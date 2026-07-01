Lộ nguyên nhân tuyển thủ Đức từ chối đá penalty và thua Paraguay

TPO - Lần đầu tiên trong các kỳ World Cup, Tuyển Đức bị loại trên chấm penalty. Điều chưa từng xảy ra này khiến dư luận Đức sục sôi. Đa phần không chấp nhận thực tế này…

HLV Nagelsmann không có kịch bản phải đá luân lưu?

Tờ Kickers hôm 30/6 cho biết, Tuyển Đức của Nagelsmann không hề có buổi tập sút phạt đền nào trong suốt thời gian chuẩn bị. Vị chiến lược trẻ tuổi cũng chưa bao giờ có phương án nhân sự cho cuộc chơi trên chấm trắng dù ông biết rõ, một giải đấu Cúp có vòng knockout như World Cup luôn luôn phải diễn ra như vậy. “Nagelsmann đã làm gì thì không ai biết. Nhưng rõ ràng, Tuyển Đức không hề có sự chuẩn bị nào cho tình huống phải phân định thắng thua bằng phạt đền”, Kickers có đoạn.

Phát hiện của Kickers hoàn toàn phù hợp với thông tin Nagelsmann chỉ định tiền vệ Leon Goretzka thực hiện quả phạt đền thứ 6 nhưng anh này từ chối. Một thành viên trong BHL vô tình cho biết, ông thầy 38 tuổi đề nghị Goretzka hai lần nhưng cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich đều không bước lên. Điều này lý giải vì sao, trong lúc cấp bách ấy, Jonathan Tah đã xung phong tiến lên và… sút hỏng?!

“Không ai trong BHL Tuyển Đức chỉ định Jonathan Tah đá quả thứ 6. Nhưng vì tình huống không còn thời gian và cũng chẳng còn giải pháp nào nên cậu ta đã thay thế. Nagelsmann không có sắp xếp gì cho việc này và Tuyển Đức luôn trong thế bị động từ trước trận cho đến khi buộc phải lựa chọn”, Kickers cho biết thêm.

Một cuộc điều tra khác của Bild cũng cho thấy Tuyển Đức đến với World Cup 2026 gần như không có phương án B. Cây viết Christian Falk cho biết, việc chỉ phải gặp Paraguay có thể khiến Tuyển Đức cảm thấy “mình đã vào vòng 1/8”, nên các tình huống phạt đền không được Nagelsmann tính đến. “Tôi phải đặt câu hỏi rằng, Tuyển Đức có phải đã quá chủ quan chăng? Paraguay thời gian gần đây không có cầu thủ nào đáng chú ý quá mức. Nhưng nên nhớ, họ là một trong số những đội giành vé WC sớm nhất vòng loại Nam Mỹ. Tuy nhiên, chi tiết này lại không mang đến cảnh báo nào cho Nagelsmann”, Christian Falk bình luận.

Chính vì không có sự chuẩn bị, nên khi điền tên các cầu thủ đá phạt đền, vị thuyền trưởng 38 tuổi phạm tiếp sai lầm khi chỉ đưa danh sách 5 cầu thủ đá loạt đầu. Những người tiếp theo hoàn toàn không có sắp xếp. Sự thiếu chuẩn bị được đánh giá ở mức “ngớ ngẩn” này đã khiến Tuyển Đức bị động và Jonathan Tah chỉ là hệ quả tất yếu của chuỗi tính toán không chu toàn của Nagelsmann.

“Một HLV trưởng cần phải dự liệu được các tình huống diễn ra, từ thuận lợi cho đến bất lợi. Nagelsmann có vẻ “chỉ làm việc một nửa”. Ông ấy đã khiến Tuyển Đức thua trận trước đối thủ không thể tốt hơn ở vòng đấu trực tiếp này”, Christian Falk quy kết.

