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Pháp luật

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Người đàn ông ở TPHCM bị tạm giữ sau clip nghi bạo hành bé gái 3 tuổi

Nguyễn Tiến

TPO - Người đàn ông ở TPHCM bị tạm giữ sau clip nghi bạo hành bé gái 3 tuổi gây phẫn nộ, cơ quan chức năng đang điều tra.

Ngày 4/7, Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) cho biết đã triệu tập và tạm giữ Nguyễn Hiền Phúc (SN 2001, ngụ phường Lái Thiêu) để điều tra, làm rõ hành vi nghi bạo hành trẻ em sau khi vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái khoảng 3 tuổi bị một người đàn ông liên tục đánh đập, chửi bới và có hành vi tác động mạnh vào cơ thể, khiến nhiều người bức xúc.

Qua xác minh ban đầu, sự việc được xác định xảy ra tại một căn nhà trên đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu. Bé gái trong clip được cho là con riêng của một người phụ nữ đang chung sống như vợ chồng với Nguyễn Hiền Phúc.

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Hình ảnh được trích xuất từ camera.

Theo thông tin từ người mẹ, Phúc thường xuyên có hành vi đánh đập cháu bé. Tuy nhiên, thời gian gần đây chị mới ghi lại được một số đoạn video làm bằng chứng để trình báo cơ quan chức năng.

Người mẹ cho biết bé gái thường xuyên quấy khóc, khó chịu và mỗi khi mất bình tĩnh, Phúc nhiều lần không kiểm soát được hành vi dẫn đến việc bạo hành cháu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã mời Nguyễn Hiền Phúc lên làm việc để xác minh vụ việc, đồng thời tiến hành các bước điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Tiến
#bạo hành trẻ em #TPHCM #nguyễn hiền phúc #bé gái 3 tuổi #xử lý pháp luật #đánh đập trẻ em

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