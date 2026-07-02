Harry Kane xứng danh vua knock-out

TPO - Từ một màn trình diễn có thể bị coi là thảm họa, Anh đã giật lại "sự sống" để bước vào vòng 16 đội. Và trong cái ranh giới mong manh giữa thiên đường và địa ngục ấy, chỉ có một cái tên đứng ra gánh vác tất cả. Đó là Harry Kane.

Trước CHDC Congo, tuyển Anh đã chơi một trận đấu phần lớn là kém. Đó không phải hình ảnh của một ứng viên vô địch, càng không giống đội bóng được giao sứ mệnh chinh phục thế giới dưới thời Thomas Tuchel.

Những đôi chân nặng nề, những đường chuyền thiếu sắc bén, những khoảng trống đáng lo và bầu không khí căng như dây đàn bao trùm lên đội bóng áo trắng. Trên khán đài, sự sốt ruột lớn dần. Trên đường biên, Tuchel hiểu rằng chiếc ghế của ông, bất chấp bản hợp đồng gia hạn, có thể bị thiêu rụi nếu tuyển Anh rời giải trong một kịch bản xấu hổ như thế.

Cả trận, Anh tạt bóng tới 35 lần, nhiều nhất trong lịch sử kể từ khi người ta thống kê về các quả tạt bóng từ 1966. Nhưng trong số 35 đường tạt ấy, chỉ có 1 mang tới bàn thắng. Đó là tình huống Gordon rót bóng để Kane đánh đầu gỡ hòa 1-1. Còn bàn thắng thứ 2 đơn giản chỉ xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Kane. Anh che bóng, khéo léo tìm khoảng trống rồi tung ra cú đá trái phá làm tung nóc lưới.

Bóng đá luôn có những nhân vật sinh ra để viết lại đoạn kết. Và với tuyển Anh, người ấy vẫn là Harry Kane. 2 bàn thắng của Kane không đơn thuần đưa Anh vào vòng 16 đội. Chúng kéo cả một tập thể khỏi miệng vực. Chúng giải cứu Tuchel khỏi một đêm có thể trở thành thảm họa nghề nghiệp.

Như phân tích của cây viết Phil McNulty (BBC), chúng cũng đem lại tiếng thở phào cho Liên đoàn bóng đá Anh, nơi đã đặt niềm tin lớn vào nhà cầm quân người Đức với nhiệm vụ duy nhất: Vô địch World Cup.

“Tất cả những tính toán, kỳ vọng và áp lực ấy, rốt cuộc được đặt lên vai một người đàn ông sắp 33 tuổi. Anh vẫn miệt mài chạy, miệt mài ghi bàn và miệt mài chứng minh rằng đẳng cấp lớn nhất không nằm ở lời tung hô, mà ở khả năng xuất hiện đúng lúc thế giới cần mình nhất”, Phil McNulty tán dương Kane.

Kane luôn hút những mỹ từ và sự kính trọng như một thỏi nam châm. Điều đáng nói là không có lời khen nào dành cho anh trở nên thừa thãi. Bởi phía sau ánh hào quang không chỉ là cảm xúc, mà là một kho dữ liệu khiến mọi hoài nghi phải lùi bước.

Với 5 bàn tại World Cup lần này, anh đã cán mốc 13 bàn trong lịch sử các kỳ World Cup. Nhờ vậy, Kane vượt qua Pele để vươn lên đồng hạng 6 trên danh sách những chân sút vĩ đại nhất giải đấu. Ngoài ra còn là 84 bàn cho tuyển Anh, ngang hàng Ferenc Puskas trong tốp những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử cấp đội tuyển; 72 bàn sau 62 trận cho CLB và đội tuyển mùa này, gồm 61 bàn cho Bayern Munich và 11 bàn cho tuyển Anh.

Xa hơn nữa, tính từ năm 2020 đến nay, Kane chính là “vua” của những vòng loại trực tiếp. Với 10 bàn thắng ghi được ở các vòng knock-out EURO và World Cup, anh bỏ xa người đứng thứ hai là Kylian Mbappe (7 bàn), người thứ 3 Dani Olmo (3). Đó là minh chứng rõ nét nhất cho chân lý: Ở thời khắc sinh tử, khi đội bóng cần anh nhất, Harry Kane luôn biết cách lên tiếng.

Trong kỷ nguyên mà bóng đá thế giới được chia sẻ bởi những “con cá mập” như Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Lionel Messi, dường như Kane vẫn bơi ở vùng nước sâu nhất. Khi Mbappe ghi bàn, khi Haaland bùng nổ, khi Messi nhắc thế giới về sự bất tử của thiên tài, Kane không ồn ào đáp trả bằng lời nói. Anh đáp trả bằng cú dứt điểm, bằng hat-trick, bằng những bàn thắng ở thời điểm không ai được phép sai lầm.

Điều làm Kane trở nên đặc biệt không chỉ là khả năng ghi bàn. Nhiều tiền đạo có thể tạo ra một khoảnh khắc đẹp. Nhiều ngôi sao có thể sút bóng vào góc cao trong một đêm thăng hoa. Nhưng như Anthony Gordon (người kiến tạo giúp Kane sút tung lưới CHDC Congo) đã nói, khác biệt của Kane nằm ở sự ổn định.

"Kane làm điều đó mỗi ngày trên sân tập, mỗi tuần trong màu áo CLB, mỗi trận khi khoác áo đội tuyển", Gordon tán dương đàn anh. Kane biến việc phi thường thành một thói quen. Và khi sự phi thường trở thành thói quen, người ta bắt đầu gọi đó là đẳng cấp.

Kane của tuổi 33 thậm chí còn toàn diện hơn Kane của những năm tháng sung sức nhất. Anh không chỉ là một trung phong chờ bóng trong vòng cấm. Anh lùi xuống, mở hướng, chuyền bóng, điều tiết nhịp độ, kéo hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí và tạo khoảng trống cho đồng đội.

Anh là mũi nhọn, nhưng cũng là trạm trung chuyển. Anh là người kết thúc, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những đợt tấn công. Ở Kane, tuyển Anh sở hữu một tiền đạo mang bộ óc của một nhạc trưởng và bản năng của một sát thủ.

Chính vì vậy, lời ngợi ca của Gordon không chỉ là phép lịch sự giữa các đồng đội hay sự kính nể mà đàn em dành cho đàn anh. Một ngày nào đó, Gordon sẽ nhìn lại và thấy mình đã có vinh dự đứng cạnh một trong những cầu thủ lớn nhất lịch sử bóng đá Anh.

Không chỉ vì Kane ghi nhiều bàn, mà vì anh làm điều ấy với một thái độ mẫu mực. Không ồn ào, không phô trương, không biến bản thân thành trung tâm của những cơn bão truyền thông. Kane bước vào sân, làm việc, chịu áp lực, ghi bàn và rời đi với khuôn mặt bình thản của người hiểu rằng ngày mai vẫn phải tiếp tục.

Trong một thế giới bóng đá ngày càng bị cuốn vào sự hào nhoáng, Kane là lời nhắc rằng vĩ đại vẫn có thể được xây dựng từ những điều rất cổ điển: kỷ luật, nghiêm túc, đam mê và trách nhiệm. Gordon nói Kane không bao giờ đùa giỡn với công việc. Anh làm mọi thứ bằng sự nghiêm túc tuyệt đối. Đó là lý do các đồng đội muốn học từ anh, muốn quan sát từng thói quen, từng cử chỉ, từng cách anh chuẩn bị cho trận đấu.

Và có lẽ chính Kane hiểu rõ nhất ý nghĩa của chiếc áo tuyển Anh. Anh từng là một cậu bé ngồi trước màn hình, mơ về World Cup, mơ về ngày được bước ra sân trong màu áo đội tuyển. Giờ đây, anh đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ.

Tuyển Anh có thể còn nhiều vấn đề. Tuchel có thể vẫn phải giải quyết hàng loạt vết nứt trong lối chơi. Hành trình World Cup phía trước chắc chắn không trải hoa hồng, nhất là khi các đối thủ lớn cũng đang mài sắc nanh vuốt. Nhưng trong một đêm hỗn loạn, Kane đã nhắc tất cả rằng đội bóng này vẫn còn một điểm tựa không thể định giá. Khi hệ thống trục trặc, khi chiến thuật khô cứng, khi nỗi sợ lan ra như bóng tối, họ vẫn có một người đội trưởng biết cách bùng nổ.

“Harry Kane không chỉ cứu tuyển Anh một trận đấu. Anh cứu niềm tin. Anh cứu giấc mơ và cũng cứu cả những chiếc ghế cấp cao ở Liên đoàn. Và trong cuộc săn tìm chiếc cúp vàng, đôi khi một đội bóng không cần quá nhiều lời hứa. Họ chỉ cần một con người đủ lớn để biến khoảnh khắc sinh tử thành lãnh địa của riêng mình. Người đó, với tuyển Anh, vẫn là Harry Kane”, thay lời bình luận của cây viết Phil McNulty (BBC) để nói lên vị thế của Kane.