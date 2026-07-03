Nhận định Australia vs Ai Cập, 01h00 ngày 4/7: Cơ hội nào cho đại diện châu Á?

TPO - Nhận định bóng đá Australia vs Ai Cập, vòng 1/16 World Cup 2026, lúc 01h00 ngày 4/7. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Australia gây ấn tượng bằng lối chơi kỷ luật để vượt qua vòng bảng, nhưng trước mắt họ là Ai Cập giàu kinh nghiệm cùng hy vọng Mohamed Salah sẽ trở lại.

Nhận định trước trận đấu

Australia sẽ chạm trán Ai Cập trên sân AT&T (Arlington, Texas) ở vòng 1/16 World Cup 2026 với mục tiêu giành vé vào vòng 1/8. Trong khi "Socceroos" muốn khẳng định vị thế quen thuộc ở các vòng knock-out, đại diện châu Phi đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử sau gần một thế kỷ chờ đợi.

Australia giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng D sau khi thu về 4 điểm. Đoàn quân của HLV Tony Popovic mở màn chiến dịch bằng chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó để thua đội đồng chủ nhà Mỹ 0-2 trước khi cầm hòa Paraguay 0-0 ở lượt đấu cuối để bảo toàn tấm vé vào vòng loại trực tiếp.

Việc góp mặt ở vòng knock-out không còn là điều xa lạ với bóng đá Australia. "Socceroos" từng vào vòng 16 đội tại World Cup 2006 và World Cup 2022. Trong đó ở giải đấu trên đất Qatar, họ chỉ chịu dừng bước trước nhà vô địch sau đó là Argentina.

Lịch sử đối đầu lại không ủng hộ đại diện châu Á. Hai đội mới gặp nhau một lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia và Australia từng thua Ai Cập 0-3 trong trận giao hữu diễn ra vào tháng 11/2010.

Nếu vượt qua đại diện châu Phi, Australia sẽ chạm trán đội thắng trong cặp Argentina - Cape Verde ở vòng 1/8.

Bên kia chiến tuyến, Ai Cập đang tận hưởng một trong những kỳ World Cup thành công nhất lịch sử. Đội bóng của HLV Hossam Hassan kết thúc vòng bảng với 5 điểm sau ba trận, bằng điểm tuyển Bỉ nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

"Những Pharaoh" khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Bỉ, tiếp đó đánh bại New Zealand 3-1 trước khi chia điểm với Iran ở lượt đấu cuối. Chỉ kém hiệu số khiến Ai Cập lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng G.

Chiến dịch tại World Cup 2026 đánh dấu bước tiến lớn của bóng đá Ai Cập. Sau khi toàn thua cả ba trận ở World Cup 2018, họ đã lần đầu tiên vượt qua vòng bảng kể từ kỳ World Cup 1934.

Nếu đánh bại Australia, Ai Cập sẽ lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 16 đội World Cup, tiếp tục viết nên trang sử mới cho bóng đá nước này và khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá châu Phi trên đấu trường thế giới.

Thông tin lực lượng

Australia chỉ thiếu vắng hai cầu thủ vì chấn thương là Jacob Italiano (háng) và Mathew Leckie (gân kheo), trong khi phần còn lại của đội hình đều sẵn sàng ra sân.

HLV Tony Popovic nhiều khả năng sẽ tiếp tục tin tưởng bộ khung đã giúp "Socceroos" cầm hòa Paraguay để giành vé đi tiếp. Trung vệ trẻ Lucas Herrington được kỳ vọng tiếp tục đá chính sau những màn trình diễn chắc chắn ở vòng bảng.

Trên hàng công, Nestory Irankunda vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Australia. Tiền đạo 20 tuổi đã ghi 6 bàn sau 18 lần khoác áo đội tuyển, trong đó có một pha lập công tại World Cup 2026 và được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt trước hàng thủ Ai Cập.

Trái ngược với đối thủ, Ai Cập đang chịu tổn thất đáng kể về lực lượng trước trận đấu quan trọng.

HLV Hossam Hassan phải chờ kết quả kiểm tra thể lực của hàng loạt trụ cột gồm Mohamed Salah (gân kheo), Hamdy Fathy (háng), Hossam Abdelmaguid (chấn thương đầu), Mohamed Abdelmonem (mắt cá chân) và Ahmed El Fotouh (gân kheo). Trong số này, trường hợp của Salah nhận được nhiều sự quan tâm nhất khi đội ngũ y tế vẫn nỗ lực để đội trưởng kịp bình phục và có thể ra sân ngay từ đầu.

Bên cạnh những ca chấn thương, Ai Cập chắc chắn không có sự phục vụ của tiền vệ Mohanad Lasheen do án treo giò sau khi nhận đủ số thẻ vàng ở vòng bảng. Đây sẽ là tổn thất không nhỏ với tuyến giữa của "Những Pharaoh" trong cuộc đối đầu mang tính quyết định với Australia.