này được phép về nước để đón đứa con đầu lòng. Doku cùng Leandro Trossard sẽ là hai mũi khoan phá lợi hại bên hành lang cánh, hỗ trợ cho trung phong cắm Charles De Ketelaere.

Trong khi đó, Romelu Lukaku nhiều khả năng sẽ phải xuất phát trên băng ghế dự bị do suy giảm thể lực. Mối bận tâm duy nhất về chấn thương của Bỉ là trường hợp của trung vệ Zeno Debast. Mặc dù anh đã trở lại tập luyện, nhưng khả năng ra sân ngay từ đầu vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên kia chiến tuyến, HLV Pape Thiaw phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng ở vị trí gác đền. Thủ môn Edouard Mendy đã dính chấn thương đầu gối trong trận gặp Na Uy và buộc phải trở về Al-Ahli để đánh giá mức độ chấn thương.

Việc thiếu vắng thủ thành số 1 này là một tổn thất không nhỏ cho hàng thủ vốn dĩ đã mong manh của Senegal. Tuy nhiên, vẫn có thông tin cho rằng Mendy có thể kịp bình phục và bắt chính trong trận đấu với Bỉ, nhưng khả năng này là không cao. Thay thế Mendy có thể là thủ môn dự bị Diaw.

Ở hàng phòng ngự, trung vệ đội trưởng Kalidou Koulibaly nhiều khả năng sẽ tiếp tục ngồi dự bị sau màn trình diễn không tốt trước Na Uy. Abdoulaye Seck, người đã chơi xuất sắc khi được trao cơ hội trong trận thắng Iraq, dự kiến sẽ tiếp tục đá cặp cùng Moussa Niakhate ở trung tâm hàng thủ. Ismaila Jakobs và Krepin Diatta sẽ án ngữ ở hai cánh.

Trên hàng công, Nicolas Jackson có thể sẽ quay trở lại đội hình xuất phát để lĩnh xướng hàng công thay vì Boulaye Dia. Hỗ trợ cho Jackson sẽ là Ismaila Sarr - ngôi sao sáng nhất của Senegal tại vòng bảng với 3 bàn thắng - và cầu thủ giàu kinh nghiệm Sadio Mane.

Nhìn chung, đội hình của Bỉ có chiều sâu và đồng đều hơn ở các tuyến, trong khi Senegal lại phụ thuộc khá nhiều vào sự tỏa sáng của các cá nhân trên hàng công và phải đối mặt với nỗi lo ở vị trí thủ môn. Sự sắp xếp lực lượng và các quyết định thay người của cả hai HLV sẽ đóng vai trò quyết định đến cục diện của trận đấu này.