Cựu danh thủ Lothar Matthaeus bức xúc trên kênh sóng Deutsch Welle: “Nagelsmann đã không như các HLV trước kia của Tuyển Đức. Thời của tôi, đội bóng luôn luôn có những buổi tập sút phạt luân lưu đề phòng việc phải phân định thắng thua theo cách này. Một trận thua quá đáng trách của Tuyển Đức”.

Theo cựu đội trưởng Die Mannschart, ông và các đồng đội nổi tiếng khác như Andreas Bremeh, Thomas Helmer, Stefan Reuter, Thomas Hassler, Rudi Voller hay Juergen Klinsmann… từng được cố HLV Beckenbauer yêu cầu thực hiện đến 20 quả penalty trong các buổi tập trước khi bước vào trận đấu knockout của Tuyển Đức tại Italia 90.

“Chúng tôi đã phải luyện tập nhiều lần để tìm ra giải pháp tốt cho những cú đá quyết định. Nhiều người cho rằng, đây là cuộc chơi tâm lý. Nhưng với người Đức, đặc biệt là thế hệ chúng tôi, tất cả đều do rèn luyện”, Lothar Matthaeus cho biết.

Dấu hiệu thua trận của Tuyển Đức xuất hiện từ vòng bảng?

Bên cạnh sự thiếu chuẩn bị cho phương án đá luân lưu, Tuyển Đức của Nagelsmann được cho là đã thua từ vòng bảng mà không ai biết?! “Sau chiến thắng dễ dàng 7-1 trước Curacao và bàn thắng may mắn phút chót trước Bờ Biển Ngà (2-1), các cầu thủ Tuyển Đức đã có phần lỏng chân. Họ chơi kém khí thế và thua Ecuador lượt cuối. Tuy kết quả trận đấu này không có nhiều tác động đến vị trí xếp hạng, nhưng nó khiến sự tự tin của toàn đội bị nghi ngờ”, tờ Dailymail nhận định ngay sau khi Paraguay tạo nên địa chấn.

Thực tế, sau khi thầy trò HLV Nagelsmann để thua Ecuador, nhiều danh thủ Đức đã gửi cảnh báo đến Nagelsmann và Tuyển Đức. Truyền thông nước này cũng liên tục gửi đi những thông điệp lo lắng, nhưng một số quan chức Liên đoàn bóng đá Đức lại lạc quan đến mức… tính toán đối thủ cho vòng kế tiếp. Một quan chức đã phát biểu trên Der Sonntag rằng, hành trình của Tuyển Đức có thể chỉ bắt đầu ở vòng 1/8, khi họ có thể gặp… Tuyển Pháp. Điều này hiện nay đang đúng một nửa, khi Tuyển Pháp dễ dàng hạ gục thụy Điển 3-0 để giành vé đi tiếp, trong khi thầy trò HLV Nagelsmann buộc phải đổi hành trình bằng cách mua vé về nước!

Sự kiện này đặt ra câu hỏi lớn với NHM nước này khi rất nhiều người cho rằng, quan chức Liên đoàn và HLV Nagelsmann đã không làm hết trách nhiệm của mình. Trong đó, Tuyển Đức bị quy kết đã không tuân theo “tính cách và phương pháp làm việc của người Đức”. Tức là, họ bỏ qua khâu thận trọng, kiểm soát và hoạch định chi tiết. Điều này khác hẳn với các nhiệm kỳ HLV gần nhất của Tuyển Đức. Ví dụ như người tiền nhiệm của Nagelsmann, HLV Joachim Loew chẳng hạn. Ông luôn xây dựng các kế hoạch chi tiết, công khai các hoạt động của đội tuyển, dự liệu các tình huống có thể xảy ra và đề xuất các giải pháp.

“Ông ta không bị động. Ông ta tính toán các phương án kể cả xấu nhất. Lần này, Nagelsmann đã bỏ qua quá nhiều chi tiết cần có của một HLV. Thất bại này là một bài học lớn, đau đớn của bóng đá Đức”, cây viết Christian Falk kết lại bài viết của mình trên Bild.