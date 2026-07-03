Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thụy Sĩ nhẹ nhàng hạ Algeria, bước vào vòng 1/8

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Thụy Sĩ làm chủ thế trận và ghi 2 bàn trong 2 khung thời gian đầu hiệp. Họ khiến Algeria lên bóng trong vô vọng. Đại diện châu Phi chấp nhận thua trong một trận đấu họ đã chơi bạc nhược.

foul HẾT GIỜ!!! Thụy Sĩ 2-0 Algeria

Trận đấu diễn ra tẻ nhạt và khan hiếm tình huống tấn công nguy hiểm. Thụy Sĩ đã tận dụng tốt các tình huống sai lầm của đối thủ để ghi 2 bàn và giành vé vào vòng 16 đội.

switzerland-v-algeria-round-of-32-fifa-world-cup-2026-9.jpg
switzerland-v-algeria-round-of-32-fifa-world-cup-2026-10.jpg
report Hiệp 2 có 6 phút bù giờ
report Gregor Kobel cứu thua đẹp mắt

Phút 88: Kobel tung người cứu thua sau pha dứt điểm của Anis Hadj Moussa. Nếu đây là bàn thắng, Algeira cũng bị hủy bàn vì lỗi việt vị.

report KHÔNG VÀO!!! Fabian Rieder bỏ lỡ khó tin

Phút 82: Tiền đạo Thụy Sĩ dứt điểm bất thành khi phía trước chỉ là khung thành bỏ trống.

report Còn 15 phút cho nỗ lực của Algeria

Đại diện châu Phi gặp khó trong khâu cầm bóng, chứ chưa nói đến việc tổ chức tấn công. Thụy Sĩ có lợi thế 2 bàn, do đó hoàn toàn thoải mái triển khai thế trận theo cách họ muốn.

switzerland-v-algeria-round-of-32-fifa-world-cup-2026-6.jpg
switzerland-v-algeria-round-of-32-fifa-world-cup-2026-7.jpg
substitution Thụy Sĩ tăng cường hàng công

Phút 71: Okafor và Fabian Rieder vào sân. Bên phía Algeria, Mahrez rời sân.

report Thụy Sĩ chuyển hóa cực tốt cơ hội thành bàn

Đây là thống kê trận đấu sau 60 phút. Thụy Sĩ có 3 lần dứt điểm trúng đích và ghi 2 bàn. Algeria dứt điểm trúng mục tiêu 2 lần nhưng chưa tạo ra đột biến.

anh-man-hinh-2026-07-03-luc-112238.png
substitution Algeria thay 2 người

Phút 59: Amine Gouiri và Jaouen Hadjam vào sân. Houssem Aouar và Ramiz Zerrouki rời sân. Maza sẽ lùi xuống đá số 10, trả lại vị trí mũi nhọn cho Gouiri.

report NGUY HIỂM!!! Vargas lại gây sóng gió cho hàng thủ Algeria

Phút 58: Vargas rê bóng tốt bên cánh trái nhưng tình huống đưa vào kiểu nửa chuyền - nửa sút không hiệu quả. Algeria đang gặp quá nhiều vấn đề ở vị trí hậu vệ phải.

report Algeria nỗ lực tấn công

Phút 56: Algeria rơi vào thế quá khó khi bị Thụy Sĩ nới rộng cách biệt lên 2 bàn. Lúc này, Thụy Sĩ vẫn là đội kiểm soát bóng chủ động, đưa thế trận về nhịp đồ "cò cưa", dễ khiến Algeria ức chế.

report Mahrez dứt điểm hỏng

Phút 51: Pha tấn công có nét với màn kết hợp của Maza, Belghali và Mahrez. Mahrez dứt điểm sau cùng trong vùng cấm nhưng bóng bị hậu vệ Thụy Sĩ cản lại.

goal VÀO!!! Thụy Sĩ nâng tỷ số 2-0

Phút 46: Dan Ndoye dứt điểm chuẩn mực phá lưới Algeria. Hàng thủ của đại diện châu Phi chơi như mơ ngủ trong tình huống này.

switzerland-v-algeria-round-of-32-fifa-world-cup-2026-3.jpg
switzerland-v-algeria-round-of-32-fifa-world-cup-2026-4.jpg
switzerland-v-algeria-round-of-32-fifa-world-cup-2026-5.jpg
start Hiệp 2 bắt đầu
foul HẾT HIỆP MỘT!!! Thụy Sĩ 1-0 Algeria

45 phút đầu tiên diễn ra với thế trận không thật sự hấp dẫn. Thụy Sĩ đã tận dụng tốt cơ hội mười mươi hiếm hoi của họ trong hiệp một để ghi bàn.

switzerland-v-algeria-fifa-world-cup-2026-round-of-32-5.jpg
switzerland-v-algeria-fifa-world-cup-2026-round-of-32-4.jpg
switzerland-v-algeria-round-of-32-fifa-world-cup-2026-2.jpg
report Ibrahim Maza phung phí cơ hội

Phút 45+2: Ibrahim Maza có đủ không gian và thời gian để dứt điểm trong khu vực cấm địa. Cú sút chân trái của anh không trúng tâm bóng, khiến cơ hội trôi qua.

time Hiệp một có 4 phút bù giờ
report Cơ hội cho Algeria

Phút 43: Fares Chaibi dứt điểm trong vùng cấm như bóng đến đúng vị trí thủ môn Thụy Sĩ đợi sẵn.

switzerland-v-algeria-round-of-32-fifa-world-cup-2026-1.jpg
report Zakaria đánh đầu bất thành

Phút 37: Trên chấm đá phạt, Vargas tạt nguy hiểm vào vùng cấm địa. Zakaria chọn đúng điểm rơi bóng nhưng đánh đầu trong tư thế quá khó.

