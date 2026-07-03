Cùng Tiền Phong trổ tài dự đoán World Cup 2026

TPO - World Cup 2026 đang bước vào những vòng đấu hấp dẫn nhất với những màn tranh tài đỉnh cao, những màn ngược dòng kinh điển. Nhằm tạo sân chơi cho bạn đọc trổ tài dự đoán và rinh những phần quà hấp dẫn, báo Tiền Phong cùng các đối tác tổ chức minigame “Cùng Tiền Phong trổ tài dự đoán World Cup 2026" dành cho các độc giả trên toàn quốc.

Bạn đọc có thể tham gia minigame “Cùng Tiền Phong trổ tài dự đoán World Cup 2026" từ vòng 16 đội tại đây

Thể lệ chương trình minigame

“Cùng Tiền Phong trổ tài dự đoán World Cup 2026".

I. Mục đích

Nhằm mục đích tạo sân chơi, sự hứng khởi và trổ tài dự đoán cho bạn đọc khi theo dõi tin tức về World Cup 2026 trên các ấn phẩm Tiền Phong, Báo Tiền Phong tổ chức chương trình minigame “Cùng Tiền Phong trổ tài dự đoán World Cup 2026"

II. Đối tượng

- Người Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

- Cách thức tham gia: mỗi bạn đọc đăng ký đầy đủ thông tin theo mẫu của BTC.

III. Chương trình dự đoán

3.1 Thời gian

- Bắt đầu từ ngày 03/7/2026 đến trận chung kết

- Vòng đấu áp dụng dự đoán: vòng 1/8, vòng tứ kết, vòng bán kết, chung kết

3.2 Cách thức dự đoán

- Căn cứ danh sách các trận đấu theo lịch thi đấu do ban tổ chức World Cup 2026 đưa ra, bạn đọc tham gia dự đoán ở 2 nội dung:

1) Kết quả trận đấu (đội A thắng, hoặc đội B thắng, hoặc hòa, kết quả tính trong hai hiệp thi đấu chính thức)

2) Số người có cùng dự đoán đúng

- Thời gian khóa sổ dự đoán: Sau khi trận đấu diễn ra 15 phút.

- Trong trường hợp nhiều người tham gia có kết quả giống nhau, BTC sẽ chọn ra những người có dự đoán đúng kết quả và số người dự đoán đúng chính xác hoặc gần nhất so với thực tế. Trường hợp người dự đoán đúng kết quả và dự đoán số người dự đoán đúng giống nhau, người dự đoán sớm hơn là người thắng giải.

- Mỗi người được tham gia dự đoán không giới hạn số trận đấu.

- Người chơi có thể thay đổi dự đoán tối đa 05 lần cho cùng một trận, quá số lần sẽ bị coi là không hợp lệ và không được công nhận kết quả.

- Hệ thống sẽ ghi nhận dự đoán cuối cùng trước giờ đóng dự đoán để xét kết quả.

Lưu ý

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người tham gia dự đoán cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được.

- Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng hình ảnh người đoạt giải trong lễ trao giải để phục vụ các hoạt động quảng bá tuyên truyền mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

- Để nhận được giải thưởng một cách hợp lệ bạn cần cung cấp đầy đủ số điện thoại và CCCD.

- Người đoạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải.

- Người đoạt giải có trách nhiệm thông báo về việc có thể đến tham dự Lễ trao giải để Ban tổ chức chuẩn bị giải thưởng. Trường hợp người đoạt giải không đến tham dự Lễ trao giải, giải thưởng sẽ được gửi bằng hình thức thư bảo đảm theo thông tin người đoạt giải cung cấp và không quy đổi thành tiền. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc hoặc hư hỏng giải thưởng bằng hiện vật trong quá trình vận chuyển.

- Ban tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày từ ngày công bố kết quả.

- Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

IV. Giải thưởng

4.1 Cơ cấu giải thưởng và giải thưởng

Minigame áp dụng cho 16 trận đấu thuộc các vòng đấu loại trực tiếp của FIFA World Cup 2026, bao gồm: vòng 1/8, Tứ kết, Bán kết, Tranh hạng Ba và Chung kết. Các trận đấu sẽ có nhiều phần quà hấp dẫn dành cho người chơi. Riêng trận Chung kết, người chiến thắng sẽ nhận được 01 phần quà trị giá 10 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai minigame, Ban Tổ chức có quyền điều chỉnh danh mục, cơ cấu và giá trị giải thưởng nhằm phù hợp với tình hình thực tế và sự đồng hành của các nhà tài trợ. Mọi thông tin cập nhật sẽ được đăng tải trên chuyên mục World Cup 2026 và các kênh truyền thông chính thức của chương trình.

4.2 Thời gian công bố và trao thưởng

- Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả trúng thưởng sau 12 giờ đồng hồ kể từ khi trận đấu kết thúc.

- Giải thưởng được trao trực tuyến hoặc trực tiếp tại tòa soạn báo Tiền Phong.

- Thông tin chi tiết về việc trao giải sẽ được Ban tổ chức thông báo sau.