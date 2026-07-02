Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Harry Kane xô đổ cột mốc vĩ đại của huyền thoại Pele tại World Cup

Trọng Đạt

TPO - Từ bờ vực bị loại, tuyển Anh đã lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo nhờ cú đúp của Harry Kane. Hai bàn thắng không chỉ đưa Tam sư vào vòng 16 đội mà còn giúp đội trưởng tuyển Anh vượt qua huyền thoại Pelé về số bàn thắng ghi được tại World Cup.

ap26182653934762.jpg

Harry Kane trở thành người hùng của tuyển Anh khi ghi liền hai bàn trong 11 phút cuối, giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo 2-1 để giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 2/7.

Trong thế trận đầy bế tắc, tuyển Anh tưởng như sẽ phải dừng bước sớm sau khi để đối thủ vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 7. Brian Cipenga bứt tốc bên cánh trái trước khi tung cú dứt điểm vào góc gần, đánh bại thủ môn Jordan Pickford.

Bị dồn vào thế khó, "Tam sư" liên tiếp tạo ra sức ép. Jude Bellingham và Marcus Rashford đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể đánh bại thủ thành Lionel Mpasi, trong khi Aaron Wan-Bissaka có pha phá bóng ngay trên vạch vôi để cứu thua cho tuyển Anh.

ap26182645032978.jpg

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 75. Kane đánh đầu tung lưới CHDC Congo sau một pha dàn xếp tấn công, cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là bàn thắng thứ 12 của tiền đạo 32 tuổi tại các kỳ World Cup, giúp anh san bằng thành tích của huyền thoại Pelé.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, đội trưởng tuyển Anh tiếp tục tỏa sáng với pha lập công quyết định, hoàn tất cú lội ngược dòng 2-1 và chính thức vượt qua Pelé để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng hơn huyền thoại Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

ap26182661447911.jpg

Chiến thắng này giúp tuyển Anh giành quyền vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán đội đồng chủ nhà Mexico trên sân Estadio Azteca vào ngày 5/7.

"Thật tuyệt vời khi làm được điều này. Đó là một trận đấu điên rồ. Sau quãng nghỉ uống nước đầu tiên, chúng tôi đã chơi tốt hơn rất nhiều. Điều quan trọng là phải tiếp tục gây sức ép và kiên trì, rồi cơ hội sẽ đến", Kane không giấu được cảm xúc. "Chúng tôi luôn nói sẽ có những khoảnh khắc của người hùng. Đó có thể là tôi, một pha cứu thua của Pickford hay một tình huống cản phá của các hậu vệ. Hôm nay, may mắn là đến lượt tôi".

Liên tiếp chinh phục những cột mốc lịch sử tại World Cup

Với cú đúp vào lưới CHDC Congo, Kane đã có 5 bàn tại World Cup 2026, chỉ còn kém người dẫn đầu Lionel Messi một pha lập công trong cuộc đua Vua phá lưới. Tiền đạo người Anh cũng nâng tổng số bàn thắng tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO) lên 20 bàn.

Trước đó, ở chiến thắng 2-0 trước Panama, Kane đã vượt qua Gary Lineker để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh trong lịch sử các kỳ World Cup. Trận đấu với CHDC Congo giúp anh nối dài chuỗi cột mốc đáng nhớ khi vượt qua thành tích 12 bàn của Pelé, người ghi được số bàn thắng này sau 16 trận và vẫn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ba lần vô địch World Cup (1958, 1962, 1970).

screenshot-2026-07-02-at-074247.png

Ở cấp độ đội tuyển, Kane hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh với 84 bàn sau 117 lần ra sân. Anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018 với 6 bàn và hiện chỉ còn cách thành tích đó đúng một pha lập công.

Đáng chú ý, trận đấu với CHDC Congo cũng đánh dấu lần thứ 15 Kane đá chính tại World Cup, nhiều nhất đối với một cầu thủ không phải thủ môn trong lịch sử tuyển Anh. Đồng thời, anh nâng tổng số bàn thắng cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển trong mùa giải 2025/26 lên con số 72.

ap26182661483723.jpg
ap26182549617510.jpg

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Kane cùng các đồng đội khoác vai hát ca khúc "Wonderwall" của ban nhạc Oasis cùng người hâm mộ trên khán đài Atlanta, trước khi tiến đến cảm ơn khán giả.

"Tôi đã nói với các đồng đội hãy tận hưởng chiến thắng này. Đôi khi sau những trận đấu khó khăn, đặc biệt là những trận mọi người nghĩ chúng tôi sẽ thắng dễ, chúng tôi lại quên mất việc ăn mừng. Chúng tôi đã giành quyền đi tiếp và xứng đáng tận hưởng khoảnh khắc đó. Sau đó, cả đội sẽ tập trung trở lại vì chỉ còn bốn ngày nữa là trận đấu tiếp theo", Kane khẳng định.

Trọng Đạt
#Harry Kane #World Cup #Pelé #tuyển Anh #bàn thắng #đại chiến

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe