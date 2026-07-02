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Thể thao

Những cột mốc đặc biệt trong trận Bỉ ngược dòng đánh bại Senegal

Nguyễn Khánh

TPO - Bị dẫn 2-0 tới phút 85, nhưng Bỉ vẫn thắng Senegal 3-2 sau hiệp phụ trong trận đấu tạo ra hàng loạt cột mốc chưa từng có tại World Cup, từ màn lội ngược dòng muộn nhất cho tới bàn thắng muộn nhất lịch sử giải đấu.

Trong lịch sử World Cup, không nhiều trận đấu có thể khiến các nhà thống kê phải liên tục cập nhật kỷ lục như cuộc đối đầu giữa Bỉ và Senegal tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Khi đồng hồ bước sang phút 85, Senegal vẫn dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Habib Diarra và Ismaila Sarr. Thế nhưng chỉ trong ít phút cuối trận, Romelu Lukaku rồi Youri Tielemans lần lượt ghi bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ trước khi chính Tielemans thực hiện thành công quả phạt đền quyết định ở phút 124 giây 44, mang về chiến thắng 3-2 cho Quỷ đỏ.

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Người hùng Tielemans (8) ghi 2 bàn trong chiến thắng ngược dòng không tưởng của Bỉ.

Theo thống kê của Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có một đội bóng bị dẫn từ hai bàn trở lên cho tới tận phút 85 của thời gian thi đấu chính thức nhưng vẫn tránh được thất bại. Bỉ cũng trở thành đội bóng thực hiện màn ngược dòng muộn nhất từ thế bị dẫn hai bàn trong 90 phút tại một kỳ World Cup.

Chiến thắng này còn giúp đại diện châu Âu tái hiện ký ức đẹp tại World Cup 2018. Cách đây 8 năm, Bỉ từng bị Nhật Bản dẫn 2-0 trước khi thắng ngược 3-2 ở vòng 1/8. Theo Opta, họ hiện là đội đầu tiên kể từ chính trận đấu đó có thể thắng một trận knock-out World Cup sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Xa hơn nữa, Bỉ mới chỉ là đội tuyển thứ hai trong lịch sử giải đấu hai lần thực hiện thành công chiến tích này. Trước họ, chỉ có Tây Đức làm được điều tương tự khi lội ngược dòng trước Hungary năm 1954 và Anh năm 1970 trong tình cảnh bị dẫn 2 bàn.

Trận đấu tại Seattle cũng ghi nhận thêm những cột mốc cá nhân. Đường kiến tạo giúp Tielemans gỡ hòa 2-2 là cơ hội thứ 16 mà Leandro Trossard tạo ra từ đầu giải. Tính đến thời điểm diễn ra trận đấu này, không cầu thủ nào tại World Cup 2026 tạo ra nhiều cơ hội hơn tiền đạo của Bỉ.

Tuy nhiên, con số nổi bật nhất vẫn thuộc về Tielemans. Quả phạt đền thành công ở phút 124 giây 44 không chỉ đưa Bỉ vào vòng 1/8 mà còn trở thành bàn thắng muộn nhất từng được ghi trong lịch sử World Cup.

Không chỉ Bỉ xác lập nhiều cột mốc trong cuộc đào thoát ngoạn mục, Senegal cũng tạo ra những con số đặc biệt trong trận đấu bùng nổ ở Seattle rạng sáng 2/7. Bàn mở tỷ số của Habib Diarra giúp tiền vệ này trở thành cầu thủ Senegal đầu tiên ghi bàn trong hai lần đá chính đầu tiên tại World Cup. Trước đó, anh cũng lập công trong chiến thắng 5-0 trước Iraq ở lượt trận cuối vòng bảng.

Trong khi đó, pha nhân đôi cách biệt của Ismaila Sarr đưa cầu thủ đang khoác áo Crystal Palace chạm mốc 4 bàn tại World Cup 2026. Thành tích này giúp anh cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup của một cầu thủ châu Phi, vốn do huyền thoại Cameroon Roger Milla thiết lập năm 1990.

Và dù phải dừng bước đầy cay đắng, Senegal vẫn đi vào lịch sử với tư cách đội tuyển châu Phi đầu tiên ghi được 10 bàn thắng trong một kỳ World Cup. Trước giải đấu tại Bắc Mỹ, chưa đại diện nào của lục địa đen chạm tới cột mốc này.

Nguyễn Khánh
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