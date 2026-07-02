Harry Kane xô đổ cột mốc vĩ đại của huyền thoại Pele tại World Cup

TPO - Từ bờ vực bị loại, tuyển Anh đã lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo nhờ cú đúp của Harry Kane. Hai bàn thắng không chỉ đưa Tam sư vào vòng 16 đội mà còn giúp đội trưởng tuyển Anh vượt qua huyền thoại Pelé về số bàn thắng ghi được tại World Cup.

Harry Kane trở thành người hùng của tuyển Anh khi ghi liền hai bàn trong 11 phút cuối, giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo 2-1 để giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 2/7.

Trong thế trận đầy bế tắc, tuyển Anh tưởng như sẽ phải dừng bước sớm sau khi để đối thủ vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 7. Brian Cipenga bứt tốc bên cánh trái trước khi tung cú dứt điểm vào góc gần, đánh bại thủ môn Jordan Pickford.

Bị dồn vào thế khó, "Tam sư" liên tiếp tạo ra sức ép. Jude Bellingham và Marcus Rashford đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể đánh bại thủ thành Lionel Mpasi, trong khi Aaron Wan-Bissaka có pha phá bóng ngay trên vạch vôi để cứu thua cho tuyển Anh.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 75. Kane đánh đầu tung lưới CHDC Congo sau một pha dàn xếp tấn công, cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là bàn thắng thứ 12 của tiền đạo 32 tuổi tại các kỳ World Cup, giúp anh san bằng thành tích của huyền thoại Pelé.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, đội trưởng tuyển Anh tiếp tục tỏa sáng với pha lập công quyết định, hoàn tất cú lội ngược dòng 2-1 và chính thức vượt qua Pelé để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng hơn huyền thoại Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chiến thắng này giúp tuyển Anh giành quyền vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán đội đồng chủ nhà Mexico trên sân Estadio Azteca vào ngày 5/7.

"Thật tuyệt vời khi làm được điều này. Đó là một trận đấu điên rồ. Sau quãng nghỉ uống nước đầu tiên, chúng tôi đã chơi tốt hơn rất nhiều. Điều quan trọng là phải tiếp tục gây sức ép và kiên trì, rồi cơ hội sẽ đến", Kane không giấu được cảm xúc. "Chúng tôi luôn nói sẽ có những khoảnh khắc của người hùng. Đó có thể là tôi, một pha cứu thua của Pickford hay một tình huống cản phá của các hậu vệ. Hôm nay, may mắn là đến lượt tôi".

Liên tiếp chinh phục những cột mốc lịch sử tại World Cup

Với cú đúp vào lưới CHDC Congo, Kane đã có 5 bàn tại World Cup 2026, chỉ còn kém người dẫn đầu Lionel Messi một pha lập công trong cuộc đua Vua phá lưới. Tiền đạo người Anh cũng nâng tổng số bàn thắng tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO) lên 20 bàn.

Trước đó, ở chiến thắng 2-0 trước Panama, Kane đã vượt qua Gary Lineker để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh trong lịch sử các kỳ World Cup. Trận đấu với CHDC Congo giúp anh nối dài chuỗi cột mốc đáng nhớ khi vượt qua thành tích 12 bàn của Pelé, người ghi được số bàn thắng này sau 16 trận và vẫn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ba lần vô địch World Cup (1958, 1962, 1970).

Ở cấp độ đội tuyển, Kane hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh với 84 bàn sau 117 lần ra sân. Anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018 với 6 bàn và hiện chỉ còn cách thành tích đó đúng một pha lập công.

Đáng chú ý, trận đấu với CHDC Congo cũng đánh dấu lần thứ 15 Kane đá chính tại World Cup, nhiều nhất đối với một cầu thủ không phải thủ môn trong lịch sử tuyển Anh. Đồng thời, anh nâng tổng số bàn thắng cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển trong mùa giải 2025/26 lên con số 72.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Kane cùng các đồng đội khoác vai hát ca khúc "Wonderwall" của ban nhạc Oasis cùng người hâm mộ trên khán đài Atlanta, trước khi tiến đến cảm ơn khán giả.

"Tôi đã nói với các đồng đội hãy tận hưởng chiến thắng này. Đôi khi sau những trận đấu khó khăn, đặc biệt là những trận mọi người nghĩ chúng tôi sẽ thắng dễ, chúng tôi lại quên mất việc ăn mừng. Chúng tôi đã giành quyền đi tiếp và xứng đáng tận hưởng khoảnh khắc đó. Sau đó, cả đội sẽ tập trung trở lại vì chỉ còn bốn ngày nữa là trận đấu tiếp theo", Kane khẳng định.