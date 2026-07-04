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FIFA nói gì về bàn thắng bị hủy tranh cãi của Croatia?

Hương Ly

TPO - Trên mạng xã hội X, FIFA phân tích cặn kẽ tình huống và khẳng định trọng tài đã đúng khi hủy bàn của Croatia.

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FIFA xác nhận tổ trọng tài đã hành động hoàn toàn chuẩn xác khi tước bàn thắng gỡ hòa của tuyển Croatia ở phút 90+13. Một công nghệ cảm biến tối tân, tích hợp sâu bên trong quả bóng World Cup 2026 đã hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định mang tính chất "sống còn" cho 2 đội tuyển.

Theo lý giải từ FIFA, bộ cảm biến IMU (đo lường quán tính) siêu nhạy gắn tại tâm quả bóng Trionda sẽ nhận diện mọi tác động dù nhỏ nhất. Hệ thống sẽ xử lý tức thời và chuyển hóa dữ liệu thành "đồ họa nhịp tim", trình chiếu trực quan ngay trên sóng truyền hình. Sự tác động của bộ cảm biến thông minh cung cấp cho trọng tài những dữ liệu đặc biệt, từ đó giúp họ đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác tuyệt đối.

Josko Gvardiol đã sút tung lưới Bồ Đào Nha ở phút 90+13. Tình huống bắt nguồn từ quả tạt bóng hiểm hóc của Ivan Perisic. Quả bóng đập trúng người Renato Veiga trước khi trôi đến vị trí của Mario Pasalic. Pasalic chuyền bóng vừa tầm để Gvardiol băng vào dứt điểm hạ gục thủ môn.

portugal-v-croatia-fifa-world-cup-2026-round-of-32-1.jpg
Trọng tài ra quyết định cân não ở phút bù giờ cuối cùng.

Ban đầu, trọng tài trên sân công nhận bàn thắng gỡ hòa cho Croatia. Góc máy truyền hình đã đánh lừa thị giác của tất cả, khi cho thấy tiền đạo Igor Matanovic của Croatia dường như đánh đầu trượt bóng ở nhịp chạm trước đó. Nếu Matanovic thực sự không chạm bóng, trung vệ Veiga của Bồ Đào Nha mới là người chạm trước khi tìm đến vị trí của Pasalic, bàn thắng của Croatia sẽ hợp lệ.

Bước ngoặt xuất hiện khi tổ VAR yêu cầu trọng tài chính Espen Eskas trực tiếp ra đường biên xem lại màn hình. Lúc này, công nghệ "Connected Ball" với con chip tối tân đặt bên trong quả bóng Adidas Trionda lên tiếng.

Tương tự như công nghệ "Snicko" dùng để bắt lỗi trong môn cricket, đồ họa truyền hình hiển thị một vạch sóng điện từ với nhịp đập nhô lên rõ rệt đúng vào khoảnh khắc quả bóng bay ngang qua đầu Matanovic. Dữ liệu này cung cấp bằng chứng để kết luận Matanovic đã khẽ chạm vào bóng. Cú sượt bóng cực nhẹ này khiến Pasalic vào thế việt vị trước khi chuyền cho Gvardiol. Bàn thắng cuối cùng không được công nhận.

Toàn đội Croatia ăn mừng cảm xúc khi Gvardiol sút tung lưới Bồ Đào Nha. Đó là bàn thắng giúp Croatia kéo trận đấu vào hiệp phụ. Ronaldo và đồng đội đã "chết lặng" vì khoảnh khắc này. Thế nhưng, VAR vào cuộc, bàn thắng bị hủy và niềm vui đã chuyển sang các cầu thủ Bồ Đào Nha.

Hương Ly
#FIFA #Croatia #Bồ Đào Nha #bàn thắng #công nghệ bóng đá #VAR #tin World Cup 2026 #bảng World Cup 2026 #lịch World Cup 2026 #kết quả World Cup 2026

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