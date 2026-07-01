Tuyển thủ Italia Bastoni bị điều tra vì cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên

TPO - Chưa đầy nửa năm sau khi cùng đội tuyển Italia lỡ hẹn với World Cup 2026, hậu vệ Alessandro Bastoni tiếp tục đối mặt với sóng gió khi bị cơ quan công tố Milan điều tra vì cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên.

Theo hãng tin AP, Bastoni đã nhận lệnh triệu tập và dự kiến làm việc với các công tố viên vào ngày 3/7. Nhà chức trách nghi ngờ trung vệ 27 tuổi từng trả tiền để quan hệ tình dục với một cô gái 17 tuổi vào tháng 6/2020. Theo luật pháp Italy, hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi có thể cấu thành tội danh mại dâm trẻ vị thành niên.

Vụ việc xuất phát từ cuộc điều tra của Văn phòng Công tố Milan đối với một mạng lưới môi giới bị cáo buộc tổ chức các buổi gặp gỡ, tiệc tùng và cung cấp dịch vụ mại dâm cho những khách hàng có điều kiện tài chính, trong đó có một số cầu thủ đang thi đấu tại Serie A và Serie B.

Bastoni đang trải qua quãng thời gian nhiều sóng gió.

Theo các tài liệu điều tra được báo chí Italia công bố, cơ quan chức năng đã lần theo nhiều đoạn tin nhắn giữa các cộng sự của công ty môi giới Made tại Cinisello Balsamo và những cô gái tham gia mạng lưới này. Một trong những cuộc trao đổi được cho là đề cập tới cuộc gặp giữa Bastoni và cô gái vị thành niên nói trên.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công tố, cô gái đã qua đêm tại nhà của Bastoni sau khi được một người môi giới sắp xếp. Tuy nhiên, lời khai của nhân chứng hiện chưa hoàn toàn củng cố giả thuyết này. Theo tờ Gazzetta dello Sport, cô gái xác nhận từng có mặt tại nhà hậu vệ người Italy nhưng phủ nhận việc quan hệ tình dục với cầu thủ của Inter Milan.

Luật sư Salvatore Scuto, người đại diện cho Bastoni, bác bỏ các cáo buộc. Ông cho biết thân chủ của mình đang chịu áp lực lớn vì vụ việc và khẳng định không có chuyện trả tiền để quan hệ tình dục. “Thân chủ của tôi rất suy sụp. Tôi có thể khẳng định rằng cậu ấy chưa từng có quan hệ tình dục trả phí, càng không phải với người chưa thành niên”, ông Scuto nói.

Truyền thông Italia cho biết, Bastoni hiện là cầu thủ đầu tiên bị đưa vào diện điều tra chính thức trong vụ án này. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát tài chính Italia (Guardia di Finanza) cũng đã triệu tập một số cầu thủ khác, trong đó có Daniel Maldini, Riccardo Calafiori và Kevin Bonifazi, để lấy lời khai làm rõ các cuộc trao đổi xuất hiện trong hồ sơ điều tra. Hiện ba cầu thủ này không bị xem là đối tượng điều tra.

Về khía cạnh thể thao, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) được cho là sẽ yêu cầu tiếp cận hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, các nguồn tin pháp lý nhận định nếu những sự việc bị cáo buộc được xác định không liên quan đến hoạt động bóng đá chuyên môn, khả năng phát sinh án kỷ luật từ FIGC là không cao.

Vụ điều tra là một sự cố nữa phủ bóng lên quãng thời gian nhiều biến động của Bastoni. Trước đó, trung vệ này vừa trải qua nỗi thất vọng lớn khi bị truất quyền thi đấu trong trận play-off vòng loại World Cup gặp Bosnia & Herzegovina, trận đấu mà đội tuyển Italia sau đó thua trên chấm luân lưu và lỡ hẹn World Cup thứ ba liên tiếp.