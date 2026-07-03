Thủ thành Unai Simon lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup với 519 phút giữ sạch lưới

TPO - Thủ môn Unai Simón của tuyển Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử sau khi cán mốc 519 phút liên tiếp không để thủng lưới tại các kỳ World Cup. Anh vượt qua kỷ lục tồn tại suốt 36 năm của Walter Zenga, góp công lớn giúp La Roja tiếp tục hành trình chinh phục World Cup 2026.

Phá kỷ lục 36 năm, trở thành 'lá chắn thép' của La Roja

Chuỗi giữ sạch lưới của Simón kéo dài xuyên suốt hai kỳ World Cup. Thủ thành 29 tuổi đã vượt qua thành tích của Walter Zenga – người từng giữ sạch lưới 517 phút và có 5 trận liên tiếp không để thủng lưới trên sân nhà tại World Cup 1990.

Dù không phải ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất trong đội hình Tây Ban Nha, Simón lại là điểm tựa quan trọng phía sau hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất giải đấu. Sau bốn trận tại World Cup 2026, La Roja vẫn chưa nhận bất kỳ bàn thua nào.

Thống kê càng cho thấy sự áp đảo của Tây Ban Nha. Simón mới chỉ phải thực hiện 4 pha cứu thua từ đầu giải. Riêng ở trận thắng Áo, anh thậm chí không phải trổ tài khi đối thủ không có nổi một cú sút trúng đích trong tổng số 5 lần dứt điểm.

"Tôi rất tự hào về cậu ấy. Tôi coi Simón như một thành viên trong gia đình mình. Tôi thực sự rất vui cho cậu ấy", HLV Luis De La Fuente chia sẻ.

Simón đã là lựa chọn số một trong khung gỗ tuyển Tây Ban Nha suốt nhiều năm qua, bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ David Raya và Joan García – hai thủ môn đều vừa trải qua mùa giải thành công ở cấp CLB.

Khác với các đối thủ, Simón gắn bó trọn sự nghiệp với Athletic Bilbao và chỉ vừa lần đầu được cùng đội bóng xứ Basque giành quyền dự Champions League.

Niềm tin tuyệt đối của De La Fuente

Thành công của Simón gắn liền với niềm tin mà HLV Luis De La Fuente dành cho anh trong suốt hơn một thập kỷ.

Hai người bắt đầu làm việc cùng nhau từ năm 2015, khi De La Fuente dẫn dắt đội U19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu với Simón khi đó mới 18 tuổi. Họ tiếp tục đồng hành ở các đội trẻ trước khi tái hợp tại đội tuyển quốc gia vào đầu năm 2023.

Bất chấp nhiều ý kiến cho rằng David Raya xứng đáng được trao cơ hội sau những mùa giải xuất sắc cùng Arsenal, De La Fuente vẫn kiên định với Simón. Quyết định ấy đang được đền đáp.

Dưới thời nhà cầm quân 64 tuổi, Tây Ban Nha chỉ thua 1 trong 37 trận chính thức, đồng thời bất bại 35 trận liên tiếp nếu tính cả trận thua Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu ở Nations League 2025. Trong quãng thời gian đó, La Roja đã vô địch Nations League 2023, EURO 2024 và hiện lần đầu thắng một trận knock-out World Cup sau 16 năm.

Chuỗi giữ sạch lưới của Simón bắt đầu từ cuối trận thua Nhật Bản 1-2 tại World Cup 2022, kéo dài qua trận hòa 0-0 với Morocco rồi tiếp tục nối dài tại World Cup 2026.

Ở giải đấu trên đất Bắc Mỹ, chưa đội bóng nào tìm được đường vào mành lưới Tây Ban Nha. Thậm chí, trong 4 đối thủ đã chạm trán, chỉ Uruguay tạo ra nhiều hơn một cú sút trúng đích.

"Simón đóng vai trò rất quan trọng, nhưng đây không phải câu chuyện của riêng một cá nhân. Thành quả này là kết tinh từ cả một tập thể đã xây dựng nên hệ thống phòng ngự cực kỳ vững chắc", De La Fuente nhấn mạnh.

Trong trận gặp Áo, Simón cũng vượt qua thành tích giữ sạch lưới của huyền thoại Iker Casillas tại các kỳ World Cup 2010 và 2014.

Với phong độ ổn định cùng sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện, thủ thành của Athletic Bilbao gần như chắc chắn sẽ tiếp tục là người gác đền số một của Tây Ban Nha trong hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2026, bất chấp phía sau anh là hai đối thủ cạnh tranh rất đáng gờm.

David Raya vừa hoàn tất mùa giải xuất sắc cùng Arsenal với danh hiệu Găng tay Vàng Premier League lần thứ ba liên tiếp, đồng thời góp công lớn đưa đội bóng thành London lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh và vào chung kết Champions League. Trong khi đó, Joan García cũng nổi lên là một trong những thủ môn trẻ triển vọng nhất châu Âu sau khi chiếm suất bắt chính tại Barcelona.

Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, vị trí trong khung gỗ của La Roja vẫn hoàn toàn thuộc về Unai Simón - người vừa viết nên một chương mới trong lịch sử các kỳ World Cup.