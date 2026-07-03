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Sông Lam Nghệ An có nhà tài trợ mới

Ngọc Tú

TPO - Công ty CP Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng đã chính thức trở thành nhà tài trợ mới của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Chiều 3/7, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tại chương trình, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng được công bố là nhà tài trợ chính của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong giai đoạn mới.

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Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Tân Long đã đồng hành cùng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong thời gian qua. Sự tài trợ của công ty góp phần giúp câu lạc bộ vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động ổn định và tiếp tục giữ vững truyền thống đào tạo bóng đá trẻ.

Với việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng trở thành nhà tài trợ chính của Sông Lam Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao và cho rằng, đây không chỉ là sự hợp tác về tài trợ, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần xây dựng thương hiệu Sông Lam Nghệ An phát triển bền vững.

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Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình.

“Sông Lam Nghệ An không chỉ là một câu lạc bộ bóng đá, mà còn là niềm tự hào, là biểu tượng về truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người xứ Nghệ”, ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển bóng đá theo hướng chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ. Bên cạnh đó là nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đồng hành lâu dài với bóng đá Nghệ An.

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Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng trở thành nhà tài trợ chính của Sông Lam Nghệ An.

Ông Võ Trọng Hải cũng đề nghị Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng khẩn trương tiếp nhận, kiện toàn tổ chức, xây dựng chiến lược phát triển câu lạc bộ; quan tâm đầu tư, xây dựng đội hình có chiều sâu, hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tin tưởng, với sự đồng hành của nhà tài trợ mới, sự quyết tâm của ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những biểu tượng của bóng đá Việt Nam.

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Ông Trần Quang Thưởng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Thưởng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng cho biết, việc tiếp nhận một câu lạc bộ giàu truyền thống như Sông Lam Nghệ An là trách nhiệm lớn đối với doanh nghiệp. Để câu lạc bộ tiếp tục phát triển, ông Thưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, UBND tỉnh Nghệ An và người hâm mộ.

Ngọc Tú
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