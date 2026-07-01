Bóng đá Đức dậy sóng vì nghi án tham nhũng tại EURO 2024

TPO - Cảnh sát Đức đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), để phục vụ cuộc điều tra nghi án tham nhũng liên quan đến công tác tổ chức EURO 2024.

Cảnh sát Đức ngày 1/7 tiến hành chiến dịch khám xét quy mô lớn nhằm điều tra những nghi án tham nhũng liên quan đến công tác tổ chức EURO 2024.

Theo Bild, trụ sở Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) là một trong những địa điểm bị khám xét. Đơn vị đang bị điều tra là Euro 2024 GmbH - công ty tổ chức giải đấu được thành lập theo mô hình liên doanh giữa DFB và UEFA.

Trong tuyên bố chung, Văn phòng Công tố Bochum và Cơ quan Điều tra Hình sự bang Bắc Rhine-Westphalia (LKA NRW) cho biết: "Cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn một quan chức của thành phố đăng cai, trong thời gian đương nhiệm, đã nhận nhiều ưu đãi trái phép từ các lãnh đạo ban tổ chức EURO 2024".

Theo cơ quan điều tra, những ưu đãi này được cho là bao gồm vé mời tham dự các trận đấu cùng nhiều đặc quyền khác.

Nhà chức trách cũng nghi ngờ các quan chức của Euro 2024 GmbH đã cấp cho các thành phố đăng cai quyền ưu tiên mua vé theo cơ chế độc quyền. Sau đó, một phần số vé được các địa phương sử dụng và phân phối theo nhiều hình thức khác nhau.

Bild cho biết, hơn 150 cảnh sát đã tham gia chiến dịch khám xét diễn ra vào sáng 1/7. Cuộc điều tra hiện tập trung vào một công dân Đức 66 tuổi và một công dân Pháp 46 tuổi với cáo buộc liên quan đến hành vi hối lộ.

Theo nguồn tin của tờ báo Đức, hàng nghìn vé xem các trận đấu tại EURO 2024 có thể đã được phân bổ không đúng quy định thông qua quy trình nội bộ của ban tổ chức để ưu tiên cho những khách mời đặc biệt.

Ngoài trụ sở DFB, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét tòa thị chính và các cơ quan hành chính tại nhiều thành phố từng đăng cai EURO 2024 nhằm thu thập tài liệu phục vụ điều tra.