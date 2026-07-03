Đội tuyển Anh đi nước cờ cao tay trước nỗi lo bị đối thủ do thám

TPO - Đội tuyển Anh đang có những bước chuẩn bị thận trọng trước vòng 1/8 World Cup 2026. Mới đây, HLV Thomas Tuchel đã quyết định trì hoãn việc di chuyển đến thủ đô Mexico City. Động thái bất ngờ này không chỉ xuất phát từ bài toán thể lực mà còn đến từ lo ngại bị đối thủ quay lén.

Theo lịch trình, tuyển Anh sẽ chạm trán đội đồng chủ nhà Mexico tại "chảo lửa" Azteca vào Chủ nhật tới. Đây được dự báo là một thử thách cực kỳ chông gai, đặc biệt khi Mexico đang thể hiện phong độ ấn tượng. Đội tuyển này toàn thắng 4 trận chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào kể từ đầu giải.

Thay vì đến sớm để làm quen với điều kiện thi đấu, tuyển Anh sẽ chỉ có mặt tại Mexico City vào thứ 6 và lưu lại đây vỏn vẹn 2 đêm trước khi bóng lăn. Quyết định rút ngắn thời gian lưu trú xuất phát từ việc Tam sư lo sợ các buổi tập chiến thuật mang tính sống còn của họ sẽ trở thành mục tiêu của các "điệp viên" đối thủ.

Việc để lộ đội hình xuất phát, cách bố trí chiến thuật hay các bài tập cố định trước một Mexico đầy thực dụng có thể mang lại rủi ro lớn. Do đó, Anh đã chọn cách tiến hành những buổi tập quan trọng nhất ngay tại đại bản doanh của mình, nơi an ninh được thắt chặt tuyệt đối. Đây là nước cờ cẩn trọng của người Anh vì tại vòng bảng, Hàn Quốc cũng bị máy bay không người lái chụp lén buổi tập trên đất Mexico.

Bên cạnh yếu tố bảo mật thông tin, việc Anh trì hoãn đến Mexico City còn là một tính toán khôn ngoan để bảo toàn thể lực cho cầu thủ. Thủ đô Mexico City nằm ở độ cao 2.240 mét so với mực nước biển. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những triệu chứng tồi tệ nhất của hội chứng say độ cao thường tác động mạnh nhất vào khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 9.

Bằng cách đến muộn và thi đấu ngay sau 2 ngày, các cầu thủ Anh hy vọng sẽ né tránh được giai đoạn cơ thể phản ứng tiêu cực nhất với việc thiếu hụt oxy.