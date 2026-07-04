Thomas Tuchel sẽ bị sa thải nếu Anh bị Mexico loại ở vòng 1/8 World Cup?

TPO - Tuyển Anh đang bước vào giai đoạn sống còn tại kỳ World Cup 2026, và tâm điểm của sự chú ý lúc này đang đổ dồn lên chiếc ghế thuyền trưởng của HLV Thomas Tuchel. Theo tờ Metro, chiến lược gia người Đức sẽ mất ghế nếu tuyển Anh để thua đội đồng chủ nhà Mexico ở trận đại chiến thuộc vòng 16 đội sắp tới.

Sức ép này xuất phát từ màn trình diễn chật vật của tuyển Anh trong trận đấu ở vòng 32 đội trước Cộng hòa Dân chủ Congo. Dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, đội bóng xứ sương mù lại để bị dẫn trước và phải nhờ đến sự tỏa sáng muộn màng của đội trưởng Harry Kane - người đã lập cú đúp trong 15 phút cuối trận - mới có thể lội ngược dòng giành chiến thắng sát nút 2-1.

Những gì Tam sư thể hiện, đặc biệt trong hiệp 1, là gây thất vọng. Thậm chí nếu Wissa không dứt điểm trúng cột dọc thì họ đã rơi vào tình cảnh ngặt nghèo hơn. Mặc dù Tuchel đã có những điều chỉnh chiến thuật kịp thời để xoay chuyển tình thế, nhưng giới chuyên môn cho rằng chiến thuật của ông là một canh bạc rủi ro. Chính Tuchel sau đó cũng phải thừa nhận trận đấu “đã diễn ra căng thẳng hơn dự kiến rất nhiều”.

Anh chưa mang lại nhiều tín hiệu lạc quan từ đầu World Cup 2026

Thử thách tiếp theo của tuyển Anh mang tên Mexico sẽ còn khắc nghiệt hơn gấp bội. Họ sẽ phải thi đấu trên chảo lửa huyền thoại Azteca tại thủ đô Mexico City. Tại đây, thầy trò HLV Tuchel không chỉ phải đối đầu với một đội bóng hừng hực khí thế nhờ sự tiếp lửa của hàng vạn khán giả nhà mà còn phải chống chọi với điều kiện thời tiết và thi đấu đầy khó khăn ở vùng không khí loãng (do sân đấu nằm ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển).

Truyền thông Anh cảnh báo rằng, việc tiếp tục trông chờ vào những khoảnh khắc giải cứu cá nhân của Harry Kane hay Jude Bellingham (ghi 7/8 bàn của Anh từ đầu giải) là một chiến lược thiếu bền vững. LĐBĐ Anh cũng nhận thấy điều này nên gửi đến vị HLV người Đức một thông điệp.

“Nếu tuyển Anh sớm xách vali về nước ở vòng 16 đội, đó sẽ là một trong những thất bại cay đắng và đáng thất vọng nhất của bóng đá xứ sương mù kể từ trận thua thảm họa trước Iceland tại EURO 2016”, tờ Metro viết.

“Một khi kịch bản tồi tệ đó thực sự xảy ra, Thomas Tuchel sẽ không còn bất kỳ lý do nào để bào chữa và việc rời đi gần như là điều hiển nhiên. Trận đấu với Mexico sắp tới sẽ định đoạt tương lai của vị chiến lược gia người Đức trên chiếc ghế nóng”.