Tai nạn giao thông liên tiếp, cao tốc Bắc Nam tắc nghẽn

Trưa 4/7, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn xã Thần Lĩnh đã khiến giao thông bị hỗn loạn.
Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày (4/7) trên tuyến cao tốc Bắc Nam theo hướng Hà Nội - Nghệ An đoạn qua địa bàn xã Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An) đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên hoàn.
Ghi nhận của PV tại hiện trường, có ít nhất 5 chiếc xe ô tô con bị hư hỏng. Sau khi xảy ra tai nạn, các xe ô tô nằm chắn ngang đường khiến giao thông trên tuyến bị hỗn loạn, tắc nghẽn trong nhiều giờ đồng hồ. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết có mưa, đường trơn trượt.
Nhận tin báo vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời phân luồng giao thông, tránh ách tắc.
Đến 11h30’ trưa cùng ngày, các xe xảy ra tai nạn vẫn chưa thể di chuyển khỏi hiện trường.