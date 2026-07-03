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Thể thao

Mỹ lập kỷ lục người xem truyền hình với trận thắng Bosnia & Herzegovina

Nguyễn Khánh

TPO - Chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ trước Bosnia & Herzegovina tại World Cup 2026 không chỉ đưa đội chủ nhà vào vòng 1/8 mà còn tạo nên cột mốc mới trên truyền hình, khi trở thành chương trình phát sóng bóng đá bằng tiếng Anh có lượng khán giả lớn nhất lịch sử tại Mỹ.

Theo số liệu do FOX Sports công bố, cuộc đối đầu diễn ra tối 1/7 (giờ địa phương, sáng 2/7 theo giờ Việt Nam) tại Santa Clara, bang California thu hút trung bình hơn 24,4 triệu khán giả theo dõi trên các kênh phát sóng bằng tiếng Anh. Lượng người xem đạt đỉnh lên tới 31,8 triệu trong những thời điểm cao nhất của trận đấu.

Đây là con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử các chương trình truyền hình bóng đá phát bằng tiếng Anh tại Mỹ. Kỷ lục trước đó thuộc về trận chung kết World Cup nữ 2015, khi có 22,3 triệu khán giả theo dõi trên truyền hình tiếng Anh.

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Đội tuyển Mỹ thắng cả trên sân cỏ lẫn trên mặt trận truyền hình.

Sức hút đặc biệt của trận đấu đến từ bối cảnh đội tuyển Mỹ đang nhận được sự quan tâm rất lớn tại kỳ World Cup tổ chức trên sân nhà. Trước Bosnia & Herzegovina, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đứng trước cơ hội giành vé vào vòng 1/8 và đã hoàn thành mục tiêu bằng chiến thắng 2-0.

Dù lập kỷ lục đối với một chương trình bóng đá phát bằng tiếng Anh, trận Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina vẫn còn khoảng cách đáng kể so với những sự kiện thể thao lớn nhất tại Mỹ.

Đến nay, trận Super Bowl năm 2025 giữa Philadelphia Eagles và Kansas City Chiefs vẫn là sự kiện thể thao trực tiếp được theo dõi nhiều nhất, với lượng khán giả trung bình lên tới 127,7 triệu người. Thời điểm cao nhất của trận đấu này ghi nhận khoảng 137,7 triệu người xem.

Trong phạm vi World Cup 2026, trận Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina cũng chưa phải cuộc đối đầu có lượng khán giả lớn nhất nếu tính tổng người xem trên tất cả ngôn ngữ phát sóng. Kỷ lục hiện thuộc về trận Mexico gặp Ecuador với 29,3 triệu khán giả tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, việc một trận đấu của đội tuyển Mỹ phá kỷ lục truyền hình tiếng Anh cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của bóng đá tại quốc gia này. Khi đội chủ nhà tiếp tục tiến sâu ở vòng knock-out, các nhà đài có thể kỳ vọng những cột mốc về lượng người xem tiếp tục được thiết lập.

Nguyễn Khánh
AP
#World Cup 2026 #Mỹ #Bosnia & Herzegovina #truyền hình #kỷ lục #khán giả

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