Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria, 10h00 ngày 3/7 : Kinh nghiệm lên tiếng

TPO - Nhận định bóng đá Thụy Sĩ vs Algeria, vòng 1/16 World Cup 2026, lúc 10h00 ngày 3/7. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Kinh nghiệm của Granit Xhaka cùng các đồng đội có thể là yếu tố quyết định trong trận đấu được dự báo chặt chẽ và giàu toan tính.

Nhận định trước trận đấu

Thụy Sĩ bước vào vòng knock-out với tâm thế của một trong những đội gây ấn tượng nhất vòng bảng. Đoàn quân của HLV Murat Yakin giành ngôi đầu bảng B với 7 điểm sau ba trận, vượt qua cả đồng chủ nhà Canada bằng màn trình diễn thuyết phục.

Chiến thắng 2-1 trước Canada không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả mà còn cho thấy sự trưởng thành của đội bóng áo đỏ. Thụy Sĩ kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, tạo ra nhiều cơ hội và chỉ gặp đôi chút khó khăn ở quãng bù giờ khi đối thủ vùng lên mạnh mẽ.

Khác với hình ảnh thực dụng ở World Cup 2022, Thụy Sĩ đang chơi cởi mở và hiệu quả hơn. Họ ghi 7 bàn sau ba trận vòng bảng, gần gấp đôi thành tích ghi bàn tại Qatar bốn năm trước, trong khi vẫn duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ với chỉ 3 bàn thua.

Nếu tiếp tục vượt qua Algeria, HLV Murat Yakin sẽ đưa Thụy Sĩ lần thứ tư liên tiếp góp mặt ở vòng 1/8 World Cup.

Không chỉ có phong độ cao tại World Cup, Thụy Sĩ còn duy trì chuỗi thành tích rất ấn tượng ở các giải đấu chính thức. Họ bất bại 9 trận liên tiếp, thắng 6 trong số đó và chỉ thua một trong 10 trận chính thức gần nhất - thất bại sát nút 2-3 trước nhà vô địch EURO 2024 Tây Ban Nha tại UEFA Nations League hồi tháng 11/2024.

Điểm mạnh lớn nhất của Thụy Sĩ vẫn là hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ. Trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chỉ đúng một lần để đối phương ghi nhiều hơn một bàn.

Kinh nghiệm của những trụ cột dày dạn cùng sự cân bằng giữa các tuyến giúp đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, Algeria chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. "Chiến binh sa mạc" vừa trải qua một trong những trận đấu kỳ lạ nhất vòng bảng. Họ hoà 3-3 với Áo trong bối cảnh cả hai đội đều biết rằng một trận hòa là đủ để cùng giành vé đi tiếp, trong khi kết quả này khiến Iran bị loại.

Trận đấu khiến nhiều người liên tưởng đến "Nỗi ô nhục Gijón" tại World Cup 1982, khi Tây Đức thắng Áo 1-0, kết quả khiến chính Algeria bị loại vì hiệu số bàn thắng bại.

44 năm sau ký ức đau buồn ấy, Algeria cuối cùng cũng viết lại lịch sử theo cách ngọt ngào hơn khi lần thứ hai góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Lần gần nhất họ làm được điều này là năm 2014 trước khi dừng bước sau thất bại 1-2 trước Đức - đội sau đó lên ngôi vô địch.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vladimir Petkovic, Algeria cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Họ chỉ thua một trong 7 trận gần nhất, đó là thất bại 0-3 trước Argentina. Nếu đánh bại Thụy Sĩ, đội bóng Bắc Phi sẽ có chiến thắng thứ 5 trong 8 trận gần đây.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về đại diện châu Âu. Hai đội mới gặp nhau hai lần và Thụy Sĩ đều giành chiến thắng, với các tỷ số 2-1 năm 1983 và 2-0 năm 1986.

Đội thắng ở cặp đấu này sẽ chạm trán đội thắng trong cuộc đối đầu giữa Colombia và Ghana. Đây được xem là nhánh đấu tương đối thuận lợi khi cả Thụy Sĩ lẫn Algeria đều có cơ hội mơ về tấm vé vào tứ kết trước khi phải đối đầu với một đối thủ thuộc nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới.

Thông tin lực lượng

Thụy Sĩ gần như có trong tay đội hình mạnh nhất trước cuộc đối đầu với Algeria. Mối bận tâm lớn nhất của HLV Murat Yakin là tình trạng của hậu vệ phải Silvan Widmer, người vắng mặt ở buổi tập gần nhất vì đau vùng hông.

Trong trường hợp Widmer không kịp bình phục, Luca Jaquez nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính sau màn trình diễn thuyết phục ở chiến thắng trước Canada.

Trung tâm hàng phòng ngự vẫn là cặp đôi giàu kinh nghiệm Nico Elvedi và Manuel Akanji. Ở tuyến giữa, đội trưởng Granit Xhaka tiếp tục giữ vai trò điều tiết lối chơi, trong khi Johan Manzambi được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm vị trí hộ công phía sau tiền đạo Breel Embolo nhờ khả năng xử lý bóng khéo léo và tranh chấp hiệu quả.

Bên phía Algeria, dấu hỏi lớn nhất nằm ở tình trạng của tiền đạo Mohamed El Amine Amoura. Chân sút này đang gặp chấn thương và vẫn chạy đua với thời gian để kịp góp mặt ở trận đấu với Thụy Sĩ.

Nếu Amoura không đủ thể lực để đá chính, HLV Vladimir Petkovic nhiều khả năng sẽ sử dụng bộ tứ tấn công gồm Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi và Amine Gouiri nhằm duy trì sức sáng tạo và tốc độ trên hàng công.

Ở khu vực trung tuyến, Nabil Bentaleb được kỳ vọng sẽ có lần khoác áo đội tuyển Algeria thứ 64, đảm nhận vai trò thu hồi bóng và đánh chặn trước bộ đôi trung vệ giàu kinh nghiệm Aissa Mandi - Ramy Bensebaini. Đây sẽ là điểm tựa quan trọng để "Chiến binh sa mạc" hạn chế sức tấn công của Thụy Sĩ.