Đội tuyển Anh phá vỡ lời nguyền lịch sử

TPO - Trong nhiều thập kỷ qua, đội tuyển Anh luôn được đánh giá là một tập thể sở hữu những cá nhân xuất chúng, nhưng lại thường xuyên gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường bởi một điểm yếu chí mạng: sự mỏng manh về mặt tinh thần khi bị đẩy vào thế bám đuổi. Thế nhưng, dưới thời Thomas Tuchel, Tam sư dường như đang lột xác, ít nhất là về mặt thống kê.

Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước CHDC Congo mới đây không chỉ mang về tấm vé vào vòng 16 đội, mà còn là bản tuyên ngôn đanh thép về một thế hệ tuyển Anh đang thực sự trưởng thành. Anh bị dẫn bàn ngay từ phút thứ 6 và gặp khó khăn suốt hiệp 1. Nhưng những phút cuối, Tam sư đã biết thể hiện bản lĩnh. Kane ghi 2 bàn sau các pha phối hợp ăn ý để mang về chiến thắng 2-1 cho Anh.

Dù biết đây chẳng phải là thắng lợi gì quá vẻ vang, nhưng với riêng người Anh thì nó vẫn rất ý nghĩa. Trước trận đấu với CHDC Congo, lịch sử ghi nhận một sự thật khó tin. Vì ngoại trừ trận chung kết World Cup 1966 (nơi Anh thắng Tây Đức 4-2 với các tình huống gây tranh cãi), Tam sư chưa bao giờ giành chiến thắng trong các trận đấu tại những giải đấu lớn khi họ là đội bị thủng lưới trước. 6 thập kỷ qua sau trận chung kết 1966, hễ bị dẫn bàn là Anh luôn thua trận.

Thành tích của họ là con số thảm họa: 1 thắng, 5 hòa và 17 thua trong 23 trận đấu bị dẫn bàn. Nghĩa là suốt những năm tháng qua, tỷ lệ lội ngược dòng thành công của đội tuyển đại diện cho quê hương môn thể thao vua gần như bằng 0. Có lẽ nó cũng lý giải vì sao ngoài chức vô địch thế giới 1966, tuyển Anh không giành được thêm bất cứ danh hiệu nào trong 1 thế kỷ qua.

Áp lực từ cái bóng quá lớn của năm 1966, cộng hưởng với truyền thông khắt khe tại quê nhà, đã vô hình trung tạo ra một rào cản tâm lý khổng lồ. Mỗi khi mành lưới của tuyển Anh rung lên trước, người hâm mộ bắt đầu tuyệt vọng, và đôi chân của các tuyển thủ dường như đeo thêm đá. Họ luôn thiếu đi cái sự lỳ lợm, lạnh lùng cần thiết để xốc lại tinh thần và xoay chuyển cục diện.

Và "bóng ma" tâm lý ấy đã thực sự hiện hình trong hiệp 1 của trận đấu với CHDC Congo. Mặc dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ về mặt đẳng cấp và chất lượng đội hình, các học trò của Thomas Tuchel lại bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh chỉ sau 6 phút bóng lăn. Một sai lầm nhỏ khi không ai lót biên phải, một thoáng mất tập trung của Jordan Pickford, và lưới của tuyển Anh đã rung lên.

Khoảng thời gian sau bàn thua đó là một minh chứng rõ nét cho thấy áp lực lịch sử nặng nề đến nhường nào. Tuyển Anh bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn. Những đường chuyền vốn dĩ sắc lẹm nay trở nên sai địa chỉ. Các pha phối hợp tỏ ra rời rạc, thiếu chính xác và sự nôn nóng hiện rõ trên khuôn mặt của từng cầu thủ.

