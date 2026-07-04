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Thể thao

Trước áp lực sau thất bại ở World Cup, HLV tuyển Hàn Quốc rời quê hương

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Hàn Quốc đã phải nói lời chia tay sớm với kỳ World Cup 2026. Cơn thịnh nộ từ công chúng lúc này đang trút hết lên vai cựu HLV trưởng Hong Myung-bo. Theo truyền thông xứ kim chi, chiến lược gia này đã phải "chạy trốn" sang Mỹ trong bối cảnh làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ đã lên tới đỉnh điểm.

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Hành trình của Hàn Quốc tại kỳ World Cup năm nay đã khép lại một cách đầy thất vọng ngay từ vòng bảng. Dù có được chiến thắng trước Cộng hòa Séc, đội bóng xứ kim chi vẫn phải ngậm ngùi xách vali về nước sớm.

Nguyên nhân là bởi họ đã để thua đau đớn trước Nam Phi và Mexico, qua đó không thể chen chân vào nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tại một quốc gia có niềm tự hào mãnh liệt về bóng đá như Hàn Quốc, việc bị loại sớm không khác nào một thảm họa, và việc HLV phải đứng mũi chịu sào là điều tất yếu.

Tuy nhiên, mức độ phản ứng lần này lại khốc liệt và cực đoan hơn bao giờ hết. Sự bất mãn không chỉ dừng lại ở mạng xã hội. Theo báo cáo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã công khai chỉ trích ông Hong là "kém năng lực", đồng thời yêu cầu chính phủ tiến hành điều tra lại toàn bộ quy trình bổ nhiệm vị HLV này. Thậm chí, làn sóng tẩy chay còn lan rộng đến mức nhiều cửa hàng và cơ sở kinh doanh tại Hàn Quốc đã tuyên bố cấm cửa nhà cầm quân này vĩnh viễn.

Khung cảnh khi đội tuyển trở về sân bay Incheon thực sự là một cơn ác mộng. Dù ban huấn luyện đã cố tình sắp xếp chuyến bay hạ cánh vào lúc 4 giờ sáng để né tránh sự chú ý, song ông Hong và các học trò vẫn bị bủa vây bởi một đám đông người hâm mộ cuồng nộ.

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NHM xứ Kim chi đang tấn công đội tuyển và HLV trưởng Hong Myung-bo

Tiếng trống dồn dập, những tiếng hô vang khẩu hiệu "Hong Myung-bo cút đi!" hay “Kẻ giả dối” cùng vô số lời mắng chửi thậm tệ đã buộc lực lượng chức năng phải huy động tới 160 cảnh sát chống bạo động để hộ tống đội tuyển rời đi an toàn.

Không thể chịu nổi sức ép nghẹt thở tại quê nhà, vị cựu thuyền trưởng đã quyết định đáp chuyến bay sang California (Mỹ) để đoàn tụ cùng gia đình. Ông Hong chỉ ở Hàn Quốc vài ngày rồi lại quay sang Mỹ. Nhưng ông quay lại không phải dự World Cup mà chỉ đơn giản là chạy trốn áp lực dư luận. Gia đình ông đã định cư tại xứ cờ hoa từ lâu. Không loại trừ khả năng HLV Hong cũng sẽ sống lâu dài tại Mỹ.

Trả lời báo chí trước khi rời đi, ông Hong cúi đầu nhận lỗi: "Mọi trách nhiệm đều thuộc về tôi với tư cách là HLV trưởng". Dù vậy, ông cũng kiên quyết bác bỏ những tin đồn về tình trạng rạn nứt trong phòng thay đồ, đặc biệt là thông tin cầu thủ Jens Castrop không thể hòa nhập với văn hóa bóng đá Hàn Quốc. Ông để lại một câu nói đầy ẩn ý: "Tôi có những điều cần nói, và một ngày nào đó mọi thứ sẽ được phơi bày".

Đặng Lai
#HLV Hàn Quốc #World Cup 2026 #Hong Myung-bo #chạy trốn #áp lực dư luận #đội tuyển Hàn Quốc #tin tức World Cup 2026

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