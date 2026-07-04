Tai nạn giao thông liên tiếp, cao tốc Bắc Nam tắc nghẽn

TPO - Hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra gần nút giao Quốc lộ 7C (xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) đã khiến giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông bị tắc nghẽn, hỗn loạn nhiều giờ đồng hồ.

Hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn qua xã Thần Lĩnh (Nghệ An) bị ách tắc, hỗn loạn trong nhiều giờ đồng hồ.

Trưa 4/7, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn xã Thần Lĩnh đã khiến giao thông bị hỗn loạn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến giao thông tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày (4/7) trên tuyến cao tốc Bắc Nam theo hướng Hà Nội - Nghệ An đoạn qua địa bàn xã Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An) đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, có ít nhất 5 chiếc xe ô tô con bị hư hỏng. Sau khi xảy ra tai nạn, các xe ô tô nằm chắn ngang đường khiến giao thông trên tuyến bị hỗn loạn, tắc nghẽn trong nhiều giờ đồng hồ. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết có mưa, đường trơn trượt.

Cách đó khoảng 300m cũng đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khác.

Nhận tin báo vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời phân luồng giao thông, tránh ách tắc.

Đến 11h30’ trưa cùng ngày, các xe xảy ra tai nạn vẫn chưa thể di chuyển khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến giao thông theo hướng Bắc - Nam bị tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ.

Giao thông từ hầm Thần Vũ đến nút giao Quốc lộ 7C bị ách tắc.

Các phương tiện phải dừng lại để CSGT xử lý vụ tai nạn.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 phân luồng giao thông.

Xe không thể di chuyển, các tài xế đều xuống đường để theo dõi vụ tai nạn.