Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Anh hùng Ngô Thị Tuyển qua đời

Phạm Trường

TPO - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển (quê Thanh Hóa) đã qua đời sáng 4/7, hưởng thọ 81 tuổi.

Chiều 4/7, thông tin từ UBND phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển đã từ trần lúc 9h18 cùng ngày. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 14h ngày 5/7 tại tư gia, sau đó bà được an táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng.

Anh hùng Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

1a.jpg
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. Ảnh: Tống Giáp.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ tiểu khu Nam Ngạn, trực tiếp chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng. Khi chiến tranh leo thang đánh phá miền Bắc, không quân Mỹ tập trung tấn công khu vực Hàm Rồng - “yết hầu” giao thông chiến lược nhằm cắt đứt tuyến chi viện từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

Trong 2 ngày (3 và 4/4/1965), nhiều tốp máy bay Mỹ liên tiếp bắn phá ác liệt khu vực Nam Ngạn - Hàm Rồng. Khi đó, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhiều lần bom đạn rơi nổ gần, bà bị thương với tỷ lệ thương tật 44%.

Khi đoàn xe chở đạn từ thị xã Thanh Hóa ra tiếp tế cho các trận địa bên bờ Bắc, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển lúc đó chỉ nặng 42kg đã ghé vai, nhờ người đỡ lên 2 hòm đạn dính liền nhau nặng 98kg để vượt đường đê, đưa xuống tàu.

Sau hai ngày chiến đấu, quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn bắn rơi 47 máy bay Mỹ, bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng, làm nên một trong những chiến thắng tiêu biểu của lực lượng phòng không miền Bắc.

a2.jpg
Hình ảnh nữ dân quân Ngô Thị Tuyển vác 2 hòm đạn nặng 98kg phục vụ bộ đội chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng. Ảnh tư liệu.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 1/1/1967, khi mới 21 tuổi, bà Ngô Thị Tuyển được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bà là phụ nữ đầu tiên ở miền Bắc được nhận danh hiệu này.

Anh hùng Ngô Thị Tuyển còn được tặng hai huân chương Chiến công hạng ba, huy hiệu Bác Hồ, từng ba lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau chiến tranh, bà tiếp tục học tập, công tác tại Tỉnh Đoàn Thanh Hóa rồi chuyển sang làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thanh Hóa, sau đó là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 1998, bà nghỉ hưu với quân hàm trung tá.

Phạm Trường
#Ngô Thị Tuyển #Anh hùng #kháng chiến #Thanh Hóa #chiến công #dân quân #biệt danh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe