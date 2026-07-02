Nhận định Bồ Đào Nha vs Croatia, 06h00 ngày 3/7: Nỗi sợ Seleccao

TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Croatia, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Croatia có thể là cái tên rất cứng đầu nhưng trước Bồ Đào Nha, họ lại không thể hiện được bộ mặt như vậy. Đội tuyển này đã thua Seleccao tới 5/6 lần đối đầu vừa qua. Liệu trận này sẽ lặp lại kịch bản trên?

Bồ Đào Nha bước vào giải đấu này với tư cách là đội bóng xếp hạng 5 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Đại diện bán đảo Iberia sở hữu một đội hình có chiều sâu và tài năng trải đều ở các tuyến. Dù vậy, hành trình của họ tại bảng K không hoàn toàn bằng phẳng.

Bồ Đào Nha kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2, xếp sau Colombia với khoảng cách 2 điểm. Việc đứng nhì bảng đưa họ vào một nhánh đấu khá thử thách, nơi đương kim vô địch EURO Tây Ban Nha có thể đang chờ đợi ở vòng 16 đội, và tiếp đó là các đối thủ tiềm năng như Mỹ, Bỉ, Senegal, Pháp hoặc Morocco.

Ở bên kia chiến tuyến, Croatia góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp sau khi giành vị trí thứ hai tại bảng L, kém tuyển Anh 1 điểm. Đoàn quân của HLV Zlatko Dalic hiện xếp dưới Bồ Đào Nha 6 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng luôn được biết đến như một tập thể gắn kết và dày dạn kinh nghiệm tại các giải đấu lớn.

Croatia đã khẳng định năng lực tại sân chơi World Cup với vị trí á quân năm 2018 và hạng ba tại Qatar năm 2022. Tại vòng 32 đội mang tính chất loại trực tiếp này, bản lĩnh thi đấu của đội bóng áo sọc ca rô sẽ là vũ khí chiến lược quan trọng để họ hướng tới một chiến thắng.

Croatia vẫn đặt niềm tin vào bộ đôi kỳ cựu Luka Modric và Mateo Kovacic. Cặp đôi này đóng vai trò điều tiết nhịp độ, giữ quyền kiểm soát bóng khi chịu áp lực. Hôm nay, ý đồ của HLV Dalic nhiều khả năng là thiết lập một khối đội hình lùi sâu vừa phải, hạn chế khoảng trống ở trung lộ nhằm phong tỏa các ngòi nổ bên phía Bồ Đào Nha, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản công chớp nhoáng qua vị trí của Andrej Kramaric hoặc Ante Budimir.

Nhìn vào màn trình diễn gần đây, Bồ Đào Nha duy trì một chuỗi kết quả khá ổn định. Họ đã bất bại trong 8 trận đấu liên tiếp kể từ sau trận thua trước Cộng hòa Ireland ở vòng loại World Cup, giành 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Hệ thống phòng ngự của họ thi đấu khá chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 4 bàn và giữ sạch lưới 4 trận trong chuỗi này.

Tại vòng bảng World Cup 2026, phong độ của Bồ Đào Nha có đôi chút biến động. Họ mở màn bằng trận hòa 1-1 trước CHDC Congo trong một thế trận có phần bế tắc, tạo ra 0,65 bàn thắng kỳ vọng. Dù vậy, thầy trò Martinez nhanh chóng tìm lại nhịp điệu bằng chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan. Ở lượt trận cuối, họ hòa không bàn thắng với Colombia trong một ngày phải đối mặt với 24 cú sút từ đối thủ. Tổng cộng, Bồ Đào Nha ghi 10 bàn và để lọt lưới 4 bàn trong 5 lần ra sân gần nhất.

Kết quả thi đấu không đến nỗi tệ nhưng có cảm giác đội tuyển này chưa thực sự phát huy hết khả năng của mình. Họ sở hữu những ngôi sao hàng đầu châu Âu song rõ ràng màn thể hiện vừa qua chưa tương xứng với vị thế hàng đầu ấy.

Về phía Croatia, họ giành được 3 chiến thắng trong 5 trận đấu vừa qua. Hành trình tại bảng L bắt đầu bằng một kết quả không như ý khi thua 2-4 trước đội tuyển Anh. Dù vậy, đại diện Đông Âu đã kịp xốc lại đội hình để giành thắng lợi 1-0 trước Panama trước khi vượt qua Ghana với tỷ số 2-1.

Croatia không hề là đối thủ dễ chơi

Luka Modric đã ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất kiến tạo tại một kỳ World Cup, giúp Nikola Vlasic lập công ở phút 83 trước Ghana. Nhìn xa ra thì ở 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Croatia thắng 11 trận và thua 4. Nhưng đáng nói là cả 4 thất bại của họ đều diễn ra trước các đội có thứ hạng FIFA cao hơn, điều này đặt ra đôi chút hoài nghi về khả năng tạo bất ngờ của họ trong trận đấu tới.

Về lịch sử đối đầu, lợi thế nghiêng hẳn về phía Bồ Đào Nha. Seleccao giành chiến thắng ở 7 trong số 10 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên. Trong 6 trận đấu chính thức vừa qua, Croatia để thua tới 5 lần. Kết quả khả quan nhất mà Croatia có được gần đây là trận hòa 1-1 tại UEFA Nations League vào tháng 11/2024.

Với quá khứ đối đầu lép vế cùng cái dớp luôn thua đội mạnh hơn, nhiều khả năng Croatia khó đứng vững ở trận này.

Cả Bồ Đào Nha và Croatia đều có đầy đủ lực lượng mạnh nhất khi không ghi nhận ca chấn thương hay trường hợp treo giò nào sau loạt trận cuối vòng bảng. Điều này giúp cả hai HLV có thể tự do đưa ra những toan tính chiến thuật tốt nhất của mình.

HLV Roberto Martinez đã thực hiện một số sự xoay tua nhân sự trong trận gặp Colombia, do đó trận gặp Croatia dự kiến sẽ là sự trở lại của các trụ cột. Ở tuyến giữa, tiền vệ Joao Neves nhiều khả năng sẽ quay lại đội hình xuất phát sau khi chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở lượt trận trước.

Neves, cùng với Vitinha, sẽ đóng vai trò hỗ trợ phía sau Bruno Fernandes - người được bố trí ở vai trò kiến thiết "số 10". Trên hàng công, Cristiano Ronaldo tiếp tục là tâm điểm. Anh không chỉ là cầu thủ ngoài thủ môn lớn tuổi nhất giải đấu, mà còn vừa lập thành tích ghi bàn trong 6 kỳ World Cup liên tiếp (với 2 bàn ở vòng bảng).

Hỗ trợ cho số 7 ở hành lang cánh dự kiến là Pedro Neto và Joao Felix. Ở hàng phòng ngự, thủ thành Diogo Costa sẽ được che chắn bởi bộ tứ vệ bao gồm Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga và Nuno Mendes.

Bên kia chiến tuyến, HLV Zlatko Dalic vẫn có thể đưa ra một vài điều chỉnh dù đội hình vừa có chiến thắng trước Ghana. Sự thay đổi đáng chú ý nhất nhiều khả năng sẽ đến ở hành lang cánh trái, nơi Josko Gvardiol dự kiến trở lại vị trí hậu vệ biên sau khi bất ngờ không đá chính trận trước.

Sự góp mặt của Gvardiol ở hàng thủ không chỉ tăng cường tính chắc chắn mà còn cho phép Ivan Perisic được đẩy lên thi đấu ở vị trí nhô cao quen thuộc. Tại trung tuyến, Luka Modric và Mateo Kovacic tiếp tục là những lựa chọn khó thay thế. Vị trí còn lại có thể thuộc về Petar Sucic, cầu thủ đã ghi bàn trong trận gặp Ghana.