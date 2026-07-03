Vì sao Casemiro chưa thể trở thành đồng đội của Messi?

TPO - Tưởng như đã hoàn tất việc gia nhập Inter Miami, Casemiro vẫn chưa thể sát cánh cùng Lionel Messi ở đội bóng này vì một quy định đặc thù của MLS và sự can dự của L.A Galaxy.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Inter Miami đã hoàn tất các cuộc đàm phán với Casemiro và thậm chí hợp đồng có thời hạn 3 năm giữa hai bên cũng đã được soạn thảo xong chỉ chờ ký kết. Tuy nhiên, thương vụ vẫn chưa thể hoàn tất bất chấp việc cựu tiền vệ Manchester United hiện là cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với đội bóng Anh.

Nguyên nhân nằm ở cơ chế mang tên “discovery rights” (quyền phát hiện), một quy định đặc biệt của MLS nhằm tránh tình trạng các đội bóng trong giải cạnh tranh trực tiếp để giành chữ ký của cùng một cầu thủ nước ngoài.

Casemiro vừa ghi bàn giúp Brazil đánh bại Nhật Bản ở vòng 1/16.

Theo cơ chế này, mỗi CLB MLS được đăng ký một danh sách những cầu thủ đang thi đấu bên ngoài nước Mỹ mà họ quan tâm. Khi một cầu thủ xuất hiện trong danh sách đó, đội bóng đăng ký trước sẽ sở hữu quyền ưu tiên đàm phán nếu cầu thủ muốn chuyển đến MLS. Trong trường hợp một đội khác muốn chiêu mộ cầu thủ đó, họ phải thương lượng để mua lại quyền ưu tiên từ CLB đang nắm giữ.

Hồ sơ của MLS cho thấy L.A Galaxy hiện là đội sở hữu quyền phát hiện đối với Casemiro. Điều đó đồng nghĩa Inter Miami không thể hoàn tất thủ tục đăng ký tiền vệ người Brazil dù đã đạt thỏa thuận cá nhân với anh.

Nguồn tin cho biết đội bóng bang California đang yêu cầu khoản bồi thường từ 700.000 đến 1 triệu USD để chuyển nhượng quyền này. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến thương vụ chưa thể được công bố chính thức.

Dù vậy, giới quan sát đánh giá khả năng đổ vỡ là không cao. Trong quá khứ, nhiều thương vụ tại MLS cũng từng phải trải qua bước đàm phán tương tự trước khi hoàn tất. Vấn đề hiện nay chủ yếu nằm ở mức phí mà L.A Galaxy mong muốn nhận được từ Inter Miami.

Trong khi tương lai cấp CLB vẫn chưa được “chốt hạ”, Casemiro đang thu hút sự chú ý tại World Cup 2026. Tiền vệ 34 tuổi đã ghi bàn cho đội tuyển Brazil và góp công giúp Selecao giành quyền vào vòng 1/8 sau khi vượt qua Nhật Bản ở vòng 1/16.

Nếu các bên sớm tìm được tiếng nói chung về “quyền phát hiện”, Casemiro nhiều khả năng sẽ trở thành tân binh đáng chú ý tiếp theo của Inter Miami, nơi Lionel Messi cùng các đồng đội đang chờ đợi sự xuất hiện của cựu ngôi sao Real Madrid này.