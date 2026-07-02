Phẫn nộ với ban huấn luyện sau trận thua Bỉ, tuyển thủ Senegal tuyên bố rời đội tuyển

TPO - Đội tuyển Senegal đã rời World Cup 2026 theo cách nghiệt ngã nhất. Ngay sau thất bại, phòng thay đồ của đội bóng châu Phi tiếp tục rung chuyển khi tiền vệ Pape Gueye tuyên bố sẽ “tạm dừng thi đấu" cho đội tuyển quốc gia chừng nào ban huấn luyện hiện tại còn tại vị.

Quyết định của Gueye đến sau trận thua kịch tính trước Bỉ ở vòng 32 đội rạng sáng 2/7. Senegal từng nắm trong tay lợi thế rất lớn khi dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Habib Diarra và Ismaila Sarr. Đó là khoảng thời gian đội bóng của HLV Pape Thiaw chơi đầy khí thế, tổ chức tốt và tưởng như đã đặt 1 chân vào vòng sau.

Nhưng những phút cuối cùng đã trở thành cơn ác mộng với Senegal. Romelu Lukaku và Youri Tielemans lần lượt ghi bàn, kéo trận đấu vào hiệp phụ. Đến phút 120+5, Bỉ được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi. Tielemans lạnh lùng thực hiện thành công, khép lại màn lội ngược dòng nghẹt thở và tiễn Senegal khỏi giải đấu.

Gueye, tiền vệ đang khoác áo Villarreal tại La Liga, đá chính trong trận này nhưng bị rút ra ở phút 66 để nhường chỗ cho Lamine Camara. Không rõ có phải vì bức xúc do bị thay ra không mà anh tuyên bố luôn sẽ tạm rời tuyển quốc gia.

Senegal bị loại đầy tức tưởi

Sau trận, tiền vệ 27 tuổi không giấu nổi sự thất vọng. Trên mạng xã hội, anh viết: “Tôi sẽ trở lại để nói vài lời về việc bị loại. Nhưng hôm nay, tôi thông báo rằng chừng nào ban huấn luyện này còn tại vị, tôi sẽ tạm nghỉ đội tuyển quốc gia”.

Đây là tuyên bố nặng ký từ một cầu thủ đã có 45 lần khoác áo Senegal và từng ghi 2 bàn trong chiến thắng trước Iraq ở vòng bảng. Nó không chỉ phản ánh nỗi đau sau thất bại, mà còn phơi bày những vết rạn bên trong một tập thể từng được kỳ vọng tiến xa.

HLV Pape Thiaw dẫn dắt Senegal từ tháng 12/2024, nhưng nhiệm kỳ của ông đã sớm phủ bóng tranh cãi. Nhà cầm quân này từng là trung tâm của vụ bê bối khiến Senegal bị tước chức vô địch CAN 2025. Ở trận chung kết gặp Morocco hồi tháng 1, Thiaw đưa toàn đội rời sân sau khi đối thủ được hưởng phạt đền ở thời gian bù giờ.

Các cầu thủ Senegal sau đó trở lại sân sau khoảng 17 phút gián đoạn. Brahim Diaz sút hỏng quả phạt đền, còn Gueye ghi bàn quyết định trong hiệp phụ. Tuy nhiên, đến tháng 3, Liên đoàn Bóng đá châu Phi lật lại kết quả, trao chức vô địch cho Morocco vì hành động bỏ trận của Senegal.