Thụy Sĩ nhẹ nhàng hạ Algeria, bước vào vòng 1/8

TPO - Thụy Sĩ làm chủ thế trận và ghi 2 bàn trong 2 khung thời gian đầu hiệp. Họ khiến Algeria lên bóng trong vô vọng. Đại diện châu Phi chấp nhận thua trong một trận đấu họ đã chơi bạc nhược.

foul HẾT GIỜ!!! Thụy Sĩ 2-0 Algeria Trận đấu diễn ra tẻ nhạt và khan hiếm tình huống tấn công nguy hiểm. Thụy Sĩ đã tận dụng tốt các tình huống sai lầm của đối thủ để ghi 2 bàn và giành vé vào vòng 16 đội. report Hiệp 2 có 6 phút bù giờ report Gregor Kobel cứu thua đẹp mắt Phút 88: Kobel tung người cứu thua sau pha dứt điểm của Anis Hadj Moussa. Nếu đây là bàn thắng, Algeira cũng bị hủy bàn vì lỗi việt vị. report KHÔNG VÀO!!! Fabian Rieder bỏ lỡ khó tin Phút 82: Tiền đạo Thụy Sĩ dứt điểm bất thành khi phía trước chỉ là khung thành bỏ trống. report Còn 15 phút cho nỗ lực của Algeria Đại diện châu Phi gặp khó trong khâu cầm bóng, chứ chưa nói đến việc tổ chức tấn công. Thụy Sĩ có lợi thế 2 bàn, do đó hoàn toàn thoải mái triển khai thế trận theo cách họ muốn. substitution Thụy Sĩ tăng cường hàng công Phút 71: Okafor và Fabian Rieder vào sân. Bên phía Algeria, Mahrez rời sân. report Thụy Sĩ chuyển hóa cực tốt cơ hội thành bàn Đây là thống kê trận đấu sau 60 phút. Thụy Sĩ có 3 lần dứt điểm trúng đích và ghi 2 bàn. Algeria dứt điểm trúng mục tiêu 2 lần nhưng chưa tạo ra đột biến. substitution Algeria thay 2 người Phút 59: Amine Gouiri và Jaouen Hadjam vào sân. Houssem Aouar và Ramiz Zerrouki rời sân. Maza sẽ lùi xuống đá số 10, trả lại vị trí mũi nhọn cho Gouiri. report NGUY HIỂM!!! Vargas lại gây sóng gió cho hàng thủ Algeria Phút 58: Vargas rê bóng tốt bên cánh trái nhưng tình huống đưa vào kiểu nửa chuyền - nửa sút không hiệu quả. Algeria đang gặp quá nhiều vấn đề ở vị trí hậu vệ phải. report Algeria nỗ lực tấn công Phút 56: Algeria rơi vào thế quá khó khi bị Thụy Sĩ nới rộng cách biệt lên 2 bàn. Lúc này, Thụy Sĩ vẫn là đội kiểm soát bóng chủ động, đưa thế trận về nhịp đồ "cò cưa", dễ khiến Algeria ức chế. report Mahrez dứt điểm hỏng Phút 51: Pha tấn công có nét với màn kết hợp của Maza, Belghali và Mahrez. Mahrez dứt điểm sau cùng trong vùng cấm nhưng bóng bị hậu vệ Thụy Sĩ cản lại. goal VÀO!!! Thụy Sĩ nâng tỷ số 2-0 Phút 46: Dan Ndoye dứt điểm chuẩn mực phá lưới Algeria. Hàng thủ của đại diện châu Phi chơi như mơ ngủ trong tình huống này. start Hiệp 2 bắt đầu foul HẾT HIỆP MỘT!!! Thụy Sĩ 1-0 Algeria 45 phút đầu tiên diễn ra với thế trận không thật sự hấp dẫn. Thụy Sĩ đã tận dụng tốt cơ hội mười mươi hiếm hoi của họ trong hiệp một để ghi bàn. report Ibrahim Maza phung phí cơ hội Phút 45+2: Ibrahim Maza có đủ không gian và thời gian để dứt điểm trong khu vực cấm địa. Cú sút chân trái của anh không trúng tâm bóng, khiến cơ hội trôi qua. time Hiệp một có 4 phút bù giờ report Cơ hội cho Algeria Phút 43: Fares Chaibi dứt điểm trong vùng cấm như bóng đến đúng vị trí thủ môn Thụy Sĩ đợi sẵn. report Zakaria đánh đầu bất thành Phút 37: Trên chấm đá phạt, Vargas tạt nguy hiểm vào vùng cấm địa. Zakaria chọn đúng điểm rơi bóng nhưng đánh đầu trong tư thế quá khó. report Tỷ lệ cầm bóng dần cân bằng Phút 34: Từ tỷ lệ cầm bóng chỉ hơn 30%, Thụy Sĩ đã kéo lên hơn 40%. Algeria rất muốn tấn công nhưng tuyến giữa của họ đang không đọ lại sự cơ động của đối thủ. report Thụy Sĩ khoét mạnh vào cánh phải Algeria Phút 32: Vargas "nhảy múa" ở cánh phải Algeria trước khi bị chặn lại ở bước xử lý cuối. Hậu vệ phải Rafik Belghali của Algeria bị làm khổ từ đầu trận, liên tục lộ điểm yếu chết người. report Ricardo Rodriguez dứt điểm Phút 25: Hậu vệ Thụy Sĩ sút từ khoảng cách 20m và không tạo ra nguy hiểm. Đường bóng của Rodriguez đi thiếu lực và thiếu cả độ hiểm. report Thống kê sau 20 phút Thụy Sĩ đang thành công với thế trận phòng ngự phản công. Algeria cầm bóng vượt trội nhưng chưa có nhiều tình huống tấn công thật sự tốt. report Thêm cơ hội cho Thụy Sĩ Phút 16: Zakaria bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm trong tư thế với. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn và cởi mở. goal VÀO!!! Thụy Sĩ mở tỷ số 1-0 Phút 11: Embolo đệm bóng cận thành ghi bàn cho Thụy Sĩ. Trước đó, công đầu thuộc về Manzambi với pha đi bóng và căng ngang bên cánh trái. report Cơ hội đầu tiên Phút 6: Algeria tấn công sắc nét bên cánh phải. Trong khu vực cấm địa, Houssem Aouar chạy cắt mặt và dứt điểm nhưng không trúng tâm bóng. report Nhập cuộc hứng khởi Phút 3: Hai đội tuyển đang đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Sau 3 phút, Algeria cầm bóng nhiều hơn. start Hiệp một bắt đầu report Các cầu thủ khởi động trước trận report Sắc màu rực rỡ trên khán đài report Đội hình xuất phát Algeria report Đội hình xuất phát Thụy Sĩ

Đội tuyển Thụy Sĩ bước vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách là một trong những đội bóng để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất. Đoàn quân của huấn luyện viên Murat Yakin xuất sắc giành ngôi nhất bảng B với 7 điểm, lột xác hoàn toàn từ lối chơi thực dụng quen thuộc sang phong cách tấn công cởi mở khi nã vào lưới các đối thủ tới 7 bàn.

Cùng với hàng thủ kiên cố khi chỉ có đúng một lần để thua trên một bàn trong 14 trận gần nhất, đại diện châu Âu đang hừng hực khí thế hướng đến mục tiêu lần thứ tư liên tiếp lọt vào vòng 1/8.

Ở chiều ngược lại, tuyển Algeria lách qua khe cửa hẹp sau trận hòa 3-3 đầy toan tính trước tuyển Áo ở lượt cuối. Thành tích này không chỉ giúp "Chiến binh sa mạc" nguôi ngoai ký ức buồn từ "Nỗi ô nhục Gijón" năm 1982 mà còn đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử họ vượt qua vòng bảng World Cup. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vladimir Petkovic, đại diện Bắc Phi phô diễn sự lỳ lợm khi chỉ nhận duy nhất một thất bại trong 7 trận gần đây.

Tiếng nói lịch sử hiện đang ủng hộ Thụy Sĩ bởi họ đã toàn thắng cả hai lần chạm trán Algeria trong quá khứ. Hướng tới trận đại chiến, Thụy Sĩ gần như sở hữu lực lượng mạnh nhất, ngoại trừ chấn thương hông của hậu vệ Silvan Widmer. Trục dọc quen thuộc gồm Akanji, nhạc trưởng Granit Xhaka và mũi nhọn Breel Embolo tiếp tục sắm vai điểm tựa cho lối chơi.

Phía bên kia chiến tuyến, Algeria đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương cho tiền đạo chủ lực Amoura. Nếu chân sút này vắng mặt, trọng trách tấn công sẽ được đặt trọn lên vai Riyad Mahrez, kết hợp cùng khả năng đánh chặn miệt mài của Nabil Bentaleb nơi tuyến giữa.

Đội giành chiến thắng trong cặp đấu này sẽ nắm lợi thế không nhỏ khi chỉ phải chạm trán Colombia hoặc Ghana ở vòng tiếp theo.