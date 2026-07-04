Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tai nạn giao thông liên tiếp, cao tốc Bắc Nam tắc nghẽn

Ngọc Tú - Phạm Trường

TPO - Hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra gần nút giao Quốc lộ 7C (xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) đã khiến giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông bị tắc nghẽn, hỗn loạn nhiều giờ đồng hồ.

Hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn qua xã Thần Lĩnh (Nghệ An) bị ách tắc, hỗn loạn trong nhiều giờ đồng hồ.

Trưa 4/7, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn xã Thần Lĩnh đã khiến giao thông bị hỗn loạn.

tp-2aoboqhzutctwj8q9gzonfyvnsbopqzipihjel2w.jpg
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến giao thông tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày (4/7) trên tuyến cao tốc Bắc Nam theo hướng Hà Nội - Nghệ An đoạn qua địa bàn xã Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An) đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, có ít nhất 5 chiếc xe ô tô con bị hư hỏng. Sau khi xảy ra tai nạn, các xe ô tô nằm chắn ngang đường khiến giao thông trên tuyến bị hỗn loạn, tắc nghẽn trong nhiều giờ đồng hồ. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết có mưa, đường trơn trượt.

2aoboqi03bnhtkkerp3cektzhcckej6ucd0mvgzo.jpg
Cách đó khoảng 300m cũng đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khác.

Nhận tin báo vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời phân luồng giao thông, tránh ách tắc.

Đến 11h30’ trưa cùng ngày, các xe xảy ra tai nạn vẫn chưa thể di chuyển khỏi hiện trường.

tp-2aoboqhzcfunfmo7ok5dqjihenplqbjiikng0oig.jpg
tp-2aoboqhzpi6eftd8alcszyuvjdoy2spiz06emla4.jpg
Vụ tai nạn khiến giao thông theo hướng Bắc - Nam bị tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ.
tp-2aoboqhzphrfq1wjtrjuxdb7msd5k5rtftqsvquu.jpg
Giao thông từ hầm Thần Vũ đến nút giao Quốc lộ 7C bị ách tắc.
tp-2aoboqhzppkjo32sxmsbqvtyiogwbczzypwzk8da.jpg
Các phương tiện phải dừng lại để CSGT xử lý vụ tai nạn.
tp-2aoboqhzmhw9g8n2qaqooxkf1sj9r0aogmdxssum.jpg
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 phân luồng giao thông.
tp-2aoboqhzrifxxzw9xuwaovplefayz5xxmtmt9ddm.jpg
Xe không thể di chuyển, các tài xế đều xuống đường để theo dõi vụ tai nạn.
tp-2aoboqhzutr8vh1hggobqg3f6m3kdf8uok5yodrs.jpg
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Ngọc Tú - Phạm Trường
#tai nạn giao thông #CSGT #cao tốc #đường cao tốc #cao tốc Bắc Nam #tai nạn liên hoàn #ô tô #tắc nghẽn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe