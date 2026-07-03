Nhận định Colombia vs Ghana, 08h30 ngày 4/7: Đại diện Nam Mỹ sáng cửa đi tiếp

TPO - Nhận định bóng đá Colombia vs Ghana, vòng 1/16 World Cup 2026, lúc 08h30 ngày 4/7. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Colombia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu hàng công chất lượng cùng hàng thủ mới chỉ thủng lưới một lần tại World Cup 2026.

Nhận định trước trận đấu

Colombia sẽ đối đầu Ghana ở vòng 1/32 World Cup 2026 trong trận đấu mà đội thắng sẽ giành quyền vào vòng 1/16 gặp Thụy Sĩ hoặc Algeria.

Đại diện Nam Mỹ bước vào vòng knock-out với sự tự tin lớn sau khi đứng đầu bảng K, vượt qua cả Bồ Đào Nha, một trong những ứng viên vô địch trước giải. Trong khi đó, Ghana giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Colombia là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng bảng khi giành 7 điểm sau ba trận. Thầy trò HLV Nestor Lorenzo mở màn bằng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan, tiếp đó đánh bại CHDC Congo 1-0 trước khi hòa Bồ Đào Nha 0-0 để giữ vững ngôi đầu bảng.

Đội bóng áo vàng mới chỉ để thủng lưới một bàn từ đầu giải, cho thấy sự cân bằng giữa khả năng tấn công và tính chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Colombia từng vào tứ kết World Cup 2014 và góp mặt ở vòng 1/16 năm 2018, trước khi lỡ hẹn với World Cup 2022.

Ở phía bên kia, Ghana tiếp tục khẳng định bản lĩnh tại sân chơi World Cup. Đội bóng của HLV Carlos Queiroz kết thúc bảng L ở vị trí thứ ba sau Anh và Croatia, giành 4 điểm sau ba trận để góp mặt ở vòng knock-out nhờ nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

"Những ngôi sao Đen" khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước Panama, sau đó cầm hòa Anh không bàn thắng trước khi để thua Croatia 1-2 ở lượt đấu cuối.

Dù không sở hữu thành tích nổi bật như Colombia tại vòng bảng, Ghana vẫn cho thấy họ đủ khả năng gây khó khăn cho các đối thủ mạnh. Trận hòa trước tuyển Anh là minh chứng rõ nét cho sự kỷ luật trong phòng ngự và khả năng tổ chức lối chơi của đại diện châu Phi.

Xét về truyền thống, Ghana từng vào vòng 1/16 World Cup 2006 và lọt tới tứ kết năm 2010, trong khi Colombia có thành tích tốt nhất là tứ kết World Cup 2014.

Cuộc đối đầu trên sân Kansas City cũng sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Colombia và Ghana gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia, hứa hẹn mang đến màn so tài đáng chú ý giữa một Colombia đang đạt phong độ cao và một Ghana luôn biết cách tạo bất ngờ tại các kỳ World Cup.

Thông tin lực lượng

Colombia bước vào vòng 1/32 với lực lượng gần như mạnh nhất khi không ghi nhận trường hợp chấn thương đáng chú ý nào. Điều đó đồng nghĩa HLV Nestor Lorenzo nhiều khả năng sẽ giữ nguyên bộ khung đã giúp đội bóng đứng đầu bảng K.

Trên hàng công, bộ ba Luis Diaz - Luis Suarez - James Rodriguez được kỳ vọng tiếp tục sát cánh ngay từ đầu. Tiền đạo Luis Suarez chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận hòa Bồ Đào Nha do gặp vấn đề thể lực nhẹ trước trận, nhưng hiện đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Đại diện châu Phi vẫn còn một vài dấu hỏi về lực lượng. Tiền đạo Antoine Semenyo đang gặp vấn đề ở mắt cá chân, song nhiều khả năng vẫn kịp góp mặt trong đội hình chính.

Trong khung gỗ, Lawrence Ati Zigi chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, vì vậy Benjamin Asare được dự đoán sẽ tiếp tục là lựa chọn số một.

Trên hàng công, Jordan Ayew vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Ghana. Chân sút giàu kinh nghiệm này đã ghi 34 bàn cho đội tuyển quốc gia và được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công trong trận đấu mang tính quyết định với Colombia.