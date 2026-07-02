Chuyên gia Việt: 'Bò tót' Tây Ban Nha húc đổ Áo

Tây Ban Nha sẽ đánh bại Áo với các ngôi sao đang phong độ cao như Lamine Yamal, Pedri?

Tây Ban Nha đã trải qua 20 trận bất bại liên tiếp, gồm 13 trận thắng. Tại vòng bảng World Cup 2026, sau khi bất ngờ để Cape Verde cầm hoà 0-0 trận ra quân, Tây Ban Nha đã trở lại với trận thắng đậm Saudi Arabia 4-0 rồi vượt qua Uruguay với tỷ số 1-0.

Theo HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, Tây Ban Nha sở hữu đội hình chất lượng với những cái tên như Lamine Yamal, Pedri hay Rodri đang chơi thăng hoa và rất ngẫu hứng.

"Hàng tấn công Tây Ban Nha không phải lúc nào cũng sắc nét nhưng càng vào sâu, dường như họ càng mạnh hơn. Đội tuyển Áo không phải đối thủ của Tây Ban Nha, hầu hết các trận đấu giữa đôi bên đều có kết quả bất lợi cho Áo. Hàng phòng ngự của Áo ở vòng bảng chơi không tốt, để thủng lưới khá nhiều. Đây là điểm yếu để Tây Ban Nha khai thác"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Cựu HLV trưởng Thể Công Viettel, Nguyễn Đức Thắng đánh giá Tây Ban Nha có 80% cơ hội vượt qua Áo.

"Cách biệt có thể là 2 bàn, tôi không đánh giá cao khả năng phòng ngự của Áo ở giải đấu năm nay. Họ cũng có những nhân tố chất lượng nhưng xét cả đội hình và lối chơi, Tây Ban Nha vượt trội hơn. Áo có hàng tấn công không tệ, họ ghi tới 6 bàn. Nhưng hàng thủ cũng để thủng lưới 6 bàn, đặc biệt trước các đội bóng nhỏ như Algeria. World Cup đã có khá nhiều bất ngờ, nhưng Áo khó làm được điều đó khi gặp Tây Ban Nha"-HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá.