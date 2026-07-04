Trực tiếp Colombia vs Ghana, 08h30 ngày 4/7: Colombia tiếp đà thăng hoa

report Đội hình xuất phát Ghana report Đội hình xuất phát Colombia

Tại vòng 1/32 World Cup 2026, Colombia và Ghana sẽ có cuộc chạm trán đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia trên sân Kansas City. Đội giành chiến thắng trong cặp đấu này sẽ tiến thẳng vào vòng 1/16 để đối đầu với Thụy Sĩ hoặc Algeria. Trận đấu hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính khi cả hai đội đều sở hữu những thế mạnh và lối chơi mang bản sắc riêng biệt.

Colombia bước vào vòng knock-out với sự tự tin cao độ sau chiến tích đứng đầu bảng K. Thầy trò huấn luyện viên Nestor Lorenzo đã giành được 7 điểm vô cùng ấn tượng. Họ đánh bại Uzbekistan 3-1 trong ngày mở màn, vượt qua CHDC Congo 1-0 và xuất sắc cầm hòa ứng cử viên vô địch Bồ Đào Nha không bàn thắng.

Xuyên suốt vòng bảng, đại diện Nam Mỹ mới chỉ để thủng lưới đúng một lần, minh chứng cho một hệ thống phòng ngự kín kẽ và sức mạnh tấn công vô cùng đa dạng. Hơn thế nữa, Colombia đang sở hữu lực lượng mạnh nhất khi không gặp chấn thương nào nghiêm trọng. Tiền đạo Luis Suarez đã hoàn toàn bình phục để sẵn sàng sát cánh cùng Luis Diaz và James Rodriguez trên hàng công.

Trong khi đó, Ghana giành vé đi tiếp đầy bản lĩnh với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlos Queiroz, Những ngôi sao Đen kiếm được 4 điểm ở bảng L nhờ trận thắng Panama 1-0, hòa tuyển Anh 0-0 và để thua sát nút Croatia 1-2.

Dù hàng công không quá bùng nổ, sự kỷ luật và lối đá khó chịu của Ghana là điều không thể xem thường. Mặc dù tiền đạo Antoine Semenyo và thủ thành Lawrence Ati Zigi gặp chút vấn đề thể lực, thủ môn Benjamin Asare cùng chân sút kỳ cựu Jordan Ayew đã sẵn sàng lĩnh xướng trọng trách, quyết tâm tạo nên bất ngờ trước một Colombia đang hừng hực khí thế.