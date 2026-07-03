Vì sao bàn gỡ phút bù giờ của Croatia bị từ chối?

TPO - Bàn thắng ở phút 90+12 của Josko Gvardiol tưởng như đã cứu Croatia khỏi thất bại trước Bồ Đào Nha. Nhưng sau khi VAR can thiệp, pha lập công này bị hủy bỏ bởi một lỗi việt vị gây tranh cãi.

Trong trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra tại Toronto sáng 3/7, Croatia để thua tức tưởi Bồ Đào Nha 1-2 sau khi bàn gỡ của Josko Gvardiol ở những phút cuối trận không được công nhận.

Khi đồng hồ bước sang phút bù giờ thứ 12, Croatia dồn toàn bộ đội hình lên tấn công. Từ một quả tạt đưa bóng vào khu vực cấm địa, Mario Pasalic đưa bóng đến vị trí của Gvardiol để trung vệ này dứt điểm tung lưới Bồ Đào Nha. Các cầu thủ Croatia ăn mừng cuồng nhiệt khi tin rằng họ đã giành lại hy vọng ở những giây cuối cùng.

Tình huống Gvardiol (số 4) dứt điểm tung lưới Bồ Đào Nha ở phút 90+12.

Tuy nhiên, trọng tài người Na Uy Espen Eskas sau đó nhận được tín hiệu từ tổ VAR và được yêu cầu xem lại tình huống. Sau quãng thời gian kiểm tra kéo dài, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Điểm gây tranh cãi nằm ở chỗ tình huống việt vị không được xác định từ pha chạm bóng của Pasalic hay một cầu thủ Bồ Đào Nha, mà từ một tác động rất nhẹ trước đó của tiền đạo Igor Matanovic.

Theo hình ảnh được phân tích bằng công nghệ cảm biến trong bóng thi đấu, thường được gọi là Snicko, Matanovic đã có một pha chạm đầu rất khẽ khi bóng bay vào vòng cấm. Thời điểm đó, Pasalic đứng dưới hàng thủ cuối cùng của Bồ Đào Nha.

Dù sau đó bóng còn chạm đầu hậu vệ Renato Veiga rồi mới đến vị trí của Pasalic, tổ VAR xác định pha chạm của Veiga chỉ là một tình huống bóng đổi hướng ngoài ý muốn, không phải hành động chủ động kiểm soát bóng.

Theo Luật việt vị của FIFA, nếu hậu vệ chỉ vô tình làm đổi hướng bóng thay vì cố ý chơi bóng, tình huống việt vị trước đó vẫn được giữ nguyên hiệu lực. Vì vậy, Pasalic bị xác định đã nhận lợi thế từ vị trí việt vị sau pha chạm bóng của Matanovic, khiến bàn thắng của Gvardiol bị hủy bỏ.

Chính chi tiết này khiến nhiều khán giả bối rối. Trên truyền hình, pha chạm đầu của Matanovic gần như không thể nhận ra bằng mắt thường. Chỉ khi dữ liệu từ cảm biến trong bóng được hiển thị, tổ trọng tài mới có cơ sở để xác định điểm tiếp xúc.

Quyết định hủy bỏ bàn thắng lập tức thổi bùng sự phẫn nộ trên các khán đài. Nhiều CĐV Croatia ném chai và lon nước xuống sân, khiến trận đấu bị gián đoạn trong những phút cuối. Ivan Perisic phải tiến về phía khu vực khán đài của đội nhà để kêu gọi người hâm mộ bình tĩnh.

Sau trận đấu, HLV Zlatko Dalic thừa nhận đây là kết quả rất khó chấp nhận với Croatia. “Chúng tôi có nhiều cơ hội tốt nhưng không thể ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Croatia không đáng bị loại. Chúng tôi đã chơi ngang ngửa với Bồ Đào Nha”, HLV Dalic nói.

Matanovic (số 20) được xác định là đã chạm bóng trước khi Gvardiol ghi bàn, dù khẽ đến mức phải có cảm biến mới phát hiện được.

Trong khi đó, chính Matanovic, người được xác định đã có pha chạm bóng dẫn tới tình huống việt vị, cũng không chắc mình có thực sự tác động vào bóng hay không. “Tôi nghĩ mình có cảm giác bóng sượt qua tóc. Tôi đã hỏi trọng tài vì không chắc 100% mình có chạm bóng hay không. Ông ấy nói quả bóng có gắn chip và hệ thống xác nhận đã có tiếp xúc”, tiền đạo Croatia chia sẻ.

Dù FIFA và tổ VAR có đầy đủ cơ sở kỹ thuật để bảo vệ quyết định của mình, tình huống ở phút 103 vẫn sẽ là chủ đề được nhắc đến nhiều sau trận đấu. Với Croatia, đó không chỉ là một bàn thắng bị từ chối, mà còn là khoảnh khắc khép lại hành trình World Cup 2026 theo cách khiến họ khó lòng nguôi ngoai.