Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Đội tuyển Anh đi nước cờ cao tay trước nỗi lo bị đối thủ do thám

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Anh đang có những bước chuẩn bị thận trọng trước vòng 1/8 World Cup 2026. Mới đây, HLV Thomas Tuchel đã quyết định trì hoãn việc di chuyển đến thủ đô Mexico City. Động thái bất ngờ này không chỉ xuất phát từ bài toán thể lực mà còn đến từ lo ngại bị đối thủ quay lén.

img-9434.jpg

Theo lịch trình, tuyển Anh sẽ chạm trán đội đồng chủ nhà Mexico tại "chảo lửa" Azteca vào Chủ nhật tới. Đây được dự báo là một thử thách cực kỳ chông gai, đặc biệt khi Mexico đang thể hiện phong độ ấn tượng. Đội tuyển này toàn thắng 4 trận chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào kể từ đầu giải.

Thay vì đến sớm để làm quen với điều kiện thi đấu, tuyển Anh sẽ chỉ có mặt tại Mexico City vào thứ 6 và lưu lại đây vỏn vẹn 2 đêm trước khi bóng lăn. Quyết định rút ngắn thời gian lưu trú xuất phát từ việc Tam sư lo sợ các buổi tập chiến thuật mang tính sống còn của họ sẽ trở thành mục tiêu của các "điệp viên" đối thủ.

Việc để lộ đội hình xuất phát, cách bố trí chiến thuật hay các bài tập cố định trước một Mexico đầy thực dụng có thể mang lại rủi ro lớn. Do đó, Anh đã chọn cách tiến hành những buổi tập quan trọng nhất ngay tại đại bản doanh của mình, nơi an ninh được thắt chặt tuyệt đối. Đây là nước cờ cẩn trọng của người Anh vì tại vòng bảng, Hàn Quốc cũng bị máy bay không người lái chụp lén buổi tập trên đất Mexico.

mexico-7520.jpg

Bên cạnh yếu tố bảo mật thông tin, việc Anh trì hoãn đến Mexico City còn là một tính toán khôn ngoan để bảo toàn thể lực cho cầu thủ. Thủ đô Mexico City nằm ở độ cao 2.240 mét so với mực nước biển. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những triệu chứng tồi tệ nhất của hội chứng say độ cao thường tác động mạnh nhất vào khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 9.

Bằng cách đến muộn và thi đấu ngay sau 2 ngày, các cầu thủ Anh hy vọng sẽ né tránh được giai đoạn cơ thể phản ứng tiêu cực nhất với việc thiếu hụt oxy.

Đặng Lai
#Tin tức World Cup 2026 #tin World Cup #anh #tam sư #Đội tuyển Anh #Mexico

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe