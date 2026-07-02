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HLV Kim Sang-sik mang dàn sao 'xịn' sang Hàn Quốc rèn quân

Vĩnh Xuân

TPO - Sáng 2/7, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

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Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tập huấn (ảnh Anh Đoàn)

Chuyến tập huấn sẽ kéo dài đến 14/7, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang-sik triệu tập hầu hết các gương mặt trụ cột của đội tuyển Việt Nam, như Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu...

Trên hàng tấn công, các ngôi sao nhập tịch gồm Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) cũng góp mặt. Tuyển Việt Nam được đánh giá sở hữu đội hình chất lượng, hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 3 trận đấu tập, lần lượt với Siheung FC (5/7), Yongin FC (8/7) và Gangwon FC (13/7). Trong số này, Gangwon FC đang thi đấu tại giải VĐQG Hàn Quốc K.League.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên vào ngày 18/7.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chung bảng A với các đội Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Vĩnh Xuân
#Đội tuyển Việt Nam #ASEAN Cup 2026 #Nguyễn Xuân Son #Kim Sang-sik #Đoàn Văn Hậu

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