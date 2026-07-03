MyTV Sport Hub: “Trợ lý AI” dành cho fan World Cup 2026

Với người hâm mộ bóng đá, World Cup chưa bao giờ chỉ là những trận cầu kéo dài 90 phút. Cảm xúc thường bắt đầu từ nhiều giờ trước khi bóng lăn, khi người xem háo hức tìm hiểu đội hình ra sân, phong độ của các ngôi sao hay dự đoán cơ hội đi tiếp của đội tuyển mình yêu thích. Và sau tiếng còi mãn cuộc, hành trình ấy vẫn tiếp tục với những cuộc tranh luận về chiến thuật, những khoảnh khắc đáng nhớ hay các câu chuyện bên lề hấp dẫn.

Một “không gian thể thao” chuyên biệt cho mùa World Cup 2026 trên MyTV

Đặc biệt tại FIFA World Cup 2026 – kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu – lượng thông tin, dữ liệu và nội dung đồng hành sẽ tăng lên chưa từng có. Khi đó, nhu cầu của người hâm mộ không còn đơn thuần là xem trực tiếp trận đấu, mà là được theo dõi toàn bộ hành trình của giải đấu một cách liền mạch và thuận tiện.

Đó cũng là lý do MyTV ra mắt Sport Hub – không gian thể thao số được thiết kế dành riêng cho mùa World Cup 2026.

Một "trung tâm điều khiển" dành cho fan bóng đá

Thay vì phải mở nhiều ứng dụng hay liên tục chuyển đổi giữa các trang web, các trang mạng xã hội để xem lịch thi đấu, bảng xếp hạng, thống kê hay highlights, MyTV Sport Hub tập hợp tất cả trong cùng một không gian trải nghiệm đầy màu sắc bóng đá.

Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể nắm bắt lịch thi đấu sắp diễn ra, kết quả mới nhất, cục diện các bảng đấu và toàn bộ hành trình từ vòng bảng đến trận chung kết. Mọi thông tin được cập nhật liên tục và hiển thị trực quan, giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến quan trọng nào của giải đấu.

Đối với những fan thích "xem bóng bằng dữ liệu", Sport Hub còn mang đến những dữ liệu thống kê chuyên sâu ngay trên màn hình dịch vụ. Từ đội hình ra sân, lịch sử đối đầu, tỷ lệ chiến thắng cho tới các chỉ số tấn công, kiểm soát bóng, thẻ phạt hay biểu đồ áp lực trận đấu theo thời gian thực – tất cả đều được tích hợp ngay trên màn hình MyTV để giúp người xem hiểu sâu hơn về diễn biến trên sân cỏ.

MyTV Sport Hub – “Trung tâm điều khiển” dành cho fan bóng đá

Công nghệ AI giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào

World Cup 2026 kéo dài gần 40 ngày với lịch thi đấu dày đặc. Không phải ai cũng có thể thức khuya theo dõi mọi trận đấu hoặc dành hàng giờ để xem lại các cuộc đối đầu đã diễn ra.

Hiểu điều đó, MyTV ứng dụng công nghệ AI khi phát triển hệ thống Sport Hub nhằm tạo ra những video highlight, best cut tự động, giúp người xem nhanh chóng nắm bắt những diễn biến đáng chú ý nhất.

Bên cạnh đó, toàn bộ trận đấu được hỗ trợ xem lại trong vòng 72 giờ sau khi kết thúc. Dù bỏ lỡ trận đấu vì công việc hay không thu xếp được thời gian cá nhân, người hâm mộ vẫn có thể thưởng thức lại trọn vẹn những màn so tài hấp dẫn vào thời điểm thuận tiện nhất.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là tính năng Multi-view cho phép theo dõi đồng thời hai trận đấu trên cùng một màn hình. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích ở những khung giờ có nhiều trận cầu tâm điểm diễn ra song song hoặc tại các lượt đấu quyết định của vòng bảng.

Những câu chuyện làm nên sức hấp dẫn của World Cup trên MyTV

Nếu những trận cầu đỉnh cao là tâm điểm của World Cup, thì những câu chuyện phía sau sân cỏ mới là yếu tố tạo nên sức sống và cảm xúc kéo dài của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thấu hiểu điều đó, bên cạnh việc mang đến các trận đấu trực tiếp và hệ thống dữ liệu chuyên sâu, MyTV còn đầu tư sản xuất những nội dung đồng hành đa dạng và phong phú với các chương trình như My World Cup, Hành trình World Cup, Đường tới vinh quang, Dấu ấn huyền thoại hay Bên ngoài đường pitch.

Thông qua các chương trình được sản xuất chuyên biệt cho mùa World Cup 2026, người hâm mộ không chỉ theo dõi diễn biến trên sân đấu mà còn được khám phá hành trình của các đội tuyển trên con đường chinh phục cúp vàng, những câu chuyện truyền cảm hứng của các ngôi sao và huyền thoại bóng đá, cũng như các giá trị văn hóa, lịch sử và con người làm nên bản sắc của giải đấu.

Từ những góc nhìn chuyên môn của các chuyên gia đến các câu chuyện bên lề giàu cảm xúc, hệ sinh thái nội dung trên Sport Hub góp phần "nối dài" trải nghiệm World Cup, giúp người hâm mộ cảm nhận trọn vẹn hơn sức hấp dẫn của giải đấu vượt ra ngoài khuôn khổ của những trận cầu kéo dài 90 phút.

Những chương trình đồng hành cùng World Cup sẽ “nối dài” cảm xúc của khán giả trên MyTV

Một World Cup – mọi trải nghiệm trên MyTV

Toàn bộ hệ sinh thái Sport Hub được triển khai đồng bộ trên đa nền tảng thiết bị smartphone, tablet, Smart TV, Smart Box và nền tảng web, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa các thiết bị mà vẫn duy trì trải nghiệm xuyên suốt.

Trong bối cảnh World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành kỳ World Cup có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, giá trị của một nền tảng truyền hình không còn chỉ nằm ở việc phát sóng các trận đấu.

Điều người hâm mộ cần là một nơi có thể cập nhật, theo dõi, phân tích và tận hưởng toàn bộ hành trình World Cup một cách dễ dàng nhất.

Với Sport Hub, MyTV đang mang đến một trải nghiệm như vậy – nơi dữ liệu, công nghệ AI, nội dung chuyên sâu và cảm xúc bóng đá được kết nối trong cùng một hệ sinh thái, giúp người hâm mộ sống trọn cùng FIFA World Cup 2026 theo cách hiện đại hơn, thông minh hơn và trọn vẹn hơn.