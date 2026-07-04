Trực tiếp Argentina vs Cape Verde 1-1 (H2): Không vào!!! Messi đá phạt trực tiếp

TPO - Pha đá phạt trực tiếp trước vòng cấm của Messi đưa bóng đi trúng góc cao khung thành Cape Verde, nhưng thủ môn Vozinha kịp bay người cản phá.

report Messi chưa thể đánh bại Vozinha Phút 71: Argentina liên tục phối hợp để tìm khoảng trống và Messi kiếm về quả đá phạt ngay rìa khu cấm địa chếch bên trái. Messi thực hiện cú đá phạt bằng chân trái hướng về góc phải, nhưng Vozinha đã cản phá xuất sắc. report Argentina đá phạt Phút 69: Messi đá phạt nhưng bóng không qua hàng rào. report Enzo Fernandez bỏ lỡ cơ hội Phút 67: Không có bàn thắng cho Argentina. Người dứt điểm cuối cùng là Enzo Fernandez, nhưng bóng đi thiếu chính xác. substitution Argentina thay hai cầu thủ Phút 64: HLV Scaloni quyết định rút Lautaro Martinez và Almada, đưa Alvarez và Gonzalez vào thay thế. report Quá đáng tiếc! Phút 62: Messi thoát xuống và đối mặt Vozinha. Tuy nhiên lần này người chiến thắng là thủ môn của Cape Verde. goal VÀO!!!! Cape Verde gỡ hòa Phút 59: Cape Verde đang viết tiếp câu chuyện cổ tích. Ryan Mendes thực hiện một đường chuyền ngang đơn giản đến chân Deroy Duarte, người dứt điểm quyết đoán vào góc xa, đánh bại Emiliano Martinez. report Nỗ lực của Cape Verde Phút 54: Deroy Duarte đón bóng hai và thực hiện cú sút chìm vào góc trái khung thành Argentina. Tuy nhiên thủ môn Emiliano Martinez đã đổ người kịp thời, hóa giải mối nguy hiểm. report Lại là Messi Phút 52: Messi lùi sâu và bất ngờ tung ra đường chuyền dài hướng đến vị trí của Molina. Tuy nhiên đồng đội của anh không thể khống chế thành công. report Cơ hội cho Cape Verde Phút 49: Vape Verde kiếm được quả phạt góc nhưng ở tình huống đá phạt sau đó, bóng bị phá ra và Jovane Cabral tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà. time Hiệp hai bắt đầu Phút 46: Hãy cùng chờ xem những khoảnh khắc tuyệt vời khác mà Messi mang lại. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về Argentina. Các nhà đương kim vô địch không tạo nên những pha tấn công cường độ cao, nhưng họ vẫn có bàn thắng sau khoảnh khắc chói sáng của Martinez và Lionel Messi, người tiếp tục dẫn dầu cuộc đua Vua phá lưới với 7 bàn thắng. report Enzo Fernandez dứt điểm Phút 43: Argentina trở lại với nhịp điệu chậm rãi nhưng họ hoàn toàn làm chủ trận đấu. Vào thời điểm nào đó, La Albiceleste sẽ đột ngột tăng tốc và uy hiệp đối thủ. Từ ngoài vòng cấm, Enzo Fernandez dứt điểm quyết đoán khiến Vozinha vất vả cản phá. report Không được! Phút 37: Morreira của Cape Verde quyết định tung ra cú dứt điểm từ xa, nhưng bóng đi chệch khung thành rất xa. report Messi nối dài kỷ lục Phút 32: Lionel Messi đã nối dài kỷ lục về số bàn thắng tại FIFA World Cup lên con số 20, cũng như số trận đấu ghi bàn liên tiếp tại giải đấu này lên con số 8. goal Messi mở tỷ số!!! Phút 29: Từ đường chuyền dài nhắm đến phía sau hàng thủ Cape Verde của Lisandro Martinez, Messi di chuyển thông minh, khống chế bước một hoàn hảo trước khi dứt điểm đẳng cấp làm tung nóc lưới đối phương. report Cape Verde phòng ngự khá ổn Phút 24: Trước khi nghỉ uống nước, Argentina kiểm soát bóng tới 63%. Mặc dù vậy, Cape Verde đang phòng ngự khá ổn và thủ môn Vozinha thực sự tận hưởng trận đấu. report Một có hội khác cho nhà đương kim vô địch Phút 19: Molina có bóng ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm nhưng thay vì dứt điểm, anh lại chọn cách chuyền bóng cho Messi. Thủ môn Vozinha lập tức can thiệp. report Messi đá phạt Phút 17: Argentina được hưởng quả đá phạt thuận lợi ngay trước vòng cấm địa. Messi kaf người đá phạt nhưng bóng đi không đủ khó để đánh bại thủ thành Vozinha. report Không vào!!! Phút 15: Argentina bất ngờ tăng tốc và dễ dàng khoan thủng hàng thủ Cape Verde, thâm nhập vòng cấm rồi kết thúc bằng cú dứt điểm chéo góc của Messi. Đáng tiếc, bóng đi chệch cột dọc. report Argentina chơi khá chậm rãi Phút 10: Sau 10 phút đầu tiên, Argentina vẫn chưa thể hiện được nhiều. Tuy nhiên, những nhà đương kim vô địch không có gì phải vội vàng. report Khởi đầu tốt của cả hai đội Phút 5: Argentina chiếm ưu thế kiểm soát bóng nhưng Cape Verde đang khởi đầu khá tự tin, sẵn sàng dâng cao và điềm tĩnh phối hợp mỗi khi có bóng. start Trận đấu bắt đầu Phút 1: Trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Argentina và Cape Verde tại Miami chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Fischer. report Các đội đã có mặt ở vòng 1/8 report Thêm dấu mốc của Messi Lionel Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên đạt mốc 30 lần ra sân tại FIFA World Cup. Đây cũng là trận thứ 27 anh đá chính tại giải đấu này, một kỷ lục khác. report Đội hình ra sân của Cape Verde report Đội hình ra sân của Argentina

