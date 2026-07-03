Nhận định Argentina vs Cape Verde, 05h00 ngày 4/7: Hết rồi, cổ tích Cape Verde!

TPO - Nhận định trận Argentina vs Cape Verde, 05h00 ngày 4/7, vòng 1/16 World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cape Verde đang là hiện tượng thú vị nhất của World Cup 2026, nhưng trước một Argentina toàn thắng từ đầu giải và một Lionel Messi đang liên tiếp phá vỡ các cột mốc lịch sử, rất khó để đại diện châu Phi tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình.

Nhận định trước trận Argentina vs Cape Verde

World Cup 2026 đang chứng kiến một trong những hành trình bất ngờ nhất lịch sử giải đấu. Lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Cape Verde đã vượt qua mọi dự đoán để giành vé vào vòng knock-out. Họ cầm hòa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha, tiếp tục giành điểm trước Uruguay và khép lại vòng bảng với thành tích bất bại.

Đối với một quốc gia có dân số chưa đến 1 triệu người, việc lọt vào vòng 1/16 của cúp thế giới đã là chiến tích mang tính lịch sử. Nhưng Cape Verde chưa muốn dừng lại. Trợ lý HLV Humberto Bettencourt tuyên bố đội bóng của ông không quan tâm tới những tỷ lệ dự đoán hay các con số thống kê. Điều duy nhất họ tin tưởng là những gì diễn ra trên sân cỏ.

Thủ môn Vozinha là một trong những người hùng giúp Cape Verde tạo nên kỳ tích.

Thế nhưng thử thách lần này hoàn toàn khác những gì Cape Verde từng trải qua. Đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch thế giới Argentina, đội bóng đang thể hiện hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng gần như hoàn hảo.

Argentina là một trong số ít đội toàn thắng ở vòng bảng. Họ lần lượt đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1 để giành ngôi đầu bảng một cách thuyết phục. Quan trọng hơn, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đang cho thấy họ chưa hề có dấu hiệu suy giảm sức mạnh sau chức vô địch thế giới năm 2022.

Tâm điểm dĩ nhiên không ai khác ngoài Lionel Messi. Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina vẫn đang thách thức mọi giới hạn của thời gian. Anh đã ghi tới 6 bàn chỉ sau 3 trận, trực tiếp đóng góp 75% số bàn thắng của Argentina tại giải đấu năm nay.

HLV Lionel Scaloni đã thiết kế một hệ thống làm mọi việc để Messi tỏa sáng. Hàng tiền vệ 4 người tranh chấp, đoạt bóng và đưa nó cho Messi. M10 hầu như chỉ cần đi bộ đủng đỉnh, “quét radar” và “scan” toàn bộ không gian xung quanh. Khi phát hiện điểm yếu của đối phương, anh lập tức tăng tốc, tấn công thẳng vào đó.

Sau đấy, tất nhiên, là bàn thắng. Tất cả các đội mà Argentina gặp ở World Cup năm nay đã nếm trải điều đó. Sau những bàn thắng, là kỷ lục. Có cảm tưởng mỗi lần Messi ra sân lúc này đều mang theo khả năng xuất hiện thêm một cột mốc lịch sử mới.

Trận đấu với Cape Verde lại được diễn ra tại SVĐ Hard Rock ở Miami, “thánh địa” thứ hai của Messi, nơi anh vẫn ra sân mỗi tuần cùng với CLB Inter Miami. Được tiếp thêm nguồn năng lượng từ các khán đài quen thuộc, lại đang thăng hoa với cả một hệ thống đánh chặn và tiếp đạn xung quanh, Messi chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Phong độ, lịch sử đối đầu Argentina vs Cape Verde

Điểm mạnh lớn nhất của Cape Verde nằm ở hệ thống phòng ngự. Họ đã giữ sạch lưới trong 2/3 trận vòng bảng và khiến cả Tây Ban Nha lẫn Saudi Arabia gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Vozinha.

Vozinha thậm chí còn trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất giải đấu sau màn trình diễn xuất sắc trước Tây Ban Nha với hàng loạt pha cứu thua. Chính sự kiên cường ấy đã giúp Cape Verde trở thành đội tân binh duy nhất góp mặt ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, áp lực bản lĩnh ở những trận chiến sinh tử tại vòng loại trực tiếp là kiểu thử thách mà Cape Verde chưa từng trải qua. Trong khi đó, đã 7 năm trôi qua kể từ thất bại trước Brazil tại bán kết Copa America 2019, Argentina chưa từng để thua bất kỳ một trận knock-out nào ở mọi giải đấu mà họ tham dự.

Chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp ở các vòng đấu loại trực tiếp (bao gồm cả World Cup và Copa America) chính là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh khủng khiếp của Albiceleste. Tính riêng tại sân chơi World Cup, Argentina cũng đã ghi bàn trong 12 trận liên tiếp. Phong độ hủy diệt đó, ở kỳ giải này chưa đội nào chống chọi được.

Sự khác biệt giữa hai đội còn nằm ở khả năng tạo đột biến. Trong khi Cape Verde chủ yếu dựa vào kỷ luật chiến thuật và tinh thần chiến đấu, Argentina sở hữu những ngôi sao có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc.

Messi dĩ nhiên là ví dụ rõ ràng nhất, nhưng bên cạnh anh còn có Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez hay Alexis Mac Allister, những ngôi sao mà khả năng bùng nổ cũng đã được xác tín suốt nhiều năm qua.

Đây cũng sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội tuyển gặp nhau. Cape Verde đã làm nên bất ngờ trước Tây Ban Nha và Uruguay, nhưng để lặp lại điều đó trước Argentina đang đạt phong độ cao nhất giải là nhiệm vụ khó hơn rất nhiều.

Thông tin lực lượng Argentina vs Cape Verde

Argentina cũng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực về lực lượng trước trận đấu với Cape Verde. HLV Scaloni đã xoay tua đáng kể ở trận gặp Jordan nên nhiều trụ cột sẽ trở lại đội hình xuất phát. Trong đó, Messi nhiều khả năng tái xuất ngay từ đầu sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận đấu cuối vòng bảng nhưng vẫn kịp ghi bàn. Rodrigo De Paul và Alexis Mac Allister cũng sẵn sàng trở lại đội hình chính.

Ở hàng thủ, Cristian Romero đã trở lại tập luyện bình thường sau nỗi lo chấn thương đầu gối và được kỳ vọng sẽ đá cặp cùng Lisandro Martinez trước khung thành của Emiliano Martinez. Dù mùa giải vừa qua, Tottenham của Romero sa sút, nhưng anh vẫn là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất CLB này và phong độ ấy cũng đang được trung vệ 28 tuổi mang trọn vẹn đến World Cup.

Messi tỏa sáng, Argentina sẽ thắng Cape Verde.

Bên phía Cape Verde, hậu vệ trái Sidny Cabral trở lại sau án treo giò và sẽ giúp hàng phòng ngự đội bóng châu Phi gia tăng “chất thép”. Steven Moreira cũng được dự đoán sẽ đá chính sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Saudi Arabia.

Tuy nhiên, tình trạng thể lực của Telmo Arcanjo vẫn là dấu hỏi lớn do tiền vệ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong trường hợp cầu thủ đang chơi cho Vitoria Guimaraes không thể thi đấu, Deroy Duarte nhiều khả năng tiếp tục được trao cơ hội dù xét về khả năng sáng tạo, anh không bằng được Arcanjo.

Trên hàng công, niềm hy vọng của “Cá mập xanh” vẫn là đội trưởng Ryan Mendes cùng tiền đạo Dailon Livramento. Nhưng trước một hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm và vững chãi (mới chỉ thủng lưới 1 lần từ đầu giải) của Argentina, cơ hội để họ tạo nên bất ngờ là không nhiều.

Dĩ nhiên, khi đã vào tới vòng đấu này, Cape Verde chắc chắn sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì họ có và tiếp tục mộng mơ. Nhưng trong bối cảnh Argentina đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, thật khó hình dung họ sẽ cho phép một cú sốc xảy ra ngay từ vòng đấu đầu tiên của giai đoạn knock-out.

Ngay cả trong thế giới “ngày xửa ngày xưa”, mọi câu chuyện cổ tích rồi cũng có điểm kết thúc. Và rất có thể hành trình kỳ diệu của đại diện châu Phi sẽ đến lúc phải dừng lại, với bến cuối chính là sân Hard Rock ở Miami.

Đội hình dự kiến Argentina vs Cape Verde

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, S.Cabral; Duarte, Kevin Pina, Monteiro; Mendes, Livramento, Jovane Cabral.

Dự đoán tỷ số: Argentina 2-0 Cape Verde