switzerland-v-algeria-round-of-32-fifa-world-cup-2026.jpg
report Tỷ lệ cầm bóng dần cân bằng

Phút 34: Từ tỷ lệ cầm bóng chỉ hơn 30%, Thụy Sĩ đã kéo lên hơn 40%. Algeria rất muốn tấn công nhưng tuyến giữa của họ đang không đọ lại sự cơ động của đối thủ.

anh-man-hinh-2026-07-03-luc-103359.png
report Thụy Sĩ khoét mạnh vào cánh phải Algeria

Phút 32: Vargas "nhảy múa" ở cánh phải Algeria trước khi bị chặn lại ở bước xử lý cuối. Hậu vệ phải Rafik Belghali của Algeria bị làm khổ từ đầu trận, liên tục lộ điểm yếu chết người.

report Ricardo Rodriguez dứt điểm

Phút 25: Hậu vệ Thụy Sĩ sút từ khoảng cách 20m và không tạo ra nguy hiểm. Đường bóng của Rodriguez đi thiếu lực và thiếu cả độ hiểm.

report Thống kê sau 20 phút

Thụy Sĩ đang thành công với thế trận phòng ngự phản công. Algeria cầm bóng vượt trội nhưng chưa có nhiều tình huống tấn công thật sự tốt.

anh-man-hinh-2026-07-03-luc-101852.png
report Thêm cơ hội cho Thụy Sĩ

Phút 16: Zakaria bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm trong tư thế với. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn và cởi mở.

goal VÀO!!! Thụy Sĩ mở tỷ số 1-0

Phút 11: Embolo đệm bóng cận thành ghi bàn cho Thụy Sĩ. Trước đó, công đầu thuộc về Manzambi với pha đi bóng và căng ngang bên cánh trái.

anh-man-hinh-2026-07-03-luc-101410.png
anh-man-hinh-2026-07-03-luc-101416.png
report Cơ hội đầu tiên

Phút 6: Algeria tấn công sắc nét bên cánh phải. Trong khu vực cấm địa, Houssem Aouar chạy cắt mặt và dứt điểm nhưng không trúng tâm bóng.

report Nhập cuộc hứng khởi

Phút 3: Hai đội tuyển đang đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Sau 3 phút, Algeria cầm bóng nhiều hơn.

start Hiệp một bắt đầu
report Các cầu thủ khởi động trước trận
switzerland-v-algeria-fifa-world-cup-2026-round-of-32-2.jpg
switzerland-v-algeria-fifa-world-cup-2026-round-of-32-3.jpg
report Sắc màu rực rỡ trên khán đài
switzerland-v-algeria-fifa-world-cup-2026-round-of-32.jpg
switzerland-v-algeria-fifa-world-cup-2026-round-of-32-1.jpg
report Đội hình xuất phát Algeria
hmrfodfxeaavhqf.jpg
report Đội hình xuất phát Thụy Sĩ
hmrfoddxoaawc-h.jpg
anh-man-hinh-2026-07-03-luc-085915.png

Đội tuyển Thụy Sĩ bước vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách là một trong những đội bóng để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất. Đoàn quân của huấn luyện viên Murat Yakin xuất sắc giành ngôi nhất bảng B với 7 điểm, lột xác hoàn toàn từ lối chơi thực dụng quen thuộc sang phong cách tấn công cởi mở khi nã vào lưới các đối thủ tới 7 bàn.

Cùng với hàng thủ kiên cố khi chỉ có đúng một lần để thua trên một bàn trong 14 trận gần nhất, đại diện châu Âu đang hừng hực khí thế hướng đến mục tiêu lần thứ tư liên tiếp lọt vào vòng 1/8.

Ở chiều ngược lại, tuyển Algeria lách qua khe cửa hẹp sau trận hòa 3-3 đầy toan tính trước tuyển Áo ở lượt cuối. Thành tích này không chỉ giúp "Chiến binh sa mạc" nguôi ngoai ký ức buồn từ "Nỗi ô nhục Gijón" năm 1982 mà còn đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử họ vượt qua vòng bảng World Cup. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vladimir Petkovic, đại diện Bắc Phi phô diễn sự lỳ lợm khi chỉ nhận duy nhất một thất bại trong 7 trận gần đây.

Tiếng nói lịch sử hiện đang ủng hộ Thụy Sĩ bởi họ đã toàn thắng cả hai lần chạm trán Algeria trong quá khứ. Hướng tới trận đại chiến, Thụy Sĩ gần như sở hữu lực lượng mạnh nhất, ngoại trừ chấn thương hông của hậu vệ Silvan Widmer. Trục dọc quen thuộc gồm Akanji, nhạc trưởng Granit Xhaka và mũi nhọn Breel Embolo tiếp tục sắm vai điểm tựa cho lối chơi.

Phía bên kia chiến tuyến, Algeria đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương cho tiền đạo chủ lực Amoura. Nếu chân sút này vắng mặt, trọng trách tấn công sẽ được đặt trọn lên vai Riyad Mahrez, kết hợp cùng khả năng đánh chặn miệt mài của Nabil Bentaleb nơi tuyến giữa.

Đội giành chiến thắng trong cặp đấu này sẽ nắm lợi thế không nhỏ khi chỉ phải chạm trán Colombia hoặc Ghana ở vòng tiếp theo.

Hương Ly
Tiểu Phùng
#Thụy Sỹ #Algeria #World Cup 2026 #bóng đá #bảng B #vòng knock-out #du lịch bóng đá #Trực tiếp Thụy Sỹ vs Algeria #phát sóng Thụy Sỹ vs Algeria #vtv Thụy Sỹ vs Algeria #h1 Thụy Sỹ vs Algeria #bàn thắng Thụy Sỹ vs Algeria

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe