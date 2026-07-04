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Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 7 người thương vong

Nguyễn Hoàn

TPO - Ô tô khách 30 chỗ ngồi va chạm với xe 7 chỗ đi cùng chiều trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội tại km85+600 trưa 4/7 khiến một người tử vong, 6 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4/7, ô tô khách (30 chỗ ngồi) mang biển kiểm soát 34F-011xx do anh Nguyễn V.A (ở Gia Phúc, Hải Phòng) điều khiển di chuyển trên cao tốc hướng Hải Phòng – Hà Nội.

Khi xe khách di chuyển đến đoạn km85+600, thuộc địa phận xã Kiến Thụy (TP Hải Phòng) bất ngờ va chạm với ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 30B-020xx do anh Đỗ M.H.N (SN 1997, ở phường Bạch Mai, Hà Nội) điều khiển.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Va chạm mạnh khiến ô tô khách mất lái, va vào dải phân cách rồi lật ngang trên cao tốc. Xe 7 chỗ cũng mất kiểm soát, trượt một quãng dài trên cao tốc. Sự cố khiến một người tử vong; 6 người bị thương được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Đội tuần tra cao tốc số 2 (Cục CSGT) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã huy động lực lượng, các tổ tuần tra đến bảo vệ hiện trường, tổ chức phân luồng và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra.

Đến chiều muộn cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất, các phương tiện lưu thông trên cả 3 làn cao tốc bình thường trở lại.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #tai nạn giao thông #cao tốc Hà Nội - Hải Phòng #tai nạn chết người

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