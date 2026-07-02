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Tuyển Anh chết hụt trước CHDC Congo, HLV Tuchel nói gì?

Hương Ly

TPO - HLV Thomas Tuchel ca ngợi phong độ ghi bàn của Harry Kane, đồng thời tán dương tinh thần chiến đấu từ học trò.

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"Tất cả những tiền đạo hàng đầu đều là những con cá mập. Chỉ cần đánh hơi được cơ hội, họ sẽ lao đến và ghi bàn", HLV Thomas Tuchel muốn nhấn mạnh Harry Kane xuất sắc không kém ai ở World Cup 2026. Và đó cũng là lời tán dương của Tuchel cho Kane sau khi thủ quân tuyển Anh lập cú đúp giúp đội nhà thắng ngược CHDC Congo 2-1.

"Hôm nay, tuyển Anh không chấp nhận cảnh thất bại. Dù mọi thứ diễn ra rất khó khăn, nhưng mục tiêu của chúng tôi chỉ có một điều: Hãy tiếp tục tiến lên, tin tưởng nhau và tuyệt đối không bỏ cuộc. Chúng tôi chơi bóng không hề sợ hãi và có được chiến thắng hoàn toàn xứng đáng", HLV Tuchel chia sẻ thêm.

HLV Tuchel đã thở phào khi đội nhà thắng ngược CHDC Congo. Ở trận knock-out của vòng 32 đội, tuyển Anh sớm bị dội gáo nước lạnh khi Brian Cipenga mở tỷ số cho CHDC Congo ngay phút thứ 7. "Tam sư" bế tắc trong cả hiệp một, trước khi thay đổi từ các điều chỉnh của HLV Tuchel.

Sự xuất hiện của Anthony Gordon đã mang đến hai đường kiến tạo cùng một loạt pha tấn công bên cánh trái cho tuyển Anh. Bên cạnh đó là những điều chỉnh vị trí linh hoạt từ Eberechi Eze và Declan Rice, góp công tạo ra những pha tấn công mang đến 2 bàn thắng từ đôi chân của Kane.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Anh lội ngược dòng giành chiến thắng tại một trận đấu World Cup, kể từ trận chung kết năm 1966. Khi được nhắc về thống kê này, Tuchel hồ hởi nói: "đây là tín hiệu tốt, cho thấy sự quyết tâm và niềm tin tuyệt đối của toàn đội về tinh thần không bỏ cuộc".

Sau trận thắng nghẹt thở, tuyển Anh hẹn Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026. Hướng về trận đấu tiếp theo, HLV Tuchel cảnh báo học trò về cửa ải khó nhằn mang tên Mexico, đặc biệt là sự khắc nghiệt của địa điểm tổ chức trận đấu

"Độ cao 2.200m của sân Azteca sẽ là bất lợi cực lớn cho chúng tôi. Bởi lẽ, việc thích nghi thể lực trong vỏn vẹn bốn ngày là bất khả thi. Chắc chắn sẽ có thách thức đón chờ, nhưng tuyển Anh cần những thử thách như vậy và chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng", Tuchel kết luận.

Hương Ly
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