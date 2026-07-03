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Trực tiếp Thụy Sỹ vs Algeria, 10h00 ngày 3/7: Cân tài cân sức

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Sức mạnh của Thụy Sĩ và Algeria được đánh giá tương đương, hứa hẹn tạo nên trận đấu kịch tính ở vòng 32 đội.

report Các cầu thủ khởi động trước trận
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report Sắc màu rực rỡ trên khán đài
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report Đội hình xuất phát Algeria
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report Đội hình xuất phát Thụy Sĩ
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Đội tuyển Thụy Sĩ bước vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách là một trong những đội bóng để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất. Đoàn quân của huấn luyện viên Murat Yakin xuất sắc giành ngôi nhất bảng B với 7 điểm, lột xác hoàn toàn từ lối chơi thực dụng quen thuộc sang phong cách tấn công cởi mở khi nã vào lưới các đối thủ tới 7 bàn.

Cùng với hàng thủ kiên cố khi chỉ có đúng một lần để thua trên một bàn trong 14 trận gần nhất, đại diện châu Âu đang hừng hực khí thế hướng đến mục tiêu lần thứ tư liên tiếp lọt vào vòng 1/8.

Ở chiều ngược lại, tuyển Algeria lách qua khe cửa hẹp sau trận hòa 3-3 đầy toan tính trước tuyển Áo ở lượt cuối. Thành tích này không chỉ giúp "Chiến binh sa mạc" nguôi ngoai ký ức buồn từ "Nỗi ô nhục Gijón" năm 1982 mà còn đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử họ vượt qua vòng bảng World Cup. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vladimir Petkovic, đại diện Bắc Phi phô diễn sự lỳ lợm khi chỉ nhận duy nhất một thất bại trong 7 trận gần đây.

Tiếng nói lịch sử hiện đang ủng hộ Thụy Sĩ bởi họ đã toàn thắng cả hai lần chạm trán Algeria trong quá khứ. Hướng tới trận đại chiến, Thụy Sĩ gần như sở hữu lực lượng mạnh nhất, ngoại trừ chấn thương hông của hậu vệ Silvan Widmer. Trục dọc quen thuộc gồm Akanji, nhạc trưởng Granit Xhaka và mũi nhọn Breel Embolo tiếp tục sắm vai điểm tựa cho lối chơi.

Phía bên kia chiến tuyến, Algeria đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương cho tiền đạo chủ lực Amoura. Nếu chân sút này vắng mặt, trọng trách tấn công sẽ được đặt trọn lên vai Riyad Mahrez, kết hợp cùng khả năng đánh chặn miệt mài của Nabil Bentaleb nơi tuyến giữa.

Đội giành chiến thắng trong cặp đấu này sẽ nắm lợi thế không nhỏ khi chỉ phải chạm trán Colombia hoặc Ghana ở vòng tiếp theo.

Hương Ly
Tiểu Phùng
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