World Cup 2026 đang chứng kiến một trong những hành trình bất ngờ nhất lịch sử giải đấu. Lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Cape Verde đã vượt qua mọi dự đoán để giành vé vào vòng knock-out. Họ cầm hòa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha, tiếp tục giành điểm trước Uruguay và khép lại vòng bảng với thành tích bất bại.

Đối với một quốc gia có dân số chưa đến 1 triệu người, việc lọt vào vòng 1/16 của cúp thế giới đã là chiến tích mang tính lịch sử. Nhưng Cape Verde chưa muốn dừng lại. Trợ lý HLV Humberto Bettencourt tuyên bố đội bóng của ông không quan tâm tới những tỷ lệ dự đoán hay các con số thống kê. Điều duy nhất họ tin tưởng là những gì diễn ra trên sân cỏ.

Thế nhưng thử thách lần này hoàn toàn khác những gì Cape Verde từng trải qua. Đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch thế giới Argentina, đội bóng đang thể hiện hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng gần như hoàn hảo.

Argentina là một trong số ít đội toàn thắng ở vòng bảng. Họ lần lượt đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1 để giành ngôi đầu bảng một cách thuyết phục. Quan trọng hơn, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đang cho thấy họ chưa hề có dấu hiệu suy giảm sức mạnh sau chức vô địch thế giới năm 2022.

Tâm điểm dĩ nhiên không ai khác ngoài Lionel Messi. Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina vẫn đang thách thức mọi giới hạn của thời gian. Anh đã ghi tới 6 bàn chỉ sau 3 trận, trực tiếp đóng góp 75% số bàn thắng của Argentina tại giải đấu năm nay.

HLV Lionel Scaloni đã thiết kế một hệ thống làm mọi việc để Messi tỏa sáng. Hàng tiền vệ 4 người tranh chấp, đoạt bóng và đưa nó cho Messi. M10 hầu như chỉ cần đi bộ đủng đỉnh, “quét radar” và “scan” toàn bộ không gian xung quanh. Khi phát hiện điểm yếu của đối phương, anh lập tức tăng tốc, tấn công thẳng vào đó.

Sau đấy, tất nhiên, là bàn thắng. Tất cả các đội mà Argentina gặp ở World Cup năm nay đã nếm trải điều đó. Sau những bàn thắng, là kỷ lục. Có cảm tưởng mỗi lần Messi ra sân lúc này đều mang theo khả năng xuất hiện thêm một cột mốc lịch sử mới.

Trận đấu với Cape Verde lại được diễn ra tại SVĐ Hard Rock ở Miami, “thánh địa” thứ hai của Messi, nơi anh vẫn ra sân mỗi tuần cùng với CLB Inter Miami. Được tiếp thêm nguồn năng lượng từ các khán đài quen thuộc, lại đang thăng hoa với cả một hệ thống đánh chặn và tiếp đạn xung quanh, Messi chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn nữa.