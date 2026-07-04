Quân khuyển Việt Nam được Tổng thống lâm thời Venezuela tặng Huân chương Công trạng

TPO - Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez tặng Huân chương Công trạng Phục vụ cho các chú chó nghiệp vụ của đoàn cứu hộ Việt Nam, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn sau động đất tại quốc gia này.

Thông tin từ đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tại Venezuela cho biết, đêm ngày 3/7, rạng sáng 4/7 (theo giờ địa phương), nhận được thông tin tại một khu vực nghi có dấu hiệu của sự sống, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã tới hiện trường, dốc toàn lực để tìm cách tiếp cận nạn nhân.

Thư cảm ơn của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez.

Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ mở đường dọn những khối bê tông đổ sập để tiếp cận địa điểm nghi vấn, đến 2 giờ sáng (giờ địa phương), công tác tìm kiếm của đoàn buộc phải tạm dừng do không tìm thấy tín hiệu khả quan.

Trước những nỗ lực cứu hộ không mệt mỏi của đoàn Việt Nam, trong đêm 3/7, Thượng tướng Nayade Solovenly Lockiby Belmontes - Tổng Tư lệnh Lực lượng dân quân Venezuela, đã trực tiếp tới hiện trường thăm hỏi, động viên đoàn.

Cũng trong tối 3/7, tại doanh trại nơi đoàn Việt Nam đóng quân, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn.

Đặc biệt, Tổng thống lâm thời Venezuela đã tặng Huân chương Công trạng Phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela.

Video: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez trao thư cảm ơn và tặng Huân chương Công trạng Phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam.

Trong đó, chó nghiệp vụ Xu Kip vinh dự được đại diện đeo huân chương đã từng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại làng Nủ (Lào Cai) năm 2024. Ngoài ra có 3 chó nghiệp vụ khác đã từng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar năm 2023 và 2025.

Trong thư tặng Huân chương Công trạng Phục vụ, Tổng thống lâm thời Venezuela chia sẻ: Trong những giờ phút đen tối nhất sau trận động đất, khả năng đánh hơi không biết mệt mỏi của các chó nghiệp vụ đã trở thành ngọn hải đăng của hy vọng giữa đống đổ nát. Mỗi phút không ngừng tìm kiếm đều góp phần tạo nên sự khác biệt giữa tuyệt vọng và sự đoàn tụ của vô số gia đình.

Tính đến thời điểm này, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; tìm và bàn giao cho bạn 15 vị trí có nạn nhân; khám cấp thuốc cho 26 lượt người, phun khử khuẩn, dọn dẹp bảo đảm tốt vệ sinh môi trường nơi đóng quân và sở chỉ huy nhẹ tại hiện trường.

Huân chương Công trạng Phục vụ được tặng cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam.

Cùng với đó, đoàn cứu hộ cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát hiện được một vị trí có sự sống và đang tích cực phối hợp tìm kiếm bằng tất cả các phương tiện dò tìm hiện đại đang có, tăng ca tăng kíp với quyết tâm bằng mọi giá chạy đua với thời gian, tranh thủ từng phút từng giờ, xuyên đêm tìm kiếm bằng được nạn nhân bị mắc kẹt.