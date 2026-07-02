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Thể thao

Hàng triệu CĐV Mexico xuống đường ăn mừng chiến thắng, nhiều người thiệt mạng

Đặng Lai

TPO - Niềm vui bóng đá tại Mexico City đã biến thành bi kịch khi 3 người thiệt mạng do ngạt thở. Họ ra đi trong lúc hòa mình vào hơn 1 triệu CĐV đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico.

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Theo giới chức y tế, các vụ thiệt mạng xảy ra sau khi Mexico đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng 32 đội, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội. Đây là chiến thắng ở vòng knock-out World Cup đầu tiên của Mexico kể từ năm 1986 nên bầu không khí phấn khích nhanh chóng lan khắp thành phố. Hơn 1 triệu người đã xuống đường, tập trung chủ yếu quanh tượng đài Thiên thần Độc lập và đại lộ Paseo de la Reforma.

Số lượng người đổ ra đường bằng 5% tổng dân số Mexico City, thành phố với 20 triệu dân. Vì số lượng người đổ ra đường quá lớn, bên cạnh đó nhiều CĐV có hành động quá khích nên đã xảy ra những ca thiệt mạng thương tâm.

Các nạn nhân gồm một thiếu nữ 19 tuổi, một phụ nữ 48 tuổi và một nam giới 44 tuổi, chủ yếu vì bị ngạt thở do quá đông. Các đội cấp cứu đã tiếp cận người bất tỉnh tại các địa điểm khác nhau, tiến hành sơ cứu và hồi sức tim phổi trước khi chuyển họ tới bệnh viện. Tuy nhiên, tất cả sau đó được xác nhận tử vong vì ngạt thở.

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Đội tuyển Mexico đang viết nên trang sử mới cho nền bóng đá nước nhà

Thị trưởng Mexico City, Clara Brugada gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cam kết thành phố sẽ hỗ trợ họ trong những ngày tới. Bà cũng kêu gọi người hâm mộ ăn mừng “có trách nhiệm, cẩn trọng và cảm thông”.

Trước trận đấu, chính quyền đã cảnh báo CĐV nên tìm những địa điểm khác thay vì tiếp tục đổ về khu vực tượng đài Thiên thần Độc lập, do lượng người tập trung tại đây đã quá đông. Tuy nhiên, lời cảnh báo này không mấy tác dụng trước sự phấn khích của CĐV chủ nhà.

Chiến thắng trước Ecuador đã thổi bùng niềm tự hào của người Mexico. Tại sân Azteca và nhiều khu vực trong thành phố, pháo hoa được bắn lên sau tiếng còi mãn cuộc. Trước mắt Mexico là cột mốc lịch sử. Nếu đánh bại Anh và không bị thủng lưới, họ sẽ trở thành đội chủ nhà có mạch trận thắng và trắng lưới dài nhất lịch sử World Cup (bên cạnh Italia 1990, 5 trận).

Đặng Lai
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