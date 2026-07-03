Giáp hàm - cứu cánh cho các cầu thủ chấn thương tại World Cup

TPO - Một chấn thương gãy xương hàm thường được xem là dấu chấm hết cho hành trình của cầu thủ tại một giải đấu lớn. Tuy nhiên, tại World Cup 2026, sự xuất hiện của các thiết bị nẹp hàm chuyên dụng đang giúp nhiều cầu thủ tiếp tục ra sân dù chưa hoàn toàn bình phục.

Người hâm mộ bóng đá toàn cầu dễ dàng nhận ra hậu vệ Stefan Posch của đội tuyển Áo và hậu vệ Djed Spence của đội tuyển Anh trên sân đấu nhờ chiếc nẹp bảo vệ hàm màu đen vô cùng đặc biệt.

Từ trước đến nay, việc các cầu thủ sử dụng mặt nạ bảo vệ khi bị gãy xương gò má hay gãy mũi không còn là điều quá xa lạ. Tiền đạo Kylian Mbappé của Pháp từng phải đeo mặt nạ tại EURO 2024 sau khi dính chấn thương mũi ngay trận ra quân, hay cựu thủ thành Petr Cech đã gắn bó với chiếc mũ bảo hiểm chuyên dụng suốt nhiều năm sự nghiệp.

Hậu vệ Stefan Posch của đội tuyển Áo với chiếc nẹp hàm màu đen đeo quanh mặt.

Giờ đây, những chiếc nẹp hàm này chính là bước tiến tiếp theo của thiết bị bảo hộ thể thao, được thiết kế tùy chỉnh ôm sát từ sau gáy, qua đỉnh đầu và cố định dưới cằm nhằm giữ cho xương hàm luôn ổn định trước mọi tác động mạnh suốt trận đấu.

Quyết định mang chiếc "giáp hàm" này đồng nghĩa với việc các cầu thủ phải chấp nhận nỗ lực vượt qua cơn đau. Djed Spence dính chấn thương gãy xương hàm trong một trận đấu cuối mùa giải Ngoại hạng Anh cùng Tottenham khi va chạm cùi chỏ lúc bật nhảy đánh đầu.

Thay vì chọn phẫu thuật - giải pháp chắc chắn sẽ tước đi cơ hội dự World Cup - Spence đã đánh cược với chiếc nẹp. Dù thừa nhận thiết bị này rất khó chịu, hậu vệ đội tuyển Anh vẫn lạc quan chia sẻ rằng anh chơi bóng bằng chân chứ không phải bằng hàm. Sự kiên trì đó đã giúp Spence ra sân trong cả 4 trận đấu vừa qua của tuyển Anh, thậm chí đá chính trong chiến thắng trước Congo ở vòng 1/16.

Trường hợp của Stefan Posch lại là một cuộc đua gay cấn với thời gian khi anh không có nhiều ngày để làm quen với thiết bị. Hậu vệ người Áo dính chấn thương ngay trận mở màn trong pha va chạm với một cầu thủ Jordan.

Ban huấn luyện đội tuyển Áo từng lo sợ sẽ mất Posch trong phần còn lại của chiến dịch. Tuy nhiên, hai chuyến bay tốc hành đến Los Angeles để đo đạc và chế tạo nẹp hàm chuyên dụng đã mang đến phép màu, giúp Posch kịp trở lại sân cỏ ngay trong trận đấu tiếp theo gặp Argentina. Chiếc nẹp hàm không chỉ bảo vệ cơ thể, mà còn là phao cứu sinh cho giấc mơ World Cup của không ít ngôi sao.