Dưới sân, đôi chân của những ngôi sao hàng đầu thế giới trở nên cóng lại. Trên khán đài, những tiếng thở dài bắt đầu xuất hiện. Dường như kịch bản quen thuộc của sự sụp đổ đang lặp lại. Nếu là tuyển Anh của những năm trước đây, hiệp 1 tồi tệ đó có thể đã kéo theo một hiệp 2 buông xuôi và một kết cục đáng quên.

Tuy nhiên, Tam sư dưới thời Thomas Tuchel là một câu chuyện rất khác. Trong giờ nghỉ giải lao, không ai biết chính xác chiến lược gia người Đức đã nói những gì trong phòng thay đồ, nhưng khi bước trở lại sân, tuyển Anh đã mang một hình hài hoàn toàn mới. Họ không còn là một tập thể sợ hãi trước viễn cảnh thất bại, mà biến thành một bầy sư tử bị tổn thương đang khát khao khẳng định mình.

Cú đá tung nóc lưới ấn định chiến thắng của Kane

Sự trưởng thành về mặt bản lĩnh được thể hiện qua cách họ bình tĩnh vây ráp đối thủ, tổ chức lại đội hình và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Sức ép của Anh lớn đến nỗi chỉ số bàn thắng kỳ vọng mà đối thủ của họ tạo ra trong hiệp 2 chỉ là 0,1, con số cực thấp. Vì thực tế là CHDC Congo không tạo được pha bóng đáng chú ý nào.

Và trong những khoảnh khắc mà đội bóng cần một điểm tựa nhất, người đội trưởng vĩ đại của họ - Harry Kane - đã lên tiếng. Cú đánh đầu tuyệt đẹp gỡ hòa đã giải tỏa hàng tấn áp lực đang đè nặng lên đôi vai của toàn đội. Bàn thắng đó không chỉ đưa trận đấu về vạch xuất phát, mà còn hồi sinh niềm tin mãnh liệt rằng: "Chúng ta có thể làm được".

Và rồi, khi đồng hồ điểm sang phút 86, đẳng cấp ngôi sao lại chói sáng. Cú sút chân phải quyết đoán của Kane xé toang mành lưới CHDC Congo, đồng thời xé toang luôn cả cái dớp lịch sử đã ám ảnh tuyển Anh suốt ngần ấy năm. Tỷ số 2-1 được ấn định theo một kịch bản nghẹt thở và cảm xúc nhất.

Hồi còi mãn cuộc vang lên không chỉ mang ý nghĩa của một trận thắng thông thường. Nó là một cú hích tinh thần vĩ đại, giúp Anh chấm dứt lời nguyền đeo bám họ nhiều thập kỷ. Đội bóng của Thomas Tuchel đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng họ không còn là những "đứa trẻ" to xác dễ bị bẻ gãy về mặt ý chí. Khả năng đứng lên từ nghịch cảnh, lội ngược dòng trong một trận đấu căng thẳng chính là đặc điểm nhận diện của những nhà vô địch thực thụ.

Tuyển Anh giờ đây sẽ bước vào vòng 16 đội để chạm trán Mexico - một đối thủ luôn nổi tiếng với lối chơi rực lửa và tinh thần thi đấu ngoan cường. Nhưng với hành trang là sự tự tin vừa được tôi rèn qua thử thách cực đại, Tam sư hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu.

Vẫn biết đối thủ CHDC Congo chưa phải cái tên ghê gớm, Tam sư thua mới đáng nói chứ thắng là bình thường. Nhưng dù sao thì vẫn phải thừa nhận sự trưởng thành về mặt bản lĩnh của Anh vì họ đã biết cách thắng ngược dòng.

Họ đã vượt qua được giới hạn của chính mình, xóa sổ được chuỗi thống kê 1-5-17 đáng xấu hổ. Một tập thể sở hữu những tài năng kiệt xuất, nay lại được trang bị thêm một tâm lý vững vàng, lỳ lợm và không bao giờ bỏ cuộc, chắc chắn sẽ là một thế lực đáng sợ đối với bất kỳ đội bóng nào.