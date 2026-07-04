Trực tiếp Colombia vs Ghana 1-0 (H1): Vào!!! Arias ghi bàn

TPO - Từ đường tạt bóng của đồng đội bên cánh phải, Arias thoát xuống và trong tư thế không bị ai kèm, số 11 của Colombia dứt điểm cận thành phá lưới Ghana.

report Suarez đánh đầu Phút 42: Jefferson Lerma tạt cho Suarez đánh đầu, bóng đi rất căng nhưng không trúng đích. report Luis Diaz bỏ lỡ cơ hội Phút 39: Diaz nhận cơ hội sau pha phá bóng lỗi của cầu thủ Ghana. Tiền đạo Bayern Munich bắt volley rất nhanh nhưng bóng lại đi chệch cột. report Colombia giảm nhịp độ trận đấu Phút 38: Các cầu thủ áo vàng không còn lao lên tấn công dồn dập. Với lợi thế dẫn bàn, Colombia lùi đội hình, giảm nhịp độ và để Ghana cầm bóng nhiều hơn. report Ghana chơi bế tắc Phút 32: Ghana mới chuyền 45 lần (so với 227 của Colombia). Rất nhiều đường chuyền của Ghana thực hiện hỏng. Đại diện châu Phi đang bất lực trong việc tìm đường triển khai tấn công. report Thống kê sau 23 phút Colombia cầm bóng hơn 80%. Tuyến giữa của Ghana hoàn toàn tê liệt, một mình Thomas Partey là không đủ. report Colombia tấn công chủ lực ở cánh trái Phút 21: Biểu đồ nhiệt từ WhoScored cho thấy Colombia đang cầm bóng nhiều nhất ở giữa sân. Khi triển khai bóng sang phần sân Ghana, hướng ưu tiên của đại diện Nam Mỹ là cánh trái, nơi Diaz luôn là điểm nổ chủ lực cho Colombia. report Thế trận bắt đầu hấp dẫn Phút 20: Ghana không thể chơi phòng ngự co cụm và đợi thời cơ phản công nữa. Đại diện châu Phi phải trồi lên để tấn công và tìm bàn gỡ. Từ đây, trận đấu cởi mở hơn, hứa hẹn hấp dẫn hơn. goal VÀO!!! Colombia mở tỷ số 1-0 Phút 14: Colombia mở điểm từ pha dàn xếp tấn công chuẩn mực. Công đầu thuộc về Luis Suarez với pha rê bóng và tạt ấn tượng từ cánh phải. Jhon Arias xâm nhập vùng cấm và dứt điểm dễ dàng khi phía trước chỉ còn khung thành bỏ trống. substitution Đến lượt Ghana thay người sớm Phút 12: Marvin Senaya rời sân vì chấn thương. Đại diện châu Phi bắt buộc thay người, tương tự những gì xảy ra với Colombia trước đó. report Colombia gia tăng áp lực tấn công Phút 11: Đại diện Nam Mỹ vẫn duy trì tỷ lệ cầm bóng hơn 70%. Colombia đang dồn bóng nhiều sang cánh trái, nơi có Diaz và James Rodriguez cũng có xu hướng hoạt động ở hướng này. report Không có phạt đền cho Colombia Phút 9: Luis Diaz ngã trong vùng cấm địa nhưng trọng tài xua tay nói không. Các cầu thủ Colombia ra sức đòi trọng tài xem lại VAR. substitution Colombia thay người từ sớm Phút 8: Tiền đạo Jhon Cordoba không thể tiếp tục trận đấu vì chấn thương. Đây là tổn thất nặng cho Colombia. Người vào thay là Luis Suarez. report Thống kê sau 5 phút Tuyến giữa Colombia chơi áp đảo từ đầu, đây là kịch bản được dự đoán từ trước. report Colombia áp đặt trận đấu Phút 4: Đại diện Nam Mỹ đang cầm bóng chủ động và tràn đội hình sang phần sân Ghana. report Partey dứt điểm Phút 2: Thomas Partey dứt điểm nguy hiểm từ khoảng cách gần 20m, đưa bóng đi chệch cột. start Trận đấu bắt đầu report Sẵn sàng bước vào trận đấu report Không khí cuồng nhiệt trước giờ "G" report Đội hình xuất phát Ghana report Đội hình xuất phát Colombia

Tại vòng 1/32 World Cup 2026, Colombia và Ghana sẽ có cuộc chạm trán đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia trên sân Kansas City. Đội giành chiến thắng trong cặp đấu này sẽ tiến thẳng vào vòng 1/16 để đối đầu với Thụy Sĩ hoặc Algeria. Trận đấu hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính khi cả hai đội đều sở hữu những thế mạnh và lối chơi mang bản sắc riêng biệt.

Colombia bước vào vòng knock-out với sự tự tin cao độ sau chiến tích đứng đầu bảng K. Thầy trò huấn luyện viên Nestor Lorenzo đã giành được 7 điểm vô cùng ấn tượng. Họ đánh bại Uzbekistan 3-1 trong ngày mở màn, vượt qua CHDC Congo 1-0 và xuất sắc cầm hòa ứng cử viên vô địch Bồ Đào Nha không bàn thắng.

Xuyên suốt vòng bảng, đại diện Nam Mỹ mới chỉ để thủng lưới đúng một lần, minh chứng cho một hệ thống phòng ngự kín kẽ và sức mạnh tấn công vô cùng đa dạng. Hơn thế nữa, Colombia đang sở hữu lực lượng mạnh nhất khi không gặp chấn thương nào nghiêm trọng. Tiền đạo Luis Suarez đã hoàn toàn bình phục để sẵn sàng sát cánh cùng Luis Diaz và James Rodriguez trên hàng công.

Trong khi đó, Ghana giành vé đi tiếp đầy bản lĩnh với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlos Queiroz, Những ngôi sao Đen kiếm được 4 điểm ở bảng L nhờ trận thắng Panama 1-0, hòa tuyển Anh 0-0 và để thua sát nút Croatia 1-2.

Dù hàng công không quá bùng nổ, sự kỷ luật và lối đá khó chịu của Ghana là điều không thể xem thường. Mặc dù tiền đạo Antoine Semenyo và thủ thành Lawrence Ati Zigi gặp chút vấn đề thể lực, thủ môn Benjamin Asare cùng chân sút kỳ cựu Jordan Ayew đã sẵn sàng lĩnh xướng trọng trách, quyết tâm tạo nên bất ngờ trước một Colombia đang hừng hực khí thế.