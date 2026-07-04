Khai hội sân chơi lớn nhất của bóng đá thiếu niên Việt Nam

Chiều 3/7, trên sân vận động Lạch Tray, Vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) Toàn quốc Yamaha Cup 2026 chính thức khai mạc trong không khí sôi nổi, mở màn cho ngày hội bóng đá được mong chờ nhất của lứa tuổi thiếu niên trên cả nước.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các đơn vị đồng hành cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên và người hâm mộ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải – nhấn mạnh ý nghĩa của sân chơi đã đồng hành cùng bóng đá trẻ Việt Nam suốt ba thập kỷ.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng từ những sân cỏ của Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) Toàn quốc sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều tài năng mới, nối tiếp các thế hệ cầu thủ trưởng thành từ giải đấu và đang khoác áo đội tuyển quốc gia như Đình Bắc, Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh hay Văn Hậu.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải.

Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Hải Phòng có màn ra quân thuận lợi khi vượt qua T&T Nghệ An với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Đức Hiếu với pha đánh đầu đẹp mắt, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng đất Cảng.

Trước đó, các trận đấu đầu tiên ở các bảng A, B và C cũng diễn ra hấp dẫn với nhiều diễn biến kịch tính. Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Becamex TP.HCM 4-2; Đông Á Thanh Hóa vượt qua Gia Lai 2-1; Thể Công Viettel thắng TP.HCM 1-0; Sông Lam Nghệ An đánh bại Công an Hà Nội 3-1; Bắc Ninh FC vượt qua Đắk Lắk 1-0; trong khi CLB Bóng đá Hà Nội thắng Đồng Nai 2-1.

Bước sang mùa giải thứ 30, Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) Toàn quốc Yamaha Cup tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi uy tín, giàu truyền thống trong hệ thống các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng tổ chức. Không chỉ là nơi các cầu thủ trẻ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, giải còn là "vườn ươm" quan trọng góp phần phát hiện và bồi dưỡng những tài năng cho bóng đá nước nhà.

Vòng chung kết năm nay diễn ra từ ngày 30/6 đến 14/7/2026 trên hai cụm sân gồm sân vận động Lạch Tray và sân tập của CLB Hải Phòng, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, giàu cảm xúc, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về bóng đá học đường và bóng đá trẻ Việt